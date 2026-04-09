JOURNAL STANDARD/JOURNAL STANDARD relumeよりBIRKENSTOCK「Zürich」別注モデル、CONCRETE GRAYが登場

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「 JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード、以下JS）」および「JOURNAL STANDARD relume(ジャーナルスタンダード レリューム、以下relume)」より、BIRKENSTOCK Zürichをベー スにした別注モデルがリリースされます。

BIRKENSTOCK Zürich LEVE CONCRETE GRAY 今回のJS / JS relume別注では、アッパーにインラインではこれまでに展開のない “CONCRETE GRAY”を採用。無機質でありながらも奥行きのあるカラーリングが、スタイリン グに静かな存在感を与えます。

さらに、フットベッドライニングにはグレーのカラースウェードを継続採用。シーズンをまたいで 統一された仕様とすることで、別注モデルとしてのアイデンティティを強調しています。 ベースとなったのは、「BIRKENSTOCK」を代表するモデルZürich。1964年の誕生以来、60年以 上にわたり支持され続けてきたユニセックスサンダルで、甲を広く覆うアッパーに、ブルータリ ズムにインスパイアされたむき出しのコルクを合わせた、タイムレスなデザインが特徴です。 BIRKENSTOCKが発明した解剖学に基づく立体的なフットベッドは、高いホールド感で自然な 歩行を促します。 2つのバックルによるフィット調整により、柔らかなスウェードレザーのアッパーが足に自然と馴 染み、素足の延長のような快適な履き心地を実現。裸足からソックス合わせまで、シーズンレ スでの着用を可能にします。

本作はJSではレギュラーソール、relumeではナローソールの展開となっており、お好みのフィット 感を選べる仕様になっております。 クラシックな完成度を土台に、カラーで静かに個性を加えた本作。日常に溶け込みながらも、確かな違いを感じさせる一足に仕上がっています。

【ITEM INFO】

BIRKENSTOCK Zürich LEVE CONCRETE GRAY

発売日：4/29(水) Price：\22,000-(intax)

Size：25cm,26cm,26.5cm,27cm,28cm28.5cm

Color：グレー

■JOURNAL STANDARD MENS（レギュラーフットベッド）

展開店舗：JOURNALSTANDARD全店、VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店MENS 電話番号：03-6418-7961

【オンラインストア予約URL】 https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/26093610006210

■JOURNAL STANDARD relume MENS（ナローフットベッド）

展開店舗： JOURNAL STANDARD relume全店/オンラインストア

お問い合わせ先：JOURNAL STANDARD relume 自由が丘 電話番号：03-5731-0504

【先行販売】

JOURNAL STANDARD relume セレオ八王子店のNEW OPENおよび、アミュプラザ博多店のリニューアルオープンにあわせて、通常販売に先駆けた先行販売を実施いたします。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002441.000011498.html

Brand info

【JOURNAL STANDARD /ジャーナル スタンダード 】 ジャーナル スタンダード オリジナルと国内外から集められた商品による、 ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。 カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案しています。 HP：https://journal-standard.jp Instagram：https://www.instagram.com/journalstandard.jp/ X（Twitter）：https://twitter.com/J_STANDARD_JP

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】 “Just feeling “ Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。 カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、 ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。 メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように 豊富なラインナップを取り揃えております。 HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/ Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/ YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/