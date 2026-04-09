【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、株式会社鈴木工業とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～
千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、株式会社鈴木工業（本社：千葉県八千代市／代表取締役：鈴木 達矢）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。
YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。
このたびご支援いただく株式会社鈴木工業様は、千葉県八千代市を拠点に、外構工事・エクステリアを中心とした住まいの外側工事に豊富な実績を持ち、お客様のニーズに沿った施工提案を通じて地域の暮らしの“外側”まわりを支えておられます。
我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。
今後は、試合会場での共同プロモーションや地域イベントでの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、さまざまな取り組みを通じて、地域とスポーツの新たな価値創出に挑戦してまいります。
YACHIYO FLAGsは、地域や企業の皆さまと共に、スポーツを通じた持続可能なまちづくりに取り組み続けます。
【企業概要】
会社名：株式会社鈴木工業
本社所在地：千葉県八千代市萱田町658-4
代表取締役：鈴木 達矢
外構・エクステリア工事の分野で長年の実績を持ち、戸建て住宅を中心に「暮らしの外まわり」の施工を通じて、お客様一人ひとりの理想の住まいづくりをサポート。
施工からアフターケアまで丁寧に対応し、千葉県八千代市を拠点に地域密着型の企業活動を展開しています。
HP：https://www.suzukiexterior0601.com/
【チーム概要】
YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）
拠点：千葉県八千代市
設立：2023年
競技種目：3人制バスケットボール（3x3）
公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/
公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/
運営会社：株式会社KoKoKaRa
運営会社HP:https://kokokara2024.com/
運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/
お問い合わせ：info@kokokara2024.com