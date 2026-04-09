ボーイスカウトの「富士スカウト章」の進級者たちが大田区長への表敬訪問を実施しました。

【実施概要】

一般社団法人 日本ボーイスカウト東京連盟鈴木区長、玉川副区長、竹田地域未来部青少年生涯学習担当課長を囲んでの記念撮影

■日時：2026年3月27日（金） 10:30～11:00（30分）

■場所：大田区庁舎

■参加スカウト：2025年度に富士スカウト章、隼スカウト章、菊スカウト章などを受章した代表スカウト15人

■内容：大田区長とのご懇談、スカウトによる発表など

【富士スカウト章とは】

受章スカウト一人ひとりが受章することで得たことや学んだことを発表しました。大田区長から激励の言葉を頂きました。

ボーイスカウトでは、青少年の成長を促す多彩な教育プログラムを展開しています。

富士スカウト章（ふじスカウトしょう）は、ボーイスカウト日本連盟における最高位の進級章です。

高校生年代のベンチャースカウトが取得可能で、社会の一員としての自律・責任・公共心を備えた「良き社会人」の証として、日本連盟から授与される名誉ある章です。

「初級」に始まり、「2級」「1級」「菊」「隼」「富士」の計6つの進級章があり、最高位の章が富士スカウト章です。

富士スカウトを目指すスカウトは、「基本」「スカウト技能」「スカウト精神」「奉仕」「信仰奨励」「成長と貢献」の6分野における課題に取り組むほか、2泊3日の単独キャンプに挑戦します。

また、富士スカウトの取得には「リーダーシップ」が重要な要件とされ、プロジェクトの計画・実施・報告ができる能力や奉仕の精神を持ち、社会貢献できるリーダーとしての資質を身につけることが求められます。

【ボーイスカウトとは】

小学1年～25歳まで年代に応じた部門があります。

1907年にイギリスで始まったボーイスカウト運動は、現在、世界176の国と地域で約5,700万人が参加しています。

野外活動を中心に、子どもたちの自主性や協調性、社会性、たくましさ、リーダーシップなどをグループ活動を通じて育成しています。

日本国内では、団と呼ばれる活動母体が全国に約1,700あり、子どもと大人を合わせ約8万人が活動しています。

【取材・お問い合わせ】

一般社団法人 日本ボーイスカウト東京連盟 担当：山本 慎太郎

https://www.scout.tokyo/