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お買い得な7日間 「SHINJUKU OUTLET FASHION SALE」を開催します
新生活や夏物商材の需要に応えるレディース・メンズファッションアイテムがアウトレット価格で登場
京王百貨店 新宿店では、4月16日(木)〜22日(水)の期間、7階大催場にて「SHINJUKU OUTLET FASHION SALE」を開催します。通常は取り扱いのない5ブランドを含む計8個の有名ブランドのアウトレットセールアイテムが期間限定で一堂に会します。日本気象協会の予測によると2026年4月以降は気温が早いペースで上昇し、初夏を思わせる陽気の日も増え、夏商材への需要が高まるといわれています。また、新生活が始まる4月のタイミングで需要が高まるスーツアイテムに強いブランドではレディース・メンズ共に幅広いサイズ展開を取りそろえるほか、これからの季節にぴったりの春夏商材をお買い得価格で展開します。
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■全8ブランドが京王百貨店 新宿店に集結。初出店3ブランドにも注目
●ユナイテッドアローズ アウトレット
MENS WOMEN KIDS
人気の「BEAUTY & YOUTH」や「green label relaxing」などを中心に、春・夏物のシャツ・ブラウスやカットソーなど長く着れるトップス中心に、季節外れの秋・冬物もお買い得価格で取り揃えました。シューズなどの雑貨も販売します。
●ドレステリア《初出店》
MENS WOMEN
上品な大人のカジュアルスタイルのブラウスやニット、ワンピースを中心に、メンズはビジネスカジュアルのシャツ、ジャケット、パンツを豊富に取り揃えました。
●グランマママドーター
WOMEN
柔らかなデニムや軽くて着心地の良い素材、リラックスできるシルエットが特徴。3世代で永く着用できるベーシックデザインのアイテムをアウトレット価格で取り揃えました。
●セオリー《メンズのみ初出店》
MENS WOMEN
アーバンユニフォームというコンセプトのもと、完璧なフィットと革新的な素材を用いた永続的なスタイルのコレクションを展開している同ブランド。普段取り扱いのないメンズの展開と合わせて、サイズも豊富にご用意しています。
●セオリーリュクス
WOMEN
“現在の女性の生き方を刺激する365日のワードローブ”をコンセプトに世界中から選び抜いた素材を、心地良くフィットするシルエットにこだわった〈上質な日常着〉を提案する同ブランド。快適な着心地のアイテムを豊富にご用意したいます。
●カトー《初出店》
MENS
デニムを中心としたメンズファッションブランド。高品質な職人技と独自の立体裁断によるカジュアルウェアを取り扱っています。オールシーズンアイテムをアウトレット価格で展開します。
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■新宿店LINEアプリ会員に新規登録でお得チケットが当たる巨大カプセルトイ
会期中に会場入口にて、新宿店LINEアプリ会員に新規ご登録の先着500名さまにご参加いただける、新宿店内でご利用できるお得なお買物券※１や、2階ハーモニー売場でご利用できる割引券※２、ノベルティ引換券などが当たる巨大カプセルトイをご用意いたします。
※１：一部除外売場を除き全館でご利用できる500円分または200円分のお買物券（2026年9月30日まで有効）
※２：税込5,500円以上お買い上げの際にご利用いただける1,000円割引券（2026年4月30日まで有効）
■会場案内図
場所：京王百貨店 新宿店7階 大催場
会期：4月16日（木）〜22日（水）
営業時間：10時〜20時 ＜最終日は17時閉場＞
会期：4月16日（木）〜22日（水）
営業時間：10時〜20時 ＜最終日は17時閉場＞
京王百貨店 新宿店では、4月16日(木)〜22日(水)の期間、7階大催場にて「SHINJUKU OUTLET FASHION SALE」を開催します。通常は取り扱いのない5ブランドを含む計8個の有名ブランドのアウトレットセールアイテムが期間限定で一堂に会します。日本気象協会の予測によると2026年4月以降は気温が早いペースで上昇し、初夏を思わせる陽気の日も増え、夏商材への需要が高まるといわれています。また、新生活が始まる4月のタイミングで需要が高まるスーツアイテムに強いブランドではレディース・メンズ共に幅広いサイズ展開を取りそろえるほか、これからの季節にぴったりの春夏商材をお買い得価格で展開します。
■全8ブランドが京王百貨店 新宿店に集結。初出店3ブランドにも注目
●ユナイテッドアローズ アウトレット
MENS WOMEN KIDS
人気の「BEAUTY & YOUTH」や「green label relaxing」などを中心に、春・夏物のシャツ・ブラウスやカットソーなど長く着れるトップス中心に、季節外れの秋・冬物もお買い得価格で取り揃えました。シューズなどの雑貨も販売します。
●ドレステリア《初出店》
MENS WOMEN
上品な大人のカジュアルスタイルのブラウスやニット、ワンピースを中心に、メンズはビジネスカジュアルのシャツ、ジャケット、パンツを豊富に取り揃えました。
●グランマママドーター
WOMEN
柔らかなデニムや軽くて着心地の良い素材、リラックスできるシルエットが特徴。3世代で永く着用できるベーシックデザインのアイテムをアウトレット価格で取り揃えました。
●セオリー《メンズのみ初出店》
MENS WOMEN
アーバンユニフォームというコンセプトのもと、完璧なフィットと革新的な素材を用いた永続的なスタイルのコレクションを展開している同ブランド。普段取り扱いのないメンズの展開と合わせて、サイズも豊富にご用意しています。
●セオリーリュクス
WOMEN
“現在の女性の生き方を刺激する365日のワードローブ”をコンセプトに世界中から選び抜いた素材を、心地良くフィットするシルエットにこだわった〈上質な日常着〉を提案する同ブランド。快適な着心地のアイテムを豊富にご用意したいます。
●カトー《初出店》
MENS
デニムを中心としたメンズファッションブランド。高品質な職人技と独自の立体裁断によるカジュアルウェアを取り扱っています。オールシーズンアイテムをアウトレット価格で展開します。
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■新宿店LINEアプリ会員に新規登録でお得チケットが当たる巨大カプセルトイ
会期中に会場入口にて、新宿店LINEアプリ会員に新規ご登録の先着500名さまにご参加いただける、新宿店内でご利用できるお得なお買物券※１や、2階ハーモニー売場でご利用できる割引券※２、ノベルティ引換券などが当たる巨大カプセルトイをご用意いたします。
※１：一部除外売場を除き全館でご利用できる500円分または200円分のお買物券（2026年9月30日まで有効）
※２：税込5,500円以上お買い上げの際にご利用いただける1,000円割引券（2026年4月30日まで有効）
■会場案内図