「戦略」から「実制作・運用」まで。コンテンツマーケティングの伴走者「イノーバ」、第2回 営業・マーケDXPO名古屋′26に出展

株式会社イノーバ

BtoBマーケティング支援のプロフェッショナルである株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宗像 淳、以下「イノーバ」）は、2026年5月21日（木）・22日（金）にポートメッセなごやで開催される「第2回 営業・マーケDXPO名古屋'26(https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/sales/)」に出展いたします。

今回の出展では、2026年2月に出版された最新著書『いちばんやさしいAI時代のコンテンツマーケティングの教本』（インプレス社）で提唱する最新戦略を、いかにして企業の現場で「実制作」と「運用」に落とし込み、商談創出という成果に繋げるかに焦点を当ててご紹介します。

展示の見どころ ～戦略と実行を繋ぐ「3つの体験」～

イノーバの強みは、単なるアドバイスに留まらない「実行支援」の厚みにあります。

ブースでは、戦略を具体的な「形」に変えるプロセスを体感いただけます。

1. 「戦略」と「商談創出」を分断させない、一気通貫の伴走型支援

多くの企業が直面する「戦略はあるが、作る人がいない」「記事を公開しているがリードが獲得できない」「リードはあるが商談が創出できていない」という課題。イノーバは600社以上の実績に基づき、Webサイト構築から月々の記事制作、ハウスリストの商談化までを丸ごとサポートします。「成果創出」に寄り添う泥臭い伴走体制の裏側を公開します。

2. 「理想論」を「現実の施策」へ落とし込む、個別相談ディスカッション

弊社のブースは、単なるサービス紹介の場ではありません。現在抱えている悩みに対し、「具体的にどんな施策が必要か」「どう体制を組めば回るのか」を共に探る「実行のための壁打ち」の場です。具体的なツールを検討する前に、自社のリソースで何ができるのかを整理する場としてご活用ください。

3. 【会場限定】現場の「実行力」を高めるお役立ち小冊子の無料配布

合計40種を超えるお役立ち資料から、今インプットすべきテーマを厳選。明日から使えるノウハウとして無料でお持ち帰りいただけます。

■主なご紹介サービス

- BtoBウェブ商談創出成功事例10選- 失敗事例から学ぶ！マーケティングの伸び悩み解消ガイド- BtoBマーケティング何から取り組むべきか など前回出展の様子- BtoBコンテンツマーケティング支援SEOコラム、ホワイトペーパー、導入事例、メールマーケティングなど、リード獲得と育成を加速し商談化させる高品質なコンテンツを、戦略設計からコンテンツの実制作まで一気通貫で提供します。- 戦略的Webサイト制作・伴走支援見た目の美しさだけでなく、コンバージョン（CV）を生むための導線設計を精緻に構築したWebサイトを実現します。

サービス詳細はこちら(https://innova-jp.com/download)からもご覧いただけます。

■イベント概要

名称：第2回 営業・マーケDXPO名古屋'26

開催日程：5月21日（木） 9:30～17:30、5月22日（金） 9:30～16:30

会場：ポートメッセなごや 第2展示館

イノーバ・ブース番号：3-16

■株式会社イノーバについて

2011年の創業以来、BtoBコンテンツマーケティングの専門家として、IT・製造業を中心に累計600社以上の集客・営業支援を行ってきました。代表の宗像はコンテンツマーケティングに関する著書も出版しており、最新の知見と現場レベルの実行力を兼ね備えた支援スタイルが特徴です。

所在地：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立：2011年6月28日

代表者：代表取締役社長 宗像 淳

URL：https://innova-jp.com/