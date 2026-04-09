リノベ希望者が集まるから「価値が伝わり、高く売れる」。中古マンション売却に「リノベのプロ」という新しい選択肢。KULABO不動産が仲介手数料1.0％～の不動産サービスを開始

株式会社sumarch

愛知県・岐阜県・東京都(一部エリア除く)でリノベーション事業を展開する株式会社sumarch(本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：鳥居儀彰、以下KULABO)は、2026年4月より中古マンション売却に特化した新サービス「KULABO不動産」の提供を開始いたします。

本サービスは、延べ2,500件以上の施工実績を持つリノベーションの専門知見を活かし、売却物件に「リノベーション後の理想の暮らし」を付加価値として添えることで、売主様と買主様の双方が納得できるフェアな取引を実現する新しい売却プラットフォームです。

KULABO不動産サービスページ：https://kulabo.co.jp/realestate

「KULABO不動産」立ち上げの背景

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現在、新築マンション価格の高騰により、中古マンションへの注目が高まっています。しかし、従来の不動産仲介では「築年数」や「近隣相場」だけで価値が判断されがちで、売主様にとっては「愛着のある住まいが安く叩かれてしまう」、買主様にとっては「古い内装からは理想の暮らしが想像しにくい」という課題がありました。

KULABO不動産は、このミスマッチを「リノベーションの提案力」で解決します。物件のポテンシャルを最大化し、リノベ前提の個人買主へダイレクトに届けることで、スピーディーかつ納得感のある売却をサポートします。

リノベーション検討客が集まるKULABOだからできる「ダイレクトマッチング」

本サービスの最大の特徴は、KULABOとして、日々多く寄せられる「リノベーションを前提に物件を探している」お客様の声を直接持っているという点です。

一般的な不動産仲介では、物件をポータルサイトに掲載して「誰か」が見つけてくれるのを待つのが主流ですが、KULABO不動産では、自社に集まる「リノベ希望者」へダイレクトに情報を届けることが可能です。

プロの目利きによる「物件の厳選」

KULABO不動産では、リノベーションのプロが物件の状態を事前に診断いたします。「リノベーションによってその価値を最大限に引き出せる物件」、および「当社のリノベ検討顧客のニーズに合致する物件」を条件として、お取り扱いを厳選。

基準を設けることで、買主様には「プロが目利きした良質なベース物件」を、売主様には「物件の価値を正しく理解してくれる方とのスムーズな取引」を提供いたします。

KULABO不動産 4つの特徴

1. 「買取業者」ではなく「理想の住まい手」に直接届ける

リノベーションをして住みたいと願う「個人買主」のネットワークを保有。リノベ費用との総額バランスで検討する買主とマッチングするため、業者買取のような大幅な買い叩きを避けることが可能です。

2.戦略的な価格決定と透明性

反響状況や近隣相場をリアルタイムに共有。リノベ費用を含めた「総額」の視点から、売主様と共に「いくらで売りたいか」を戦略的に導き出します。

3. 仲介手数料は最安1％。コストを抑えて次の暮らしへ

独自のプラットフォームと効率化により、一般的な仲介手数料（3％＋6万円）を大幅に下回る「1～２％」（※掲載期間に応じて変動）を実現。浮いたコストを新居の購入資金や引越し費用に充てていただけます。

4. リノベのプロが「選ばれる物件」へプロデュース

ただ図面を載せるのではなく、リノベデザイナーがその物件に最適な「リノベーションプラン」と「3Dパース」を無料作成。買主の想像力を刺激し、物件を「中古マンション」から「憧れの暮らし」へとアップデートして届けます。

「KULABO不動産」サービス開始記念：期間限定2大キャンペーン

サービス開始を記念し、「SPECIAL特典」をご用意いたしました。

SPECIAL 01：スピード成約特典

ご依頼による掲載開始から6ヶ月以内の売却契約で、仲介手数料10万円をキャッシュバックいたします。

SPECIAL 02：リノベマッチング特典

当社を通じて購入された買主様がリノベーションをご成約された場合、売主様の売却手数料を「0円」とさせていただきます。

※条件付き販売（任意）にご協力いただいた場合の特別プランとなります。詳細はお問い合わせください。

サービス概要

KULABOとは

無料相談する :https://kulabo.co.jp/realestate/contact- 名称：KULABO不動産- サービス内容： 中古マンションの売却仲介（リノベーション提案付）- 対象エリア： 名古屋市内- 条件：駅徒歩15分以内、40平方メートル 以上、築35年以下のマンション限定- 公式サイト： https://kulabo.co.jp/realestate

リノベーションスタジオKULABOは愛知県・岐阜県・東京都（一部エリア除く）において、中古戸建、中古マンションのリノベーション・大規模リフォームの提案をしています。

リノベーションを前提とした中古物件のご紹介から、プラン・デザインの提案、施工、アフターメンテナンスまで一貫してサポートします。お客様のニーズやご予算、ライフスタイルに合わせて部分リフォームからフルリノベーション、耐震工事や断熱工事まで幅広くご対応。デザイン性と価格のバランスを取り、可能な限りお客様のご要望を叶えつつ、適正価格でプランを提案します。

KULABOのこれまでの実績

・「東海リノベーション」「Casa BRUTUS」等の雑誌掲載やTV出演多数

・リノベーション・オブ・ザ・イヤー2025：審査員特別賞「今を遊ぶリノベーション賞」

・リノベーション・オブ・ザ・イヤー2022：審査員特別賞「テキスタイル・リノベーション賞」

・リノベりす2023/2024/2025年間ランキング受賞

・SUVACOいい家・オブ・ザ・イヤー2025受賞

・Best Houzz2022サービス賞

会社概要

■会社名

株式会社sumarch

コーポレートサイト：https://sumarch.co.jp/

■代表者

代表取締役 鳥居 儀彰

■ブランド名

リノベーションスタジオKULABO

KULABO HP：https://kulabo.co.jp/

■所在地

本社 〒450-6421 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング21F

TEL：052-526-1395 FAX：052-526-1396

店舗

中村スタジオ/千種スタジオ/昭和スタジオ/緑スタジオ/一宮スタジオ/春日井スタジオ/岡崎スタジオ/長久手スタジオ/豊田スタジオ/恵比寿スタジオ

■設立

2009年11月

■事業内容

不動産再生事業(リフォーム・リノベーション)

■従業員数

300名(2026年4月時点)

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■一般の方からのお問合せ先

リノベーションスタジオお客様総合窓口

0120-85-7755

10:00～18:00 年中無休(年末年始除く)