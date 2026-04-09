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『導入企業の執行役員に聞く！〜「選考参加率100％」を導いた採用ブランディングの全貌〜』 セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年4月24日（金） 13時00分 〜 14時00分に『導入企業の執行役員に聞く！〜「選考参加率100％」を導いた採用ブランディングの全貌〜』セミナーを開催いたします。
セミナーに申し込む：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260424/
▼本セミナーについて
本セミナーでは、ネット上の不都合な口コミから逃げず、むしろ「誠実な回答」を積み重ねることで採用戦略を劇的に進化させた株式会社フレスタ様の取り組みに迫ります。
この驚異的な成果を導いた秘訣を、施策の立役者である執行役員の渡辺様から直接お聞きします。
なぜ創業140年を迎える老舗企業が、口コミに誠実な対応をする決断をしたのか。
なぜ学生の志望度を劇的に引き上げ、内定辞退やミスマッチを防ぐ最強の武器となったのか。
次世代の採用戦略を切り拓くためのヒントを、経営者・人事責任者の視点から徹底解説します。
▼以下の方におすすめ
・口コミが採用活動に影響することを説得する材料をお探しの方
・採用活動の課題を抱える経営者
・「選考参加率」の向上や、学生とのミスマッチ（早期離職）に悩む採用担当者
・ネット上の古い書き込みや評判が、「今の真実」として残っていることに危機感を抱いている広報責任者
▼セミナー概要
日時 ：2026年4月24日（金） 13時00分 〜 14時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260424/
会場 ：オンライン（Zoom配信予定）
料金 ：無料
※シエンプレの競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
※当日はWeb会議サービス「Zoom」を使用します。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
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