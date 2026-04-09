月1回以上冷凍食品を利用する全国の20歳以上の男女1,500人に聞く、「冷凍食品の利用状況実態調査」

物価上昇の中でも、購入量が増えた食品のトップは「冷凍食品」！

冷凍食品は「合理的で賢い選択」

冷凍食品利用で女性は1食平均約20分・1か月約12時間の時短効果を実感

冷凍食品の利用頻度は、全体平均で1週間に1.8回

一般社団法人日本冷凍食品協会（会長 藤江太郎）は、月1回以上冷凍食品を利用する20歳以上の男女1,500人を対象に、「『冷凍食品』の利用状況と利用意識」に関する調査を実施しました。冷凍食品の利用頻度は全体平均で1.8回/週、女性は1.9回/週、男性は1.8回/週となり、物価上昇の中においても購入量が増えた食品の1位が冷凍食品でした。また、冷凍食品の利用による時短効果については、1食あたりでは女性平均約20分、男性平均約18分、1カ月あたりでは女性平均約12時間、男性平均約10時間と感じていました。さらに、冷凍食品に対するイメージとして「合理的・賢い選択」といった評価も多く見られます。









「『冷凍食品』の利用状況と利用意識」調査概要

■実施時期：2026年２月14日（土）～２月15日（日）

■調査手法：インターネット調査

■調査対象：普段から冷凍食品を「月１回以上」利用している20歳以上の男女1,500人（各750人ずつ）※グラフの構成比（％）は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計しても100％にならない場合があります。

月に1回以上冷凍食品を利用する人の利用実態

男女とも6割以上が「週1回以上」冷凍食品を利用

■冷凍食品の利用は1週間に1.8回、若い世代の利用頻度が高い

普段から冷凍食品を「月１回以上」利用している20歳以上の男女1,500人（各750人ずつ）に聞きました。冷凍食品の利用頻度は全体で「週2～3回程度」が29.7％、「週1回程度」が25.7％となり、平均回数は1.8回/週となりました［図1-1］。属性別に見ると、女性の63.5％、男性の68.4％が「週1回以上」利用し、平均回数は女性が1.9回/週、男性が1.8回/週でした。また、女性の25～34歳が平均2.2回/週、男性20～24歳と男性25～34歳が平均2.1回/週など、若い世代において冷凍食品の利用頻度が高い傾向がうかがえます［図1-2］。









■男女とも約2割が冷凍食品の利用頻度が1年前と比べて「増加」、20代・30代の利用が増加

冷凍食品の利用頻度が1年前と比べてどう変化したかを聞くと、「変わらない」（女性65.7％、男性67.3％）が多い中、女性の22.3％、男性の22.1％は利用頻度が「増えた」と答えています。性年代別に見ると、割合が高いのは女性25～34歳が30.4％、男性20～24歳が32.0％と若い年齢の利用頻度が増えています［図2］。





■冷凍食品の利用が増えた理由は、「簡単で便利」、「おいしい」から

［図2］で冷凍食品の利用頻度が「増えた」と答えた女性167人・男性166人に増えた理由を聞くと、ともに「調理が簡単で便利だから」（女性78.4％、男性73.5％）が一番の理由に挙げられました。また女性の43.7％、男性の41.6％は「おいしいと思う商品が増えたから」と冷凍食品のおいしさを評価。簡単でおいしいという冷凍食品のメリットが高く評価されました［図3］。





■冷凍食品の購入目的、男女とも「夕食」「昼食」「お弁当用」に購入

冷凍食品の購入目的を聞くと、男女とも「自宅で食べる夕食」「自宅で食べる昼食」「お弁当用」の順となりました。女性と男性のスコアを比較すると、「自宅で食べる夕食」は・女性（59.6％）より男性（67.5％）の方が7.9ポイント高いのに対し、「お弁当用」は女性（36.7％）の方が男性（25.7％）より11ポイント高くなっています［図4］。





冷凍食品は「合理的・賢い選択」と好評価

品質が高く、日常の食事にも取り入れられる

■女性の約7割が「調理の手間や時間を考えると、合理的・賢い選択だ」と冷凍食品を支持

以前と比べた冷凍食品のイメージを5段階（とてもそう思う、ややそう思う、どちらともいえない、あまりそう思わない、まったくそう思わない）で答えてもらいました。「とてもそう思う」「ややそう思う」の合計値を見ると、女性は78.4％が「調理の手間や時間を考えると、合理的・賢い選択」、75.5％が「以前より品質が高い」、73.6％が「日常の食事として抵抗感なく取り入れられるものだ」と答えています。男性もほぼ同様の傾向で、冷凍食品に対して良いイメージを持つ人が多くなっています［図5］。





■男女の約8割が冷凍食品は「合理的」と支持、一方「手抜き」や「罪悪感」を感じる人は3割前後にとどまる

冷凍食品をおかずや主食（麺・炒飯など）として食卓に出すことについて5段階（とてもそう思う、ややそう思う、どちらともいえない、あまりそう思わない、まったくそう思わない）で答えてもらいました。「とてもそう思う」「ややそう思う」の合計値を見ると、「合理的だと思う」は女性78.8％、男性75.6％と8割近くが賛同しています。

一方、「手抜きだと思う」は女性31.5％、男性25.9％、「罪悪感がある」は女性25.3％、男性17.9％とどちらも3割前後にとどまっています。また、冷凍食品に手抜きや罪悪感を感じる人は、年齢が高くなるほどに少なくなる傾向があります［図6］。





冷凍食品の利用で生まれた時間を、自分のためや家族との時間に

■冷凍食品を利用する女性は1食平均約20分・1カ月平均約12時間もの時短に

生まれた時間は自分のために有効活用

冷凍食品を使うことで短縮される時間を聞くと、平均で1食あたり女性20.4分、男性18.1分、1カ月あたりでは女性12.1時間、男性10.0時間となりました。この時間をどう使うかと聞くと、「自分のための時間」（女性53.7％、男性48.1）や「睡眠・休息・リラックスする時間」（女性40.6％、男性39.8％）に充てる人が多くなっています［図7］。





冷凍食品は「とれたて・作りたてのおいしさ・品質・栄養が保たれている」女性の6割が太鼓判

冷凍食品の利用の有無を問わず全国の20歳以上の男女11,000人（各5,500人ずつ）に冷凍食品について知っていることを聞きました。

冷凍食品は「低温で急速凍結しているので、とれたて・作りたてのおいしさや品質、栄養が保たれている」ことについては男女とも認知率が高く、女性62.9％、男性57.9％が「知っている」と答えました。また、自宅の冷凍庫で食品を冷凍させる「ホームフリージングは緩慢凍結なので、買ってきた冷凍食品に比べて品質劣化が早い」は女性48.0％、男性38.8％が「知っている」と答え、「－18℃以下で保存していれば細菌が繁殖しないので、保存料は必要ない」を「知っている」と答えたのは、女性33.1％、男性36.8％と、やや男性の方が高くなっています。一方、「『冷凍食品』の表示の有無があり、品質管理、賞味期限の考え方が異なる」については、男女とも「知っている」と答えた人が少なく、女性17.4％、男性23.5％の認知率でした。







冷凍食品は購入量が増えた食品第1位

利用頻度が増えた冷凍食品メニューは「ギョウザ」

■物価上昇の中、冷凍食品の必要性が評価され、購入量が「増えた」食品第1位に

値上げの影響で購入量が減ったか増えたか、食品別（14品目）※１に答えてもらいました。すると、全ての食品で購入量は「変わらない」が多くなっていますが、購入量が増えた食品は、「冷凍食品」（17.3％）、「うどん・パスタ」（14.7％）、「豆腐・納豆」（13.6％）の順となり、冷凍食品は購入量が増えた食品第1位です［図8］。

冷凍食品の購入量が「増えた」「変わらない」と答えた1,257人に冷凍食品を購入する理由を聞くと、「値上げ後も必要性が変わらないため」（39.2％）、「調理の手間や時間が省けるから」（19.3％）、「代替品がないため」（12.6％）が挙げられました［図9］。冷凍食品には値上げにも勝る魅力があるようです。





※１ ［図8］で提示した14の食品：1.米 2.パン 3.うどん・パスタ 4.ハム・ソーセージ 5.冷凍食品 6.缶詰・レトルト 7.豆腐・納豆 8.スナック菓子 9.牛乳 10.卵 11.野菜 12.果物 13.鮮魚 14.精肉

■1年前に比べ利用頻度が増えた冷凍食品は「ギョウザ」 男女とも第1位に

購入量が増えた冷凍食品の中でどんなメニューが増えたのか、1年前に比べ利用頻度が増えた冷凍食品を選んでもらいました。女性は「ギョウザ」（34.1％）、「冷凍野菜」（26.9％）、「パスタ・スパゲティ」（25.2％）の順に、男性は「ギョウザ」（38.0％）、「ピラフ・炒飯」（23.7％）、「パスタ・スパゲティ」（22.9％）の順となり、男女とも「ギョウザ」が1位でした［図10］。





［図10］で提示した21の冷凍食品メニュー：ギョウザ、フライ・カツ、ハンバーグ、焼きおにぎり、春巻、からあげ、シューマイ、コロッケ、うどん・そば・ラーメン（麺のみ）、うどん・そば・ラーメン（具・スープ付）、パスタ・スパゲティ、ピラフ・炒飯、グラタン・ドリア、たこ焼き・お好み焼き、冷凍野菜、冷凍果実、菓子類（今川焼き、パンケーキなど）、自然解凍品、お弁当用商品、ワンプレート商品、アジアンフード（韓国料理、タイ料理など）

冷凍食品のワンプレート商品が人気

主食とおかずが一つのセットになっている冷凍食品をワンプレート商品と呼びます。 図10の1年前に比べた利用頻度の増加の推移をワンプレート商品で見ると、右図の通り、2024年から男女とも増加傾向を示しています。ワンプレート商品はトレーのまま加熱するだけで食器の準備や手間もかからないことから、近年では和洋中をはじめとした多用なメニューが展開されています。





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