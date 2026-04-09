山梨県富士河口湖町では、春の風物詩である「第15回 富士・河口湖さくら祭り」を開催中です。メイン会場である河口湖北岸ウォーキングトレイルでは、現在ちょうど桜が満開を迎え、富士山を背景に咲き誇る圧倒的な景観をお楽しみいただけます。

本イベントでは、日中の美しい景色に加え、幻想的な夜桜ライトアップ、こだわりの品が並ぶクラフト市、地元グルメを味わえる飲食ブースなど、五感で春を満喫できるプログラムをご用意しております。

なお、桜の開花状況により、開催期間を2026年4月15日（水）まで延長することを決定いたしました。

より長く、より多くの方にお楽しみいただけるよう、ライトアップやイベントブースも開催期間を延長いたします。













■最新の開花状況はこちらから

さくらの最新の開花状況は Xアカウント 富士河口湖町観光情報【公式】 を要チェック！

https://x.com/fk_kankou

■ 会場周辺・エリア全体の桜情報

富士河口湖周辺は標高差があるため、場所や品種によって長く桜を楽しめるのが魅力です。メイン会場とあわせて、ぜひ周辺の絶景スポットへも足をお運びください。

・河口湖北岸（円形ホール付近）：【満開】 富士山と湖、桜が揃う最高のシャッターチャンスです。

・精進湖（他手合浜）：【 これから見頃 】 富士山が手前の大室山を抱きかかえているように見える「子抱き富士」のビューポイント。湖畔の桜とともに、ここでしか見られない縁起の良い富士山の姿を楽しめます。

・西湖いやしの里根場：【これから見頃】 茅葺き屋根の集落と桜のノスタルジックな風景が期待できます。







■ 快適な観光のためのお願い（渋滞緩和・地域への配慮のお願い）

例年、見頃の時期は会場周辺の道路が大変混雑いたします。ご来場の皆様に快適にお楽しみいただき、また近隣住民の方々の生活環境を守るため、以下の点にご協力をお願いいたします。

1. 公共交通機関の積極的な利用： 富士急行線「河口湖駅」からは、各エリアを結ぶ周遊バスが運行しております。渋滞を回避し、ゆっくりと車窓の風景を楽しみながらお越しください。

2. 路上駐車の厳禁： 会場付近には臨時無料駐車場（大型バス可）をご用意しております。路上駐車は緊急車両の通行妨害や事故の原因、近隣住民の方への多大な迷惑となります。必ず指定の駐車場をご利用ください。

3. マナーの遵守： ゴミの持ち帰りや、私有地への立ち入り禁止など、美しい景観と地域社会を守るためのマナー遵守をお願いいたします。

■ 開催概要

イベント名称： 第15回 富士・河口湖さくら祭り

開催期間： 開催中 ～ 2026年4月15日（水）まで延長！

メイン会場： 河口湖北岸ウォーキングトレイル（河口湖円形ホール付近）

開催時間： 午前10時 ～ 午後5時（ライトアップは日没 ～ 午後9時）

駐車場： 会場付近に臨時無料駐車場あり（大型バス可）

入場：無料

公式サイト： https://fujisan.ne.jp/event/5812/







【本件に関するお問い合わせ先】

富士河口湖町 観光課（平日 8:30～17:15）

TEL.0555-72-3168（直通）

TEL.0555-72-1111（代）