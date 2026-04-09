タイニーハウス市場は2030年まで年平均成長率6.7％で成長、手頃な価格と柔軟な居住ニーズの高まりが背景

タイニーハウス市場は2030年まで年平均成長率6.7％で成長、手頃な価格と柔軟な居住ニーズの高まりが背景