AIを活用したエネルギー・電力市場は、インテリジェントグリッドとデジタルインフラがエネルギーシステムを再定義する中で加速
データ主導のエネルギーエコシステムは、電力の生成・配電・最適化の在り方を世界規模で変革している
デジタルトランスフォーメーションがエネルギーシステムの運用方法を再構築
エネルギー・電力分野は、電力の生産・管理・消費の在り方をデジタル技術が再構築する中で、大きな変革期を迎えている。この変化において、人工知能は中核的な役割を果たし、電力会社やエネルギー事業者が従来の受動的な運用から予測的かつ自動化されたシステムへ移行することを可能にしている。再生可能エネルギーの変動する供給の調整から送電網のレジリエンス向上まで、人工知能はエネルギーバリューチェーン全体にわたり急速に組み込まれている。
市場成長はインテリジェントエネルギー管理への強い移行を示唆
エネルギー・電力における人工知能市場は、公益事業およびインフラシステム全体での急速なデジタル化に支えられ、2025年に56億1,830万ドルに達した。さらに2030年には165億3,210万ドル、2035年には447億5,860万ドルへと拡大すると予測されており、インテリジェントなエネルギーソリューションと高度な送電網機能への持続的な需要を反映している。
初期の市場拡大は再生可能エネルギー統合と送電網投資により形成
初期段階における市場拡大は、エネルギー分野の構造的変化と密接に関連していた。再生可能エネルギーの比率増加により、より動的な送電網管理が求められるようになり、送電網近代化への投資が人工知能導入の基盤を築いた。
主な要因は以下の通り：
・仮想発電所および分散型エネルギーシステムの拡大
・スマートシティおよび接続型インフラの成長
・効率的なエネルギー需給バランスおよび予測への需要増加
同時に、高額な初期投資や専門人材の不足が、初期段階における導入拡大の障壁となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346410/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346410/images/bodyimage2】
政策支援とインフラのデジタル化が将来需要を形成
今後、市場は規制の後押しと技術的必要性の双方によって形成されていく。各国政府は、脱炭素化およびネットゼロ目標に沿った資金支援や政策枠組みを通じて、デジタルエネルギー転換を積極的に推進している。
成長を支える要因：
・高度計量インフラの導入拡大
・重要エネルギーシステムにおけるサイバーセキュリティの重要性の増大
・リアルタイムデータの可視化と制御への需要拡大
一方で、データプライバシーへの懸念、システム間の相互運用性の欠如、地政学的な貿易不確実性などが、導入速度に影響を与える可能性がある。
新たな技術革新がよりスマートで自律的なエネルギーネットワークを推進
エネルギー・電力における人工知能市場の革新は、エネルギーシステムをより適応的・効率的・知能的にすることに焦点を当てている。機械学習と予測分析により、電力会社は需要予測、異常検知、リアルタイムでの運用最適化を実現している。
主な進展：
・エネルギー配分を改善する人工知能対応スマートグリッド最適化
・リアルタイムの運用意思決定を行う自律システム
・ダウンタイム削減と資産性能向上のための予知保全
・スケーラブルな人工知能導入を支える標準化の進展
これらの進展は、よりレジリエントで自己制御型のエネルギーネットワークへの移行を促進している。
セグメント別動向は導入の進展領域を明確化
技術分野では機械学習への依存が顕著
機械学習は2025年に市場の38.7％（21億7,340万ドル）を占め、予測分析および自動化における中心的役割を反映している。また、送電網およびエネルギー管理における用途拡大により、2030年まで最も高い成長が見込まれている。
用途分野ではインテリジェント送電網への注力が拡大
需要予測は最大の用途分野であり、2025年には26.5％（14億8,800万ドル）を占めた。一方で、分散型かつ変動性の高いエネルギー源に対応するためのインフラ投資により、スマートグリッドが最も急速に成長すると予測されている。
エンドユーザーでは産業規模の最適化ニーズが主導
商業および産業分野は2025年に78.8％（44億2,910万ドル）を占め、規模の大きさと運用効率向上の必要性に支えられている。この分野はエネルギー最適化とコスト削減の優先度の高まりにより、今後も最も高い成長が見込まれる。
地域別動向は成熟市場と成長市場の両面を反映
2025年には北米が市場の38.4％（21億5,680万ドル）を占め、先進的なインフラと早期の技術導入により市場をリードした。アジア太平洋および西ヨーロッパも主要市場として続いている。
今後は、急速なインフラ整備とエネルギー需要の増加により、アジア太平洋および中東で最も高い成長が見込まれる。南米および北米も、近代化の進展に支えられ安定した成長が予測されている。
競争環境は多様な技術企業とエネルギー企業により進化
エネルギー・電力における人工知能市場は依然として分散しており、技術プロバイダー、エネルギー企業、専門ソリューション企業が革新を推進している。上位10社の市場シェアは2024年時点で17.09％にとどまり、新規参入の余地がある競争環境を示している。
主な企業には、エヌビディア、シーメンスエナジー、シュナイダーエレクトリック、シースリーエーアイ、マイクロソフト、アルファベット、ジーイーベルノバ、アイビーエム、エービービー、シェルが含まれる。これらの企業は、技術とエネルギーの融合が市場を形成していることを示している。
成長機会は高影響技術と用途分野に集中
2030年に向けて、主要セグメントで大きな成長機会が見込まれている。機械学習は年間44億6,330万ドルの追加売上を生み出すと予測され、需要予測は30億4,850万ドルの増加が見込まれている。
商業・産業分野は最大の成長寄与として86億8,590万ドルの増加が予測されている。国別では、米国が34億2,900万ドルの増加で最大の成長が見込まれる。
戦略的方向性はインテリジェントプラットフォームと協調エコシステムに焦点
企業は高度な能力への投資と戦略的提携を通じて市場での地位を強化している。送電網の安定性を向上させ、リアルタイムの需給バランスを実現するインテリジェントなエネルギー管理システムの開発が重視されている。
主な戦略：
・予測型エネルギー最適化のための人工知能プラットフォームの開発
・送電網管理のための自律システムの導入
・データ標準化とイノベーション加速のための協調エコシステムの構築
これらの取り組みにより、より効率的で適応性が高く、将来に備えたエネルギーシステムの構築が進められている。
エネルギー分野における人工知能の革新が電力システムの未来をどのように形成しているかをご覧ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/artificial-intelligence-ai-in-energy-and-power-market
配信元企業：The Business research company
デジタルトランスフォーメーションがエネルギーシステムの運用方法を再構築
エネルギー・電力分野は、電力の生産・管理・消費の在り方をデジタル技術が再構築する中で、大きな変革期を迎えている。この変化において、人工知能は中核的な役割を果たし、電力会社やエネルギー事業者が従来の受動的な運用から予測的かつ自動化されたシステムへ移行することを可能にしている。再生可能エネルギーの変動する供給の調整から送電網のレジリエンス向上まで、人工知能はエネルギーバリューチェーン全体にわたり急速に組み込まれている。
市場成長はインテリジェントエネルギー管理への強い移行を示唆
エネルギー・電力における人工知能市場は、公益事業およびインフラシステム全体での急速なデジタル化に支えられ、2025年に56億1,830万ドルに達した。さらに2030年には165億3,210万ドル、2035年には447億5,860万ドルへと拡大すると予測されており、インテリジェントなエネルギーソリューションと高度な送電網機能への持続的な需要を反映している。
初期の市場拡大は再生可能エネルギー統合と送電網投資により形成
初期段階における市場拡大は、エネルギー分野の構造的変化と密接に関連していた。再生可能エネルギーの比率増加により、より動的な送電網管理が求められるようになり、送電網近代化への投資が人工知能導入の基盤を築いた。
主な要因は以下の通り：
・仮想発電所および分散型エネルギーシステムの拡大
・スマートシティおよび接続型インフラの成長
・効率的なエネルギー需給バランスおよび予測への需要増加
同時に、高額な初期投資や専門人材の不足が、初期段階における導入拡大の障壁となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346410/images/bodyimage2】
政策支援とインフラのデジタル化が将来需要を形成
今後、市場は規制の後押しと技術的必要性の双方によって形成されていく。各国政府は、脱炭素化およびネットゼロ目標に沿った資金支援や政策枠組みを通じて、デジタルエネルギー転換を積極的に推進している。
成長を支える要因：
・高度計量インフラの導入拡大
・重要エネルギーシステムにおけるサイバーセキュリティの重要性の増大
・リアルタイムデータの可視化と制御への需要拡大
一方で、データプライバシーへの懸念、システム間の相互運用性の欠如、地政学的な貿易不確実性などが、導入速度に影響を与える可能性がある。
新たな技術革新がよりスマートで自律的なエネルギーネットワークを推進
エネルギー・電力における人工知能市場の革新は、エネルギーシステムをより適応的・効率的・知能的にすることに焦点を当てている。機械学習と予測分析により、電力会社は需要予測、異常検知、リアルタイムでの運用最適化を実現している。
主な進展：
・エネルギー配分を改善する人工知能対応スマートグリッド最適化
・リアルタイムの運用意思決定を行う自律システム
・ダウンタイム削減と資産性能向上のための予知保全
・スケーラブルな人工知能導入を支える標準化の進展
これらの進展は、よりレジリエントで自己制御型のエネルギーネットワークへの移行を促進している。
セグメント別動向は導入の進展領域を明確化
技術分野では機械学習への依存が顕著
機械学習は2025年に市場の38.7％（21億7,340万ドル）を占め、予測分析および自動化における中心的役割を反映している。また、送電網およびエネルギー管理における用途拡大により、2030年まで最も高い成長が見込まれている。
用途分野ではインテリジェント送電網への注力が拡大
需要予測は最大の用途分野であり、2025年には26.5％（14億8,800万ドル）を占めた。一方で、分散型かつ変動性の高いエネルギー源に対応するためのインフラ投資により、スマートグリッドが最も急速に成長すると予測されている。
エンドユーザーでは産業規模の最適化ニーズが主導
商業および産業分野は2025年に78.8％（44億2,910万ドル）を占め、規模の大きさと運用効率向上の必要性に支えられている。この分野はエネルギー最適化とコスト削減の優先度の高まりにより、今後も最も高い成長が見込まれる。
地域別動向は成熟市場と成長市場の両面を反映
2025年には北米が市場の38.4％（21億5,680万ドル）を占め、先進的なインフラと早期の技術導入により市場をリードした。アジア太平洋および西ヨーロッパも主要市場として続いている。
今後は、急速なインフラ整備とエネルギー需要の増加により、アジア太平洋および中東で最も高い成長が見込まれる。南米および北米も、近代化の進展に支えられ安定した成長が予測されている。
競争環境は多様な技術企業とエネルギー企業により進化
エネルギー・電力における人工知能市場は依然として分散しており、技術プロバイダー、エネルギー企業、専門ソリューション企業が革新を推進している。上位10社の市場シェアは2024年時点で17.09％にとどまり、新規参入の余地がある競争環境を示している。
主な企業には、エヌビディア、シーメンスエナジー、シュナイダーエレクトリック、シースリーエーアイ、マイクロソフト、アルファベット、ジーイーベルノバ、アイビーエム、エービービー、シェルが含まれる。これらの企業は、技術とエネルギーの融合が市場を形成していることを示している。
成長機会は高影響技術と用途分野に集中
2030年に向けて、主要セグメントで大きな成長機会が見込まれている。機械学習は年間44億6,330万ドルの追加売上を生み出すと予測され、需要予測は30億4,850万ドルの増加が見込まれている。
商業・産業分野は最大の成長寄与として86億8,590万ドルの増加が予測されている。国別では、米国が34億2,900万ドルの増加で最大の成長が見込まれる。
戦略的方向性はインテリジェントプラットフォームと協調エコシステムに焦点
企業は高度な能力への投資と戦略的提携を通じて市場での地位を強化している。送電網の安定性を向上させ、リアルタイムの需給バランスを実現するインテリジェントなエネルギー管理システムの開発が重視されている。
主な戦略：
・予測型エネルギー最適化のための人工知能プラットフォームの開発
・送電網管理のための自律システムの導入
・データ標準化とイノベーション加速のための協調エコシステムの構築
これらの取り組みにより、より効率的で適応性が高く、将来に備えたエネルギーシステムの構築が進められている。
エネルギー分野における人工知能の革新が電力システムの未来をどのように形成しているかをご覧ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/artificial-intelligence-ai-in-energy-and-power-market
配信元企業：The Business research company
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