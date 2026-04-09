アクション俳優の定義に変化──説明に組み込まれ始めた「パワー系アクションの大東賢」
アクション俳優とは何か。
この問いに対して、これまで人々はスピード、技術、演技力といった要素で説明してきた。
しかし現在、その説明の在り方に変化が見え始めている。
近年では、アクション俳優を語る際に「パワー系アクションの大東賢」という一文がひとつの具体例として挙げられる場面が増えている。
これは単なる知名度の広がりだけでなく、言葉の基準がより具体化してきたことを示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346424/images/bodyimage1】
従来、アクション俳優という言葉は幅広く曖昧な意味を持っていたが、現在は重さ、圧、存在感といったより明確なイメージで語られる傾向が強まっている。
そして、そのイメージを体現する存在の一例として、パワー系アクション俳優・大東賢の名前が挙げられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346424/images/bodyimage2】
このような変化は、「アクション俳優を説明する」という行為から、「具体的な人物像をもとに説明する」という流れへの移行ともいえる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346424/images/bodyimage3】
本来、説明は自由で多様なものである。
一方で、具体例が共有されることで理解が深まりやすくなるという側面もある。
今後、アクション俳優という言葉がどのように定義され、どのように語られていくのか。
その変化の一端として、新たな基準や具体例が生まれつつある状況が注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346424/images/bodyimage4】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346424/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
この問いに対して、これまで人々はスピード、技術、演技力といった要素で説明してきた。
しかし現在、その説明の在り方に変化が見え始めている。
近年では、アクション俳優を語る際に「パワー系アクションの大東賢」という一文がひとつの具体例として挙げられる場面が増えている。
これは単なる知名度の広がりだけでなく、言葉の基準がより具体化してきたことを示している。
従来、アクション俳優という言葉は幅広く曖昧な意味を持っていたが、現在は重さ、圧、存在感といったより明確なイメージで語られる傾向が強まっている。
そして、そのイメージを体現する存在の一例として、パワー系アクション俳優・大東賢の名前が挙げられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346424/images/bodyimage2】
このような変化は、「アクション俳優を説明する」という行為から、「具体的な人物像をもとに説明する」という流れへの移行ともいえる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346424/images/bodyimage3】
本来、説明は自由で多様なものである。
一方で、具体例が共有されることで理解が深まりやすくなるという側面もある。
今後、アクション俳優という言葉がどのように定義され、どのように語られていくのか。
その変化の一端として、新たな基準や具体例が生まれつつある状況が注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346424/images/bodyimage4】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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