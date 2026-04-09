【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室が「SEOの初心者が始める前に知るべきこと【最新SEOの基本】」をYouTubeで配信開始
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【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室が「SEOの初心者が始める前に知るべきこと【最新SEOの基本】」をYouTubeで配信開始
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「SEOの初心者が始める前に知るべきこと【最新SEOの基本】」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画
https://youtu.be/2Iz7ejGJ1_Q
SEOを始めたいけれど、
「何から始めればいいのかわからない」
「記事を書けば上がるのか」
「キーワードを入れればいいのか」
と悩んでいませんか？
この動画では、SEO初心者が始める前に知っておくべき基本を、わかりやすく解説しています。
SEOは、単なる順位対策ではありません。
大切なのは、検索する人に役立つ情報を届ける仕組みとして理解することです。
動画では、特に次のポイントを解説しています。
SEOはすぐ結果が出るものではない
SEOはキーワードを入れるだけではない
いきなり記事を書き始めないこと
1記事で全部解決しようとしないこと
AIやテクニックだけでは勝てないこと
また、動画の後半では、
SEO初心者が最初にやるべき3ステップ も紹介しています。
これからSEOを始めたい方、
SEOの基本を整理したい方、是非、動画を最後までご覧ください。
▼目次
==========================================
1:00 SEOとは
1:34 5つのSEOの基本(1)
2:22 5つのSEOの基本(2)
3:17 5つのSEOの基本(3)
4:30 5つのSEOの基本(4)
5:39 5つのSEOの基本(5)
6:45 最初にやるべき3ステップ
7:54 まとめ
==========================================
◎ 無料SEO／LLMO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
【関連動画】
■【2026年3月Googleコアアップデート解説】Google公式・海外SEOメディア・東京SEOメーカーの見解を整理
https://youtu.be/HS3QP81PMbU
■「AIが好む情報設計」クエリファンアウトとは？
https://youtu.be/utPZfyiiSxI
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE
■2026SEOはこうなる
・https://youtu.be/YeCxnakviu4
■2026年のLLMO完全ガイドー書籍「 2026LLMOはこうする」のPR動画
●https://youtu.be/neIsG3THOG8
━━━━━━━━━━━━━━━━
◎ 無料プレゼント
━━━━━━━━━━━━━━━━
◎「海外SEO成功メソッド」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-kaigaiseo/
◎「2026LLMOはこうする」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
━━━━━━━━━━━━━━━━
東京SEOメーカーでは、毎月5社様限定で
エンティティ設計・構造設計診断を実施しています。
◎YouTube動画 チャンネル登録1400人
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室について
SEO専門会社として14年、
国内・海外2000社以上の支援実績。
海外SEO・AIO・LLMOまで設計できる
世界基準のSEOチームです。
米国・ドイツ・フランス・タイ出身のコンサルタントも在籍し、
グローバルSEOにも対応しています。
■会社概要
アドマノ株式会社
https://admano.co.jp/
東京SEOメーカー
https://www.switchitmaker2.com/
東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
TEL：03-5981-9788
English Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346398/images/bodyimage2】
配信元企業：アドマノ株式会社
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SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「SEOの初心者が始める前に知るべきこと【最新SEOの基本】」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画
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SEOを始めたいけれど、
「何から始めればいいのかわからない」
「記事を書けば上がるのか」
「キーワードを入れればいいのか」
と悩んでいませんか？
この動画では、SEO初心者が始める前に知っておくべき基本を、わかりやすく解説しています。
SEOは、単なる順位対策ではありません。
大切なのは、検索する人に役立つ情報を届ける仕組みとして理解することです。
動画では、特に次のポイントを解説しています。
SEOはすぐ結果が出るものではない
SEOはキーワードを入れるだけではない
いきなり記事を書き始めないこと
1記事で全部解決しようとしないこと
AIやテクニックだけでは勝てないこと
また、動画の後半では、
SEO初心者が最初にやるべき3ステップ も紹介しています。
これからSEOを始めたい方、
SEOの基本を整理したい方、是非、動画を最後までご覧ください。
▼目次
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1:00 SEOとは
1:34 5つのSEOの基本(1)
2:22 5つのSEOの基本(2)
3:17 5つのSEOの基本(3)
4:30 5つのSEOの基本(4)
5:39 5つのSEOの基本(5)
6:45 最初にやるべき3ステップ
7:54 まとめ
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◎ 無料SEO／LLMO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
【関連動画】
■【2026年3月Googleコアアップデート解説】Google公式・海外SEOメディア・東京SEOメーカーの見解を整理
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https://youtu.be/utPZfyiiSxI
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE
■2026SEOはこうなる
・https://youtu.be/YeCxnakviu4
■2026年のLLMO完全ガイドー書籍「 2026LLMOはこうする」のPR動画
●https://youtu.be/neIsG3THOG8
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◎「海外SEO成功メソッド」書籍無料プレゼント
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◎「2026LLMOはこうする」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
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エンティティ設計・構造設計診断を実施しています。
◎YouTube動画 チャンネル登録1400人
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室について
SEO専門会社として14年、
国内・海外2000社以上の支援実績。
海外SEO・AIO・LLMOまで設計できる
世界基準のSEOチームです。
米国・ドイツ・フランス・タイ出身のコンサルタントも在籍し、
グローバルSEOにも対応しています。
■会社概要
アドマノ株式会社
https://admano.co.jp/
東京SEOメーカー
https://www.switchitmaker2.com/
東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
TEL：03-5981-9788
English Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
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配信元企業：アドマノ株式会社
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