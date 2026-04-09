Nutanix、エージェントAI時代の包括的なプラットフォームを提供
ハイブリッド・マルチクラウドコンピューティングのリーダーであるNutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は本日、「Nutanix Cloud Platform（NCP）」ソリューションの新機能を発表しました。AIのワークロードが拡大し、クラウド環境の複雑化が進み、ハードウェア供給制約が発生する中、より柔軟なインフラストラクチャープラットフォームへのニーズが高まっており、今回の発表はこうした需要に応えるものとなっています。
各社がインフラストラクチャーのモダナイズを進める中、仮想マシン、コンテナ、AIワークロードに必要な柔軟性、パフォーマンス、予測可能なコストを実現するため、多くの企業は長年使用してきた仮想化プラットフォームを見直しています。
NCPによって、企業は既存のインフラストラクチャーをより有効に活用し、ハードウェアベンダー、ハイパースケーラー、ネオクラウド、サービスプロバイダーのより広範なエコシステムから選択できるようになります。さらに、企業はNCPによって仮想化されたモダンなアプリケーションとAIワークロードをあらゆる環境で実行することができ、柔軟性と長期的なプラットフォームの選択肢を維持しつつ、重要なITプロジェクトを稼働させることが可能です。
Nutanixの製品管理部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるThomas Cornelyは、次のように述べています。「供給面の制約のある環境でクラウドインフラストラクチャーのモダナイズを継続する中、企業はハイブリッド・マルチクラウドインフラストラクチャーの柔軟性を活用することと、企業データ/アプリケーションのデータ主権の維持のバランスを取る必要があります。Nutanix Cloud Platformを使用することで、お客様は既存のハードウェアインフラストラクチャーをより有効に活用し、拡大するクラウド/インフラストラクチャープロバイダーのエコシステムへと展開することができます。また、ハードウェアの入手・調達のタイムラインに変更が発生した場合も、ワークロードの実行環境に対する選択肢とコントロールを維持することが可能です。」
Nutanix Cloud Platformを拡大し、モダンなアプリケーションとAIワークロード向けのフルスタック機能を追加
NCPソリューションのフルスタック機能は、AIインフラストラクチャー、ユニファイドストレージ、高度なデータサービス向けの新サービスを追加する形で拡大しています。今回のアップデートの内容は以下の通りです。
● 「NVIDIA GTC 2026」で発表されたフルスタックプラットフォームのNutanix Agentic AIソリューションは、NCP上のAIアプリケーションの構築・運用で企業を支援するものとして、現在早期アクセス版を提供中です。フルソリューションの提供開始は2026年下半期を予定しており、AIインフラストラクチャー向けのセキュアで高性能な仮想化基盤を採用し、演算、ストレージ、ネットワーキング、Kubernetesサービスを統合することで、展開と運用をシンプル化できます。これらの機能により、企業はハイブリッド環境とマルチクラウド環境でモダンなAIワークロードを効率的に実行することができます。
各社がインフラストラクチャーのモダナイズを進める中、仮想マシン、コンテナ、AIワークロードに必要な柔軟性、パフォーマンス、予測可能なコストを実現するため、多くの企業は長年使用してきた仮想化プラットフォームを見直しています。
NCPによって、企業は既存のインフラストラクチャーをより有効に活用し、ハードウェアベンダー、ハイパースケーラー、ネオクラウド、サービスプロバイダーのより広範なエコシステムから選択できるようになります。さらに、企業はNCPによって仮想化されたモダンなアプリケーションとAIワークロードをあらゆる環境で実行することができ、柔軟性と長期的なプラットフォームの選択肢を維持しつつ、重要なITプロジェクトを稼働させることが可能です。
Nutanixの製品管理部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるThomas Cornelyは、次のように述べています。「供給面の制約のある環境でクラウドインフラストラクチャーのモダナイズを継続する中、企業はハイブリッド・マルチクラウドインフラストラクチャーの柔軟性を活用することと、企業データ/アプリケーションのデータ主権の維持のバランスを取る必要があります。Nutanix Cloud Platformを使用することで、お客様は既存のハードウェアインフラストラクチャーをより有効に活用し、拡大するクラウド/インフラストラクチャープロバイダーのエコシステムへと展開することができます。また、ハードウェアの入手・調達のタイムラインに変更が発生した場合も、ワークロードの実行環境に対する選択肢とコントロールを維持することが可能です。」
Nutanix Cloud Platformを拡大し、モダンなアプリケーションとAIワークロード向けのフルスタック機能を追加
NCPソリューションのフルスタック機能は、AIインフラストラクチャー、ユニファイドストレージ、高度なデータサービス向けの新サービスを追加する形で拡大しています。今回のアップデートの内容は以下の通りです。
● 「NVIDIA GTC 2026」で発表されたフルスタックプラットフォームのNutanix Agentic AIソリューションは、NCP上のAIアプリケーションの構築・運用で企業を支援するものとして、現在早期アクセス版を提供中です。フルソリューションの提供開始は2026年下半期を予定しており、AIインフラストラクチャー向けのセキュアで高性能な仮想化基盤を採用し、演算、ストレージ、ネットワーキング、Kubernetesサービスを統合することで、展開と運用をシンプル化できます。これらの機能により、企業はハイブリッド環境とマルチクラウド環境でモダンなAIワークロードを効率的に実行することができます。