レポートオーシャン株式会社プレスリリース : デジタル決済市場 2035年3,982億4,000万米ドル到達 CAGR11.22%成長が牽引するフィンテック進化と次世代決済エコシステム
デジタル決済市場は、急速な成長を遂げており、2025年から2035年にかけて、1,375億米ドルから3,982億4,000万米ドルへと拡大すると予測されています。これに伴い、2026年から2035年の予測期間中には年平均成長率（CAGR）が11.22%に達する見込みです。デジタル決済は、従来の現金取引や銀行手続きを不要にし、インターネットやモバイルデバイスを通じて安全かつ効率的に行われる金融取引の形式として、今後ますます普及していくと予想されています。
市場を牽引する要因：電子商取引の急成長
デジタル決済市場の成長を牽引している主要な要因の一つは、電子商取引の急成長とそれに伴う技術革新です。企業の多くは、オンラインショッピングをはじめ、様々なデジタルサービスに移行しています。これにより、デジタル決済サービスの需要が急増し、特にQRコードやモバイルウォレット、さらにはブロックチェーン技術を活用した決済手段の拡大が進んでいます。アリペイやGoogle Pay、Apple Payなどの企業が先進技術に投資し、決済システムの効率化とセキュリティの強化を進めています。このような動きは、予測期間中の市場成長をさらに後押しすると考えられます。
【 無料サンプル 】
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テクノロジー主導のイノベーション
デジタル決済におけるイノベーションも、市場成長に大きな影響を与えています。特に、クラウド技術や分散型台帳技術（DLT）の導入が注目されています。これらの技術は、決済プロセスをより効率的で透明性の高いものにし、企業のコスト削減やセキュリティ向上を実現します。例えば、Civicのような企業はe-KYC（電子顧客認証）プラットフォームを提供し、安全で効率的なデジタルアイデンティティ管理を実現しています。これにより、消費者と企業の間での信頼性が向上し、デジタル決済サービスの採用が促進されています。
市場の制約：国際標準の欠如
デジタル決済市場には、国際的な標準化が進んでいないという課題もあります。多くの国々が異なる規制や基準を持ち、国境を越えた決済において一貫性の欠如が問題となっています。このような規制の不一致は、国際取引における高い取引コストや複雑な手続きに繋がり、市場の成長を制約する要因となります。国際標準化に向けた取り組みが進行中ではありますが、広範な採用には時間がかかると予想されます。
主要企業のリスト：
● PayPal
● Fiserv
● FIS
● Global Payments
● Square
● Stripe
● VISA
● Mastercard
● Worldline
● Adyen
● ACI Worldwide
● Temenos
● PayU
● Apple
● JPMorgan Chase
● WEX
● FLEETCOR
● Aurus
● PayTrace
● Stax by FattMerchant
● Verifone
● Spreedly
● Dwolla
● BharatPe
● Payset
● PaySend
● MatchMove
● Ripple
● EBANX
市場機会：Z世代のデジタル決済利用拡大
Z世代を中心に、デジタル決済の利用が急増しています。Z世代は、デジタル決済に非常に積極的で、モバイル決済やQRコード決済の利用が加速しています。この世代は、キャッシュレス決済の利便性やスピードを重視し、さらに個別化された消費者体験を求めています。特に、銀行口座を持たない若者層が増えている中で、デジタルウォレットやモバイル決済の需要は今後さらに高まると予測されています。
市場を牽引する要因：電子商取引の急成長
デジタル決済市場の成長を牽引している主要な要因の一つは、電子商取引の急成長とそれに伴う技術革新です。企業の多くは、オンラインショッピングをはじめ、様々なデジタルサービスに移行しています。これにより、デジタル決済サービスの需要が急増し、特にQRコードやモバイルウォレット、さらにはブロックチェーン技術を活用した決済手段の拡大が進んでいます。アリペイやGoogle Pay、Apple Payなどの企業が先進技術に投資し、決済システムの効率化とセキュリティの強化を進めています。このような動きは、予測期間中の市場成長をさらに後押しすると考えられます。
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テクノロジー主導のイノベーション
デジタル決済におけるイノベーションも、市場成長に大きな影響を与えています。特に、クラウド技術や分散型台帳技術（DLT）の導入が注目されています。これらの技術は、決済プロセスをより効率的で透明性の高いものにし、企業のコスト削減やセキュリティ向上を実現します。例えば、Civicのような企業はe-KYC（電子顧客認証）プラットフォームを提供し、安全で効率的なデジタルアイデンティティ管理を実現しています。これにより、消費者と企業の間での信頼性が向上し、デジタル決済サービスの採用が促進されています。
市場の制約：国際標準の欠如
デジタル決済市場には、国際的な標準化が進んでいないという課題もあります。多くの国々が異なる規制や基準を持ち、国境を越えた決済において一貫性の欠如が問題となっています。このような規制の不一致は、国際取引における高い取引コストや複雑な手続きに繋がり、市場の成長を制約する要因となります。国際標準化に向けた取り組みが進行中ではありますが、広範な採用には時間がかかると予想されます。
主要企業のリスト：
● PayPal
● Fiserv
● FIS
● Global Payments
● Square
● Stripe
● VISA
● Mastercard
● Worldline
● Adyen
● ACI Worldwide
● Temenos
● PayU
● Apple
● JPMorgan Chase
● WEX
● FLEETCOR
● Aurus
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● Verifone
● Spreedly
● Dwolla
● BharatPe
● Payset
● PaySend
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● Ripple
● EBANX
市場機会：Z世代のデジタル決済利用拡大
Z世代を中心に、デジタル決済の利用が急増しています。Z世代は、デジタル決済に非常に積極的で、モバイル決済やQRコード決済の利用が加速しています。この世代は、キャッシュレス決済の利便性やスピードを重視し、さらに個別化された消費者体験を求めています。特に、銀行口座を持たない若者層が増えている中で、デジタルウォレットやモバイル決済の需要は今後さらに高まると予測されています。