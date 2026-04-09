競馬専門サイト「優馬JAPAN」(運営：優馬JAPAN事務局)は、この度JRA調教師を定年引退し、異例の「ヘルパー(厩務員)」転身で大きな注目を集めている国枝栄氏による独占連載コラム『厩務員・国枝栄の調教日誌』の配信を2026年4月3日(金)よりスタートいたしました。





歴史的名牝アーモンドアイを筆頭に数々の名馬を育て上げた名匠が、なぜ再び「現場の一スタッフ」として泥にまみれる道を選んだのか。ニュース報道だけでは語り尽くせなかった、国枝氏自身の言葉による「新たな夢の続き」を毎週お届けします。





国枝氏とアーモンドアイ





■ ニュースの主役・国枝栄氏が、自らの言葉で綴る「現場復帰の真意」

先月3月3日に調教師を引退し、美浦・小島茂之厩舎にて「ヘルパー(厩務員)」として勤務することが報じられた国枝栄氏。JRA通算1123勝、G1 10勝という輝かしい実績を持つ元調教師が、現場の最前線に戻るというニュースは競馬界のみならず多方面で大きな話題となりました。





「優馬JAPAN」では、この異例の転身を果たした国枝氏への独占取材に成功。連載コラム『厩務員・国枝栄の調教日誌』を通じて、厩舎作業に汗を流す日々の生活や、担当馬への想い、そして一歩引いた立場から見える現代競馬の姿を、毎週金曜日に発信してまいります。









■ 国枝栄氏 コメント(コラムより抜粋)

「やるからには結果も出したいと思っているし、周りから評価されないとダメだね。ただ作業をこなしているだけでは意味がないし、もちろんヤル気は十分ある。1つでも担当馬が勝ったらやはり嬉しいと思うし、万が一にでもダービーを勝ったら面白いだろ(笑)」









■ 連載コラム概要

タイトル ： 『厩務員・国枝栄の調教日誌』

初回配信日： 2026年4月3日(金)

更新頻度 ： 毎週金曜日

掲載媒体 ： 競馬情報サイト「優馬JAPAN」内









■ 競馬情報サイト「優馬JAPAN」について

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