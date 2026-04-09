生け花教室を運営する広瀬 麻美子(ひろせまみこ)は、自宅で手軽に始められる「花×マインドフルネス」の新習慣として、『ウェルネス生け花・インストラクター養成講座』を開講しました。

この度、その内容を解説した書籍と無料動画(全3話)を2026年4月9日より無料で提供をします。





ウェルネス生け花・インストラクター養成講座





■ストレス社会で注目される「花瞑想」の可能性

近年、ストレス社会の進行や高齢化を背景に、心の健康を維持する手段として「瞑想」や「マインドフルネス」への関心が高まっています。

こうした中、生け花は「誰でも自然に集中状態に入ることができる実践型マインドフルネス」として注目されています。花という自然の美に向き合うことで、意識が自然と「今この瞬間」に向かい、無理なく思考が静まる状態が生まれます。

さらに、生け花は感性(右脳)と構成力(左脳)を同時に使う活動であり、この両方がバランスよく働くことで、深い集中とリラックスが同時に得られる点が特徴です。









■無料動画の内容と受取方法

(第1話)なぜ今「花xマインドフルネス」なのか。

(第2話)花で心が整う体験「花瞑想・やさしい生け花」

(第3話)花ｘマインドフルネスを仕事に！ウェルネス生け花・インストラクターについて





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■特徴

・華道家が提案する、五感を使った新しい瞑想法「花瞑想」

・短時間でも心が整う、実践型マインドフルネス

・特別な道具不要、身近な花で始められるシンプル設計

・初心者でも続けやすい、日常に取り入れる仕組み

・学んだ内容を花の仕事へとつなげるステップ設計

・全国どこからでもオンライン受講可能





無料動画講座の内容





■代表コメント

花と向き合う時間は、自分と向き合う時間でもあります。

忙しい日常の中でも、花を一輪飾るだけで、心は静かに整っていきます。

人生後半だからこそ、自分らしく生きる選択をしてほしい。

そして、花を通じて人とつながり、小さな喜びや役割を持てるライフスタイルを広めていきたいと考えています。









■筆者プロフィール

広瀬 麻美子(ひろせまみこ)

ウェルネス生け花 主宰

会社員として勤務する傍ら、生け花サロンの運営を開始。花屋勤務の経験を活かし、フラワーアレンジメントや飲食店での活け込みなども手がける。

その後、生け花とマインドフルネスを融合した独自のメソッド「ウェルネス生け花」を考案。誰でも日常に取り入れられる花の習慣を提案している。

著書はAmazonカテゴリー6部門で1位を獲得。