株式会社くらつぐ(本社：神奈川県鎌倉市)が運営するオールスイートのスモールラグジュアリーホテル「仙石原古今」(箱根・仙石原)にて、アーティスト京森康平による宿泊者限定アートイベント「静寂を染める色彩」を、2026年6月17日から7月21日まで開催いたします。





強い視覚的インパクトを持つ作品の数々





本イベントでは、京森康平氏の作品が客室、レストラン、パブリックスペースを含む館内全体に展示され、仙石原古今が期間限定で“アートに包まれた空間”へと変わります。ご宿泊のお客様のみが体験できる、滞在型のアートイベントです。





京森氏は、装飾やシンボルを通して人間の欲望や権威の構造を描き出す作品で注目を集めています。宗教美術や歴史的な装飾文化から着想を得ながら、鮮やかな色彩と緻密な構成、そして独自の素材表現を組み合わせることで、強い視覚的インパクトを持つ作品を制作しています。エルメス主催のアートアワードでの受賞をはじめ、その独創的な表現は国内外で高く評価されています。





ラグジュアリーホテルブランド「古今」では、「旅と文化」「滞在と芸術」をブランドコンセプトの一つに掲げ、日本のアーティストを応援し、その作品と出会う場をつくることを大切にしています。本企画はその取り組みの一環として開催するものです。





また、会期中の特別企画として、6月25日、7月5日、7月16日の3日間限定で京森康平氏本人が来館し、プライベートな館内アートツアーを開催いたします。作家本人が作品について解説しながら館内を巡る特別ツアーの後、夜には京森氏同席によるガラディナーを開催いたします。作品の背景や制作の思想を直接聞きながら過ごす特別な一夜をご提供いたします。





仙石原の自然、建築、料理、そしてアートが重なる、1か月間だけの特別な滞在をお楽しみください。









■開催概要

イベント名 ： 静寂を染める色彩

アーティスト： 京森康平

期間 ： 2026年6月17日(水)～ 7月21日(火)

会場 ： 仙石原古今

内容 ： 館内全体での作品展示(客室・レストラン・パブリックスペース)

対象 ： ご宿泊のお客様限定

料金 ： 通常宿泊プラン料金





【特別イベント(アーティスト来館日)】

2026年6月25日木曜日

2026年7月5日日曜日

2026年7月16日木曜日





【内容】

・作家本人による館内アートツアー、チェックイン後一組様ずつ順次ご案内いたします。

・京森康平氏同席 10名様限定のガラディナー。厳選ドリンクのフリーフロー付き





【料金】

・お一人様 税込み110,000円～143,000円

＊1泊、ドリンク付きガラディナー、和朝食、プライベートアートツアー付き

＊消費税込み、入湯税別









【アーティストプロフィール】

京森 康平(きょうもり こうへい)

1985年愛媛県出身。過疎地域で酪農を営む家に生まれ育ち、人口や産業が減少していく地域と一極集中型の現代都市の間の非対称性を経験する人間としての自覚をベースに、現代におけるアイデンティティのあり方と視覚性の関係を考察し、表現活動を行っている。

主な個展に『Decor is Painless Domination』(ホワイトストーン・ギャラリーソウル、2024年)、『EXPRESSION M』(ホワイトストーン・ギャラリー北京、2023年)などがある。





2024年 WHITSTONE Gallery 個展

独自の素材表現

作品名 M Jyuzo F

作品名 O bloom T

作品名 T／R 1569 E

京森康平氏





【仙石原古今とは】

2024年にオープンしたわずか5室のスモールラグジュアリーホテル。92平米～126平米の広さのスイートで、全室にサウナ、水風呂、大浴場を完備し、ソファはEdra、Poltrona Frau など各室異なるハイブランド。ほとんどの部屋から富士山を望め、中庭にはマスコットの3匹の山羊がいるのも特徴です。





仙石原古今

所在地： 250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-280

電話 ： 0460-83-9585

URL ： https://www.sengokubara-cocon.jp/





仙石原古今 5室のオールスイート

全室サウナ、温泉、水風呂を設置

全室92平米以上のスイート

全室にEdraはじめハイブランドのソファ

良質な大涌谷温泉

館内随所にアーティスティックな空間が広がる





【会社概要】

商号 ： 株式会社くらつぐ

代表者 ： 松宮大輔

所在地 ： 248-0002 神奈川県鎌倉市二階堂837

設立 ： 2018年1月

事業内容： ホテル、レストランの運営、開発、コンサル

資本金 ： 9,800万円

URL ： https://kuratsugu.jp/









【本件に関するお問い合わせ】

株式会社くらつぐ 仙石原古今

窓口 ： 松宮大輔

電話 ： 090-1996-4532

メール： matsumiya@kuratsugu.jp