サイアンスアカデミー(代表：冨田勝)は、高校生の探究心に応える無料セミナーシリーズ『日曜朝 最先端探訪シリーズ』の2026年春学期・全6回を2026年4月26日より順次開催いたします。





日曜朝最先端探訪シリーズ 2026年春学期バナー





■総合型選抜において重視される「知的探究心」

大学の総合型選抜における面接では、志望動機や活動実績に加え、生徒がどの程度の知的探究心を備えているかも重要な観点となります。大学が求めているのは、単なる成績の優秀さではなく、自ら問いを立て、関心を深めていく力と意欲を持った学生です。そのため、自身の志望分野にとどまらず、さまざまな領域の最新テーマに関心を持ち、「何が未知で、なぜそれが興味深いのか」を自分の言葉で語れる力が求められます。









■探究と表現力の向上に

本シリーズを受講することで、面接における表現力の向上や、高校における「総合的な探究の時間」のテーマ設定、視野の拡張にもつながります。一方で、本シリーズの主眼は、受験対策や探究活動における即効的な対策には置かれていません。教育の本質ともいえる「知的好奇心の醸成」に焦点を当て、独自の蓄積と実践に基づいて展開されてきたプログラムです。









■日曜朝最先端探訪シリーズとは (午前9時～10時15分)

バイオ、AI、宇宙、環境、ビジネス、地方創生、芸術文化などの最先端のテーマに、大学教授、研究者、スタートアップ経営者など、現場の第一線で活躍する方々の声を楽しくわかりやすくお届けします。2021年配信開始以来、累計 20,000人が参加した、国内屈指の教育系オンラインセミナーです。高校生から社会人まで文系理系不問。









■2026年春学期スケジュール

4月26日：冨田勝さん 鶴岡サイエンスパーク 代表

「食と心を結ぶ、科学と文化の融合」

5月10日：増井真那さん 慶應義塾大学 博士課程

「変幻自在の変形菌 ～自由すぎる、驚異の生命」

5月24日：竹山春子さん 早稲田大学 教授

「環境微生物解析の最前線 ～土から海に広がる未知なる世界」

6月07日：香取秀俊さん 東京大学 教授

「光格子時計 ― 超高精度時間計測の最前線」

6月21日：関根嘉香さん 東海大学 教授

「からだの臭いで健康診断」

7月12日：新土優樹さん テキサス大学 助教授(米国からライブ中継)

「細胞内の物流システム ～最先端顕微計測で解き明かす」









■開催概要

開催時間： 日曜朝 9時00分～10時15分

開催方法： Zoomウェビナー (ライブ限定・見逃し配信なし)

対象者 ： 高校生、及びどなたでも視聴できます

定員 ： 1,000名

参加費用： 無料

登録URL ： https://biolab2026spring-hs.peatix.com





【冨田 勝(とみた まさる)】

慶應義塾大学名誉教授。1957年生まれ。慶應義塾大学工学部卒業後、米カーネギーメロン大学に留学し、AIを専攻して博士号(Ph.D)を取得。1990年に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス開設とともに帰国。環境情報学部助教授、教授、学部長を歴任。2001年に慶應義塾大学先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)を開設し、22年間所長を務め、その間に9社の慶應鶴岡発ベンチャー企業を創業支援した。一般社団法人鶴岡サイエンスパーク代表理事。著書に『脱優等生のススメ』(ハヤカワ新書)、『ゲーム少年の夢』(Kindle)など





【キャスター 出野 泉花(での せんか)】

5歳の時に劇団ひまわりに入所。18歳で芸能界を引退するまで声優・役者として活躍した。高校生バイオサミット2016にて厚生労働大臣賞を受賞。慶應義塾大学環境情報学部にAO入試で入学、同大学院システムバイオロジー修士課程修了(2023)。現在はIT企業勤務。