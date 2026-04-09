株式会社ソアー・マーケティング(本社：東京都目黒区、代表取締役：石塚 翔吾)は、広告クリエイティブ生成・運用支援ツール「AdXpand(アドエクスパンド)」において、累計広告バナー制作数が10,937本(2026年3月24日時点)を突破したことをお知らせいたします。





AdXpand





2025年10月の提供開始から約5ヶ月での達成となり、広告運用における“クリエイティブ量×スピード”の重要性が改めて浮き彫りとなっています。









■背景：「いいクリエイティブ」より「勝つまで回す」が重要な時代へ

広告アルゴリズムの高度化により、ターゲティングや入札の差は縮小しています。

現在の広告運用においては、勝つクリエイティブに当たるまで、“どれだけ高速に検証できるか”が成果を左右します。





しかし現場では、





「サイズ違いのバナー制作に時間がかかる」

「勝ちパターンが再現されない」

「制作と運用が分断されている」





といった課題が存在しています。





市場の課題









■AdXpand：成果に直結するクリエイティブ運用基盤

AdXpandは、制作・入稿・広告精査を一体化し、“成果を出すためのクリエイティブ運用”を実現するプラットフォームです。





(1)リサイズは一瞬、全媒体に即対応

1つのクリエイティブを作成するだけで、





- 各種バナーサイズ

- SNSフォーマット

- ディスプレイ広告規格





へ瞬時にリサイズ・展開が可能。

これにより、制作工数を大幅に削減し、検証スピードを圧倒的に向上させます。





(2)“勝っているテンプレート”をそのまま使える

AdXpandには、実際の広告運用で成果が出ている





- 構成

- デザインパターン

- コピー構造





をベースにしたテンプレートが多数搭載されています。

これにより、ゼロから考える必要なく、最初から“勝ちパターン”でテスト開始が可能です。





(3)制作～入稿～広告精査まで一気通貫

制作したクリエイティブは、そのまま入稿・差し替えが可能。

さらに、広告パフォーマンスをもとにした精査・改善までを一つの環境で実行できるため、高速なPDCAを実現し、成果改善までのリードタイムを大幅に短縮します。





ご利用ステップ









■累計制作数10,937本：実運用で証明された成果創出力

AdXpandは提供開始以降、広告主・代理店を中心に導入が進み、累計制作数は10,937本に到達しました。





これは単なる制作量ではなく、





1. クリエイティブの大量検証が可能な体制

2. 勝ちパターンの再現性

3. 運用効率の飛躍的向上





が、実際の現場で機能していることを示しています。





効果









■動画バナーにも対応、すべての配信面へ

今回のアップデートにより、動画バナー制作機能も追加されました。

これにより、





- Meta広告(Facebook / Instagram)

- Google広告(YouTube / ディスプレイ)

- 各種DSP





など、あらゆるディスプレイ広告フォーマットに対応可能となりました。









■UI刷新：誰でも“勝つクリエイティブ”を作れる時代へ

従来のデザイナー向けUIから進化し、直感的な操作性 / テンプレート主導の制作体験 / ビジネス職でも扱える設計へと刷新。

これにより、マーケターや営業でも直接クリエイティブ改善に関与できる環境を実現しました。









■今後の展望：「クリエイティブの勝ち方」を標準化する

ソアー・マーケティングは、AdXpandを通じて“成果が出るクリエイティブは再現できる”という状態の実現を目指します。

属人化していた広告運用を構造化し、より多くの企業が再現性高く成果を出せる世界を創ってまいります。





ロゴ





■サービス概要

サービス名： AdXpand

URL ： https://adxpand.io/





料金プラン





■会社概要

会社名： 株式会社ソアー・マーケティング

所在地： 東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー 6F

代表者： 代表取締役 石塚 翔吾

URL ： https://soarmarketing.jp/









■代表経歴

石塚 翔吾

株式会社ソアー・マーケティング 代表取締役

2016年 株式会社サイバーエージェント入社

動画広告を中心とした子会社にて事業責任者を務める

2019年 グーグル合同会社入社

広告主・広告代理店の能力向上支援に従事

2023年 グーグル社内アジアトップセラーに表彰









■お問い合わせ

株式会社ソアー・マーケティング

Email： info@soarmarketing.jp