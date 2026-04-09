株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は藤原敏博/高柳明音著 『【新版】 名医が教える 妊活と不妊治療のすべて』https://www.asa21.com/book/b673747.html を2026年4月14日（火）に刊行いたします。

後悔しない選択をするために

カップルの4.4組に1組は「不妊」と言われている現在。その背景は千差万別ながら、不妊治療に大切なのはタイミングであることは共通している。専門家に任せること、自分で努力できることを知って、後悔のない治療・成果を手に入れてほしいという願いから書かれた。国内随一の名医と評される藤原医師の知識、経験、技術によって、国を挙げての課題である不妊治療成功のための道標となる1冊。

書籍情報

タイトル：【新版】 名医が教える 妊活と不妊治療のすべて ページ数 : 296ページ 著者：藤原敏博/高柳明音 ページ数 : 132ページ 価格 ： 1,540円(10%税込） 発行日 ： 2026年4月14日 ISBN ： 978-4-86667-820-7 amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678208/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18543184/?l-id=search-c-item-text-01

目次

PART 1 不妊、つれづれなるままに PART 2 検査と治療の基本 PART 3 妊娠へのステップ

プロフィール

藤原敏博（ふじわら・としひろ）

フェニックス アート クリニック院長 東京大学医学部卒業、東京大学医学博士 日本専門医機構認定 産婦人科専門医 日本産科婦人科学会認定 産婦人科指導医 日本生殖医学会認定 生殖医療専門医・指導医 日本産科婦人科内視鏡学会 技術認定医［腹腔鏡・子宮鏡］ 日本内視鏡外科学会 技術認定医［産科婦人科］

高柳明音（たかやなぎ・あかね）

順天堂大学医学部卒業、東京大学医学博士日本専門医機構認定 産婦人科専門医、 日本産科婦人科学会認定 産婦人科指導医日本生殖医学会認定 生殖医療専門医・指導医、 日本女性心身医学会 認定医・幹事日本女性医学学会認定 女性ヘルスケア専門医

https://newscast.jp/attachments/bTD2WPurCmySHRGxOQeV.pdf