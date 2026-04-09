全国に100店舗以上の買取専門店、およびiPhone修理事業を運営する株式会社さすがや（本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町6F、代表取締役社長：中崎亜美）は、2026年4月18日（土）に北海道北見市の「イオン北見店」1階にて、新店舗をグランドオープンいたします。

新体制のスタートとなる本オープンを記念し、地元・北見の皆様への恩返しとして、「ハズレなしの大くじ引き抽選会」をオープン当日に開催いたします。

すべては「北見」から始まった。

新社長・中崎の決意

株式会社さすがやにとって、北海道北見市は第1号店をオープンし、企業としての産声を上げた特別な創業の地です。 この度、新社長に中崎が就任し、第2創業期として新たなスタートを切るにあたり、「原点に立ち返り、我々を育ててくれた北見の皆様に、成長した買取専門店さすがやの姿で恩返しをしたい」という強い決意のもと、イオン北見店への出店が決定いたしました。

地域の皆様とイオン館内を盛り上げる！「巨大くじ引き大会」

北見への感謝（Let's Thanks!）を体現するため、自店舗の利益だけでなく、イオン北見店全体の活性化に貢献するイベントを企画しました。 買取専門店さすがや公式LINEアカウントにご登録いただいた方を対象に、豪華景品が当たるくじ引き大会を実施します。

開催概要

さすがや創業の地・凱旋オープン記念！ハズレなしの大くじ引き大会

■ 日時・場所

日時： 2026年4月18日（土） 10:00～17:00（※景品がなくなり次第終了となる場合がございます） 場所： さすがや イオン北見店 店舗前特設スペース 1F ATM/メルローズクレール様 横

■ 条件

・さすがやのLINE登録

■ 景品ラインナップ

1等（1名様）： ダイヤネックレス（40,000円相当） 2等（2名様）： ReFaヘアドライヤー または ReFaアイロン 3等（5名様）： ブランドコスメ 4等（10名様）： 米5kg または 商品券5,000円分 5等（30名様）： 米2kg または 商品券2,000円分 参加賞： お菓子パック（ハズレなし）

【さらにオープン記念！期間限定の買取キャンペーンも同時開催】

さらに、イオン北見店のグランドオープンを記念し、2026年4月30日（木）までの期間限定で、特別買取キャンペーンを実施いたします。 オープン記念企画として、金券・テレホンカードの額面100％買取を実施。 対象は、テレホンカード50度数、JCBギフトカード、JTBナイスギフト、ビール共通券、全国百貨店共通商品券、VJAギフトカードなどで、通常買取率を上回る特別条件でのお買取りを予定しております。

※一部対象外商品がございます。 ※お一人様合算で20,000円を上限とさせていただきます。 ※状態や券種によりお買取りできない場合がございます。

また、5点以上ご成約のお客様を対象に「まとめて買取20％UP」キャンペーンも開催いたします。 金・プラチナ、ジュエリー、ダイヤモンド、ブランド品、高級腕時計、スマートフォン・タブレット、Apple製品、カメラ・撮影機材、楽器、古銭、骨董品、洋酒、ジャパニーズウイスキーなど、幅広いお品物が対象です。

【メディアの皆様へ】

映像映えする「巨大くじ引き」： 子供から大人まで楽しめる、大迫力の巨大エアー抽選機を設置。ご家族連れで賑わう活気ある様子を撮影いただけます。 規格外の豪華景品： 1等は「4万円相当のダイヤネックレス」。さらに大人気の美容家電「ReFa」や、昨今価格が高騰している「お米」など、地域の皆様が本当に喜ぶ実用的な景品を本気でご用意しました

イベント開催概要

名称：買取専門店さすがや発祥の地・凱旋オープン記念！ハズレなし巨大くじ引き抽選会 日時： 2026年4月18日（土） 10:00～17:00（※景品がなくなり次第終了となる場合がございます） 場所：買取専門店さすがやイオン北見店 店舗前特設スペース 参加条件： 以下の条件を満たす方 買取専門店さすがや公式LINEアカウントの「友だち登録」（既存登録者も対象）。

新店舗情報

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店舗名： 買取専門店さすがや イオン北見店（iPhone修理事業併設） オープン日： 2026年4月18日（土） 住所： 〒090-0052 北海道北見市北進町1丁目1-1 イオン北見店1F 営業時間： 10:00～21:00 電話番号： 0157-57-7067（買取窓口） / 0157-33-1651（iPhone修理窓口）

会社情報

商号：株式会社さすがや 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6F TEL：03-5816-6362 従業員数：191名（2025年4月時点） 設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当 TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jp URL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト） URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト） URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト） ※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。 メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

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