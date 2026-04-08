BIG6.TVは「10年目」に突入！今年も東京六大学野球を「SPORTS BULL」の「BIG6.TV」で全試合無料ライブ配信

株式会社運動通信社

2026年4月8日

報道関係者各位

株式会社運動通信社

株式会社スポーツマーケティングラボラトリー



株式会社運動通信社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：若村 祐介、以下 運動通信社）と株式会社スポーツマーケティングラボラトリー（本社：東京都港区、代表取締役：佐川 哲朗）は、一般財団法人東京六大学野球連盟（以下「同連盟」）公認のもと、同連盟が主催する東京六大学野球2026リーグ戦について、運動通信社が運営するスポーツメディア「SPORTS BULL（スポーツブル）」内の「BIG6.TV（ビッグシックスティービー）」（https://sportsbull.jp/big6tv/(https://sportsbull.jp/big6tv/)）にて、4月11日の開幕戦より全試合無料ライブ配信します。

■東京六大学野球を全試合無料ライブ配信、見逃し動画も即日配信！

今年で10年目を迎える「BIG6.TV」は、2017年東京六大学野球春季リーグ戦よりサービスを開始。フルマッチ動画やハイライト動画、各大学スポーツ新聞部によるオリジナル記事などのライブ配信以外のさまざまなコンテンツもお楽しみいただけます。

本年も引き続き、東京六大学野球のさらなる発展を「BIG6.TV」として貢献できるように、サービスの向上に努めてまいります。

■配信スケジュールについて

※天候などにより、ライブ配信予定は変更になる可能性があります。

■「東京六大学野球」について

東京六大学野球連盟は、早稲田・慶應義塾・明治・法政・東京・立教の6つの大学で構成される、日本を代表する大学野球リーグです。

昨年創設100周年を迎えた東京六大学野球。大正14年（1925年）9月20日の明治大学対立教大学の第1回戦をもって、連盟創設初の公式戦が行われて以来、伝統と熱戦の舞台として神宮球場を中心に歴史を重ねてきました。

リーグ戦は6校総当たり形式で、同じカードをどちらかが「2勝」するまで戦い、2勝したチームに「勝ち点1」が与えられます。最終的に勝ち点の数によって順位が決定されます。

■「SPORTS BULL（スポーツブル）RESPECT YOU, au」 について

「SPORTS BULL」は、スマートフォンアプリ、ウェブから無料でお楽しみ頂けるインターネットスポーツメディアです。年間17,000試合以上の学生スポーツ、アマチュアスポーツのライブ配信を中心に、様々な競技のニュース記事を1日約800本配信しています。

さらには、気になる試合結果をリアルタイムに追いかけることができる速報機能に加え、完全オリジナルのスポーツ漫画など、スポーツのコアファンからライトファンまで幅広いユーザー様にお楽しみ頂けるスポーツコンテンツを多数取り揃えています。

今後も様々なコンテンツの拡充を行い、日本のスポーツ界全体の盛り上げを目指してまいります。

（2026年4月時点）

・サービス名：SPORTS BULL

・対応：iOSアプリ、Androidアプリ、ブラウザー（PC／スマートフォン）

・サービスURL：https://sportsbull.jp

・App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1086719653

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja)



■「株式会社運動通信社」について

所在地：東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル13階

代表者：代表取締役社長 CEO 若村 祐介

事業内容：インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」の運営など

URL：https://sportsbull.jp/about/company/

■「株式会社スポーツマーケティングラボラトリー」について

所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園2-3-3 寺田ビル8F

代表取締役：佐川 哲朗

設立：2009年7月7日

URL：http://spolabo.jp/