契約・法務BPaaSでリーガルAI搭載の法務アウトソーシングサービスALSP(代替法務サービスプロバイダー)「クラウドリーガル」とAI契約書管理システム「MyQuick」が契約業務の共催セミナーを開催

MOLTON株式会社

契約・法務BPaaSでリーガルAI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）の国内パイオニアで、法務AI+BPOの「クラウドリーガル」（URL：https://www.cloudlegal.ai/）を提供している、MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社）（所在地：東京都中央区、代表取締役、弁護士「日本・米国NY州」 崎地康文、以下MOLTON）と、AI文書管理システム・AI契約書管理システム「MyQuick(マイクイック)」（URL：https://www.infocom.co.jp/）を提供している、インフォコム株式会社（所在地：東京都港区、以下インフォコム）と、CLM（契約ライフサイクル管理/Contract Lifecycle Management）「RICOH Contract Workflow Service」（URL：https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-contract-workflow-service）を提供している、リコージャパン株式会社（所在地：東京都港区、以下リコージャパン）は、『新・契約業務モデル』として共催セミナーを開催します。

【 共催の背景 】

取適法（中小受託取引適正化法）、改正物流関連2法（新物流2法）やカスタマーハラスメント対策の義務化（労働施策総合推進法）による労働基準法など日々の新法・法令改正の対応準備から、経済安全保障・危機管理・コンプライアンスやコーポレートガバナンス体制の強化、さらにはサイバーセキュリティ法務やサプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）整備に向けた法的サポートなど今まで以上に法務業務の対応範囲が増していく中で、適切な契約エビデンスの重要度が増しています。契約書管理業務も、不適切な契約の抽出だけではなく、見直し作業を担うなど業務範囲が広がっています。一方で、契約管理部門や総務部では法律や契約の専門知識が少なく、こういった業務に不安を感じる方も多いと思います。



本セミナーでは、リーガルAIと弁護士体制による最新の契約や法務業務対策と、AI-OCRを活用した契約管理をご紹介します。

【 セミナー情報 】

契約業務のリソース不足を一気に解消

～ 法務アウトソーシング×契約管理で実現する『新・契約業務モデル』～

▼こんな方へおすすめ

・Excel等で契約書を管理しており煩雑化を心配されている方

・契約の更新作業に時間をかけている方

・新法や法改正などで契約の見直し業務に苦労されている方

・法務コンプライアンスの人材不足に悩んでいる、法務知識のある人材の採用にお困りの方

・専門分野の拡大や法務業務のボリューム増加で追加の顧客弁護士を探している

・法務コンプライアンス体制の強化のため気軽に相談できる企業内弁護士を付けたい

・契約書レビュー（リーガルチェック）の業務を効率化したい

・サイバーセキュリティ法務やサプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）整備の法的サポートを必要としている、など

【 講師紹介・アジェンダ 】

■法務のアウトソーシングは契約書作成から

契約・法務BPaaSの企業法務アウトソーシングサービスALSP 「クラウドリーガル」

MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社）

CSMO (Chief Sales & Marketing Officer, 最高営業・マーケティング責任者)

金沢 由樹

神奈川県出身。BPaaSでリーガルAI×弁護士体制を融合した企業法務アウトソーシングサービス ALSP(代替法務サービスプロバイダー)であるバーチャル法律事務所「クラウドリーガル」で2025年09月まで戦略営業顧問を経て、CSMO (Chief Sales & Marketing Officer)を務めています。CSMOおよび事業開発(BizDev)、アライアンス戦略、パートナーリレーション、IR広報、資金調達(FinancialOfficer)も担当。従前では、IBM 系独立ソフトウェアベンダー(ISV)や商社系 SIer でメインフレーム(汎用機)、クラウド（IaaS/PaaS/SaaS）、e-文書法・電子帳簿保存法、基幹プリンティング・帳票作成管理基盤、J-SOX(内部統制)・IT全般統制や、電子契約サービス・CLM（契約ライフサイクルマネジメント）のリーガルテック等の分野でも活動。その後、SaaS・電子認証（電子証明書/電子署名/タイムスタンプ）・リーガルテック領域である電子契約のメーカーに2017年から所属。政府が閣議決定し脱ハンコ・脱印鑑・ペーパーレスを推進する2020年以前の紙と印鑑が文化として根付いていた黎明期から、電子契約やリーガルテックビジネスに携わっています。

MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社） CSMO就任リリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000126939.html

「クラウドリーガル」は、リーガルAI×弁護士スケール体制を融合した企業法務アウトソーシングサービスALSP(代替法務サービスプロバイダー)を、SaaSとBPOを融合した契約・法務BPaaS（Business Process as a Service）として全国に提供しています。 「法務領域の拡大で手が回らない」「法務専任担当者(部門)がいないため中途半端に兼務している」「1人法務担当」「法務担当者の退職」「法務要員のリソース不足」「専門分野の拡大で顧問弁護士を追加検討している」「契約書レビュー・リーガルチェックが多くビジネスのレスポンスが低下」などの様々な法務から労務・知的財産・税務の課題に対し、インターネットWebサービス（BPaaS）で丸ごと依頼や部分法務サポートができます。生成AIと弁護士や司法書士・弁理士・行政書士・社会保険労務士・税理士の専門士業のスケール体制で法務リスクから企業を守りビジネスの対応スピードを向上させ競争力を高めます。

●スマート契約書自動作成

●弁護士監修の契約書フォーマット（ひな形）

●弁護士・専門士業への法務や労務・知的財産・税務の相談

（Web・チャット・リモート面談・電話）

●弁護士監修・設計のリーガルAIへの法務や労務・知的財産・税務の相談

●契約書レビュー（リーガルチェック）

AI契約書レビュー＆弁護士審査レビューの使い分け

●弁護士による独自のカスタム契約書ドラフト作成

●法令調査（リーガルリサーチ）

●法令適合性審査

●会社設立（新規設立や子会社等）、登記変更

●知的財産等の商標登録・調査

●社内規程整備・作成

●広告審査・薬機法チェック

●株主総会・取締役会サポート、株主対策

●内部通報窓口（法令違反、ハラスメント等）

●法務デューデリジェンス（法務DD)

●資本政策（ファイナンス）サポート

●IPO準備支援

●契約交渉支援

●Slack連携、など

■契約書保管から“経営基盤”へ

AI文書管理システム・AI契約書管理システム「MyQuick」

インフォコム株式会社（https://www.myquick.jp/）

●資料の保管から、記録・証跡の管理、ノウハウやナレッジの共有まで、幅広い用途に対応

WordやExcel、PDFなどの文書ファイルを保管するだけでなく、その文書の分類や種別、年度や日付、部門や担当者、数値に関わる情報など、文書の属性項目を定義したさまざまな文書データベースを作成できます。

・契約書研究報告書規程集、手順書、マニュアル類作業指示書設計書

・仕様書報告書

・レポート類活動履歴・実施記録見積書、提案書、証憑

・エビデンス類資料ファイル全般

●AIによる登録時・検索時の負担を大幅軽減（クラウド版のみ提供）

GPT連携により、AIがファイルから自動的に管理情報を抽出し、登録時の手間を大幅に削減することが可能です。また、検索の際にキーワードの誤字の補正や、類義語を拡張して検索するため目的の文書を探しやすくなります。

●文書のセキュリティ保全

閲覧権限、登録権限（新規、更新）、削除権限などから組み合わせて操作権限を細かく設定できるため、お客様の組織構造を反映したグループ管理や、文書のアクセス制御が可能です。

グループ情報やユーザー情報は、CSVデータによる一括登録やActiveDirectory、Entra IDと連携した自動登録といった方法で登録します。また、情報漏えい対策としてファイル暗号化にも対応しています。

【 参加申込はこちら 】

https://event.ricoh.co.jp/public/application/add/65604

【 開催概要 】

日時：2026年4月21日(火) 15:00～15:45

主催・共催：リコージャパン株式会社 / MOLTON株式会社 / インフォコム株式会社

開催方法：オンライン

定員：200名

参加方法：事前登録制

皆さまのご参加お待ちしております。

※当時の収録情報を含んでいます

【 サービスのお問い合わせ先 】

●契約・法務BPaaSの企業法務アウトソーシングサービスALSP「クラウドリーガル」について

https://www.ricoh.co.jp/products/list/cloudlegal

●電子文書管理クラウドシステム「MyQuickクラウド」について

https://www.ricoh.co.jp/products/list/myquick-cloud

【 クラウドリーガルの取組み 】

●契約・法務BPaaSの企業法務ALSP「クラウドリーガル」が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の契約書レビュー・リーガルリサーチ・薬機法チェックサービス・商標登録サービスのカテゴリで総合１位の４冠、反社チェックツールで総合２位を獲得

～ SaaS×BPOを融合させたインターネットWebサービス(BPaaS)によって高度でリーズナブルなリーガルサービスを全国に提供 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000126939.html

●BPaaSでリーガルAI搭載の企業法務ALSP「クラウドリーガル」の医療・ヘルスケア・福祉系DXスタートアップ企業の導入事例が「SUCCESS STORY AWARD 2025 byデジタル化の窓口」のガバナンスDX部門でAWARD受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000126939.html

●法務BPaaS型：リーガルAI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP「クラウドリーガル」が官公庁・地方公共団体・自治体DX向けデジタルガバメントプランをリリース

～ 「自治体の法務人材不足」と「地域格差」の解消へ向けて地域・場所を選ばずインターネットWebサービス（BPaaS）で全国に高度で安定した法務インフラソリューションを提供 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000126939.html

●M＆Aにおける法務・知的財産・財務・税務デューデリジェンス（DD）、AIと専門家の融合で半分以下の工数にMOLTON、統合報告書の作成・改善コンサルティングも開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000126939.html

●MOLTON 法務デューデリジェンス報告書の自動生成が弁護士から高評価「ほぼそのまま使えるレベル」として法務DD×AI の到達点を公開

～リスク分析からSPA方針まで網羅した実務水準のDDレポートをAIが作成。DDレポートサンプルの一部を本リリースで公開、ご面談いただいた方には全文を贈呈～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000126939.html

【 参考情報 】

1人法務・法務担当者不足に悩む企業へ。契約・法務BPaaSで実現する新しい企業法務の形

https://romsearch.officestation.jp/interview/55728

BPaaS（Business Process as a Service）とは？BPOとSaaSの違い、事例

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/bpaas

リーガルテックとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-tech

契約書をAIで作成・レビューできる？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-ai

ALSP（代替法務サービス事業者）について解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/alsp

契約書レビューの重要ポイントとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-review

リーガルチェックの重要な理由と手続きの流れとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-check

契約書作成の基本とは？具体的な基本項目や弁護士へ作成依頼方法

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-creation

企業法務とは？押さえるべき法律と法的リスクの対策、よくある質問は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/what-is-corporate-law

個人事業主（スタートアップ/ベンチャー）・中小企業に顧問弁護士は必要？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-advisor

知的財産権とは？種類や重要性、取得手続き、適切な保護・管理の方法を解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/intellectual-property-rights

商標登録の出願プロセス、商標登録にも対応したALSPの利用

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/trademark-registration-application

株主総会とは？コンプライアンス体制を整備、ALSPによる運営支援

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/general-meeting-of-shareholders

取締役会とは？コーポレートガバナンス強化、ALSPによる運営支援

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/board-of-directors

法律の専門家から会社設立の支援を受けられる法務サービスALSP

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/company-establishment

労使協定の基本を徹底解説！目的と種類、策定プロセス、違反時の罰則は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/labor-management-agreement

米国クラウド法(米CLOUD Act：海外データ合法的使用明確化法)とは

～クラウドサービス(SaaS)におけるデータ主権・データ保全体制～

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/what-us-cloud-law

SaaS・クラウドサービスのセキュリティとデータ保全の最新動向ガイド

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/SaaS-data-integrity

【 クラウドリーガルとは 】

MOLTONの開発する「クラウドリーガル」は、インターネットWebサービス（BPaaS）から「法務や知的財産・労務・税務相談」「契約書作成・雛形」「契約書レビュー（リーガルチェック）」「社内規程整備」など様々な法務業務に対して「いつでも」「どこからでも」「気軽に」アクセスし、法務・弁護士サービスの提供を受けることができる法務クラウドサービスを展開しています。オンラインサービス内で質問に答えるだけで簡単・迅速に弁護士監修による法律文書の自動契約書作成ができる「スマート契約書作成」から、法律や知的財産・労務・税務に関する困りごとを弁護士監修・設計のリーガルAIや企業法務の経験豊富な弁護士に相談「チャット・リモート面談・電話」から、契約書に関する個別質問を組み合わせた弁護士が直接審査する契約書レビューも行える、「バーチャル法律事務所」（企業法務アウトソーシングサービスALSP）を提供しています。都度発生する法務や知的財産・労務・税務相談や契約書レビュー（リーガルチェック）など対応内容に応じて多種多様な提携専門士業（弁護士/司法書士/弁理士/行政書士/社会保険労務士/税理士など）によって最適なリソースで迅速に対応いたします。また、電子契約・署名締結、契約管理機能や法令調査（リーガルリサーチ）、法令適合審査、広告審査・薬機法チェック、新規会社の設立・登記変更、知的財産権等の商標登録・調査、株主総会・取締役会の開催運営や株主対策、内部通報窓口（法令違反、ハラスメント等）、法務デューデリジェンス（DD）、IPO準備、契約交渉、資本政策（ファイナンス）の支援など専門士業に関わる様々なリーガル機能も提供しています。クラウドリーガルが「社内法務」「企業内弁護士」「部分業務アウトソース」や「顧問弁護士」の役割も果たします。

【 MOLTON株式会社とは 】（旧：a23s株式会社）

MOLTON株式会社は、生成AIの実装力と専門家チームの現場知見を掛け合わせ、企業の意思決定と実務オペレーションを同時に前進させる支援を提供しています。生成AI搭載の契約・法務BPaaS型である企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）のパイオニアとして「クラウドリーガル」を提供し、契約・法務運用・知的財産・コンプライアンス等の実務を、スピードと品質の両立を重視して支援します。さらに、課題の特定に留まらず、ルール・プロセス・組織体制の設計から定着まで伴走することで、継続的に機能する仕組みづくりを実現します。今後は企業法務・知的財産領域を起点に、リスク・ガバナンスから経営コンサルティングまで支援範囲を拡張し、企業価値向上に資する“実装型コンサルティング”を提供していきます。

以上

【 お問い合わせ先 】

●MOLTON株式会社

IR広報担当

問合せ先：https://www.cloudlegal.ai/contact

【 MOLTON株式会社 】（URL：https://www.molton.inc/(https://www.molton.inc/)）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126939/table/48_1_ce5081eeb612464b0bc179963c2528cb.jpg?v=202604090851 ]

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

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