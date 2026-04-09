報道関係者各位

プレスリリース

2026年4月９日

特定非営利活動法人 日本介護経営学会







「第1回 AI分科会設立記念講演会」開催のお知らせ 厚労省・アカデミア・業界トップランナーが介護現場の生成AI活用を徹底議論





特定非営利活動法人日本介護経営学会（所在地：東京都目黒区、会長：田中滋）は、AI分科会の設立を記念し、第1回記念講演会を2026年4月25日（土）に開催いたします。本講演会では、介護業界で急速に関心が高まる生成AIをテーマに、厚生労働省 大臣官房審議官、大阪大学の研究者、そして業界をリードする実践者が一堂に会し、介護現場におけるAI活用の可能性と課題について深く議論します。

2040年問題が迫るなか、人材不足・業務効率化・サービス品質の向上という三重の課題を抱える介護経営者に向け、「今から何を始めるか」という行動指針を提示することを、本講演会の最大の目的としています。

■ イベント概要

■ 開催趣旨

日本介護経営学会AI分科会は、介護現場でのAI活用に関する研究・実践・政策提言を目的として本年設立されました。

2040年には75歳以上の高齢者が全人口の約20%に達すると推計されており、介護人材不足は一層深刻化します。同時に、生成AIをはじめとする技術革新が急速に進展しており、介護記録の自動生成、AIを活用したケアプラン支援、介護ロボットの普及など、現場の実務を根本から変える可能性を持つ技術が次々と登場しています。

本講演会は、こうした変化のなかで「AI活用は自社にとって何を意味するのか」という問いに、厚生労働省の政策方針・大学の最新知見・実践事業者の生の経験という三つの視点から答えを提示します。基調講演・特別講演・パネルディスカッションを通じ、参加者が「明日から何をすればよいか」という行動指針を持って帰ることを目指します。

■ プログラム

13:00 開会・学会長挨拶（田中滋 会長）

13:05 AI分科会設立趣旨説明（宇田淳 AI分科会長）

16:20 まとめ・AI分科会設立宣言（香取 幹 事務局長）

16:25 閉会挨拶（田中滋 会長） 16:30 閉会 17:00～ 研究交流会（会場内）

■ 登壇者プロフィール

※プログラムは変更になる場合があります。

■ 本イベントの注目ポイント

介護保険政策の最前線に立つ厚生労働省 大臣官房審議官による特別講演（国の政策方針を介護経営者が直接聞ける機会）

大阪大学・NEC・ケアテックスタートアップ・大手介護事業者が揃うオールスターパネル

AI実装事例・規制緩和の方向性・デジタルエシックス・介護経営戦略をワンストップで学べる唯一の場

東京会場（定員150名）とオンラインのハイブリッド開催により全国から参加可能

シンポジウム後に研究交流会を開催（17:00～、参加費 5,500円）。登壇者との直接対話の機会あり

■ 日本介護経営学会 AI分科会について

日本介護経営学会AI分科会は、介護現場でのAI活用に関する①ガイドライン策定、②実証研究、③政策提言の三つの柱を軸に活動します。「人の意思決定を主体とし、AIを支援ツールとして位置づける」という基本原則のもと、介護経営者・研究者・政策立案者・テクノロジー企業が連携する産学官プラットフォームとして機能します。

AI分科会長：宇田淳（城西国際大学大学院 教授）

■ 参加申込