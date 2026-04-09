

MoN Takanawa開館記念特別公演 デジタルテクノロジーで想像力を刺激する、体験型ライブパフォーマンス 「マンガローグ：火の鳥」の全貌が公開！記者発表会レポート

２０２６年４月６日、JP高輪ゲートウェイ駅直結の新名所TAKANAWA GATEWAY CITYに開館した、文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（モン タカナワ: ザ ミュージアム オブ ナラティブズ、以下MoN Takanawa）」内、シアター空間「Box1000」において、新時代のライブパフォーマンス「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」の記者発表会が開催された。





「マンガローグ」とは、本来一人で読む「マンガ」を巨大スクリーンに映し出し、豪華キャストによる声優のセリフ、音楽、照明とともに大勢の観客とともに一体となって楽しむ体験型のライブパフォーマンス。映画とも演劇とも一線を画す「マンガ文化」の新たな楽しみ方が提唱されている。

ガイド役として「MANGALOGUER（マンガローガー）」と呼ばれる著名人が毎回ライブで参加するが、この日は元乃木坂４６の新内眞衣が登場。正面の巨大スクリーンに映し出された手塚治虫の名作「火の鳥 未来編」のコマに書かれたト書きを読んだり、観客の視線となる鉄腕アームと名付けられたロボットアームと会話をしながら、マンガを読み進める様子を披露した。「ロボットとの共演は初めて」という新内は「ちゃんとコミュニケーションできるのが不思議。本番前、少しご機嫌ナナメで心配しましたがうまくいきました」と話した。ページをめくる役目を果たすのは「高橋さん」という男性。ユニークなパフォーマンスを見せながら「マンガローガー」「鉄腕アーム」とともに舞台を盛り上げる。

冒頭部分の実体験ののち、制作陣から企画統括プロデューサーの内田まほろ、制作統括を務めたクリエイティブディレクターの朴正義、そして演出を担当した鈴木思案が登壇。内田まほろが「会場の『MoN Takanawa』は『門』と『問』を掛け合わせている」「『未来を人類がどのように生きていくか』という問いをなげかけたくて５０年以上前に描かれた『火の鳥 未来編』をこけら落としに選んだ」と語れば、「とんでもないお題を背負わされた」と笑うのはクリエイティブディレクターの朴正義。「デジタルテクノロジーを使うことによって思考停止させるのではなく、より想像力を刺激してみたい」と力をこめる。

司会を務めた難波遥が制作陣の苦労を尋ねると、ロボットアームの動きひとつにも、様々な立場の人の意見を集約し、妥協することなく創り上げていった様子や、ＬＥＤにどう映るかを考えながら調整した原画の色付けなど、メイキング映像を見ながら多くの制作秘話が明かされた。

また、松任谷由実の声を再生することで生まれたAIユーミン「Yumi AraI」が大型コンピュータ役で声優を務めることも発表され、「マンガローグ」に対する参加者の理解は少しずつ進んでいき、このイベントがかなり冒険的な試みであること、スタッフたちの試行錯誤が今も続いていること、本番までまだまだ進化するであろう様子がみてとれた。

◼︎劇場型マンガライブ「マンガローグ」とは？！冒頭シーンを初公開！

記者発表会にて公開された、冒頭シーンを公開！

URL：https://youtu.be/DL1hkuPNN-I

◾️プログラム概要／チケット情報

MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥

50年前マンガの神様・手塚治虫が、予言し創造した世界「火の鳥 未来編」が2026年、最先端のライブ空間MoN Takanawaで、新たに着彩された原稿、豪華キャストたちとともに、最新のイマーシブ・物語体験として蘇る。

【日程】2026年4月22日（水）～5月16日（土）

【会場】Box1000

【主催】MoN Takanawa: The Museum of Narratives、TBS

【企画制作】MoN Takanawa: The Museum of Narratives、TBS、

Bascule Inc.

【原作】手塚治虫「火の鳥 未来編」

【制作協力】手塚プロダクション

※手塚治虫／手塚プロダクションの「塚」について、正しい表記は旧字





＜VOICE CAST＞

鉄腕アーム 山寺宏一

火の鳥 夏木マリ

マサト 梶裕貴

ロック 本郷奏多

猿田博士 古田新太

タマミ あの

ハレルヤ / ダニューバー Yumi AraI

＜STAGE CAST＞

MANGALOGUER（マンガローガー）

又吉直樹

寺脇康文

花總まり

古川雄大

小森隼（GENERATIONS）

新内眞衣（元 乃木坂46）

千葉一磨（舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』セドリック・ディゴリー役）

◾️上演スケジュール

料金：★＝4,500円（税込）●＝5,500円（税込）





「火の鳥 未来編」について

（画像提供_朝日新聞出版）

「火の鳥 未来編」は、全12篇から構成される『火の鳥』シリーズの一編。シリーズの中でも最も先の時代となる、西暦3404年以降の世界を舞台としている。本作は1967年に発表され、地球環境の荒廃や人類社会の変質、人工生命の研究などを背景に物語が展開される。

作中では、AIやクローン技術を想起させる要素が描かれており、当時の科学観や未来像が反映されている。過去から未来へと連なる『火の鳥』全体の構成の中で、「未来編」は人類の行き着く先を描くエピソードとして位置づけられており、その影響は世代や国境を越え、現在のマンガ・アニメーション、さらには映像表現全体にも及んでいる。

＜通常販売＞

• TBSチケット

https://tickets.tbs.co.jp/mangalogue_hinotori/

• チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/mangalogue-hinotori/

• ローソンチケット

https://l-tike.com/mangalogue_hinotori/

• MoN Takanawa公式プレイガイド （Fever）

https://feverup.com/m/586037

• MoN Takanawaチケット

https://ticket.montakanawa.jp/project/wjwhIbbLe5?lang=ja

• イープラス

https://eplus.jp/mangalogue_hinotori/

• アソビュー！

https://evt.asoview.com/mangalogue_hinotori

＜料金＞

一般：4,500円・5,500円／U25：4,500円／小学生以下：3,000円

※料金は全て税込価格です。

※開催日程、出演者等によって料金が異なります。

※４歳未満のお子さまはご入場いただけません。

＜詳細＞

• MoN Takanawa公式ウェブサイト「MANGALOGUE（マンガローグ：火の鳥）」 https://montakanawa.jp/programs/mangalogue_hinotori/

•「MANGALOGUE（マンガローグ：火の鳥）」特設サイト

https://montakanawa.jp/special/mangalogue_hinotori/