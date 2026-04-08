明治がキャリア採用でタレントプールサービス「Bloomキャリア登録」を導入

株式会社Bloom大手企業68社が導入する、「Bloomキャリア登録」のトップページ

大手企業特化の転職・キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を提供する株式会社Bloom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平原俊幸、以下「当社」）は、株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎、以下「明治」）が、キャリア採用において新たにサービス導入したことをお知らせします。今回の導入により、本サービスの導入社数は68社となりました。

昨今のキャリア採用において、限られた優秀な人材を企業間で奪い合う従来の採用モデルは限界を迎えています。こうした中、自社単独の活動に閉じず、業界の垣根を越えて大手企業が「協働」する新しい採用の形が急速に広がっています。その新しい採用インフラとなっているのが「Bloomキャリア登録」です。本サービスは、日本を代表する企業群が互いに協力し、優秀な人材との接点を創出・共有する「協働型」のタレントプールとなっており、大手企業における採用戦略の新たな選択肢として、急速に支持を広げています。

明治のキャリア採用ページ内にあるキャリア登録の案内

■企業の垣根を超えた「企業間連携」によるタレントプールの構築

転職検討者は興味を持った大手企業に「キャリア登録」することで、自身に適した募集ポジションが発生した際に企業から連絡を受けとることができます。本サービスを利用する大手企業は、自社の採用サイトから登録を促せるだけでなく、他の参画企業のサイトを起点に登録したユーザーも含め、「自社に興味を持つ可能性のある転職検討者」として集約できる仕組みです。これにより、「もともと自社の認知が低かった層」や「中長期的に転職を検討している潜在層」へのアプローチが飛躍的に拡大します。導入企業の中には、本サービスを通じて年間30名程度の採用に至る例も出ており、実効性の高い採用チャネルとして機能しています。

■転職検討者のニーズに寄り添う「パーソナライズされたコミュニケーション」

一方、転職検討者側も転職に関する情報が溢れる中で「大手企業への転職に興味があるが、具体的に自分の経験がどこで活かせるのか知りたい」「一方的な広告ではなく、自分に合致する個別の情報を受け取りたい」という、よりパーソナライズされたコミュニケーションを求める傾向が強まっています。

「Bloomキャリア登録」は、企業からの直接的なアプローチを通じて、こうした個人の期待に応えるサービスを提供します。

今回の明治の導入により、食品・金融・製造など、日本経済を支える主要業界を網羅した「協働型採用」がさらに加速します。「漠然とIT業界に興味を持つ転職検討者が、プラットフォームを通じて食品業界や金融、製造業での意外な活躍フィールドに気づく」といった、業界の垣根を越えた新しいキャリアの再発見が加速しています。

当社は今後も大手企業と協働し、個人と企業の双方が新しい可能性に出会えるサービスの拡充に努めてまいります。

■「Bloomキャリア登録」について

「Bloomキャリア登録」は、大手企業に特化した転職・キャリア採用プロダクトです。転職検討者は気になる大手企業を選択してキャリア情報を登録でき、経験に合った募集ポジションの案内を企業から直接受け取ることができます。2026年4月時点で68社に導入されており、トヨタ自動車、三井物産、住友商事、サントリーホールディングス、花王、KDDI、楽天グループ、NTTドコモ、野村證券、三菱地所、三井不動産など、多くの企業で活用が進んでいます。

サービスサイト：https://career.blm.co.jp/

■会社概要

会社名 :株式会社Bloom

設立年月 :2018年4月

代表者 :平原 俊幸

所在地 :東京都渋谷区代々木1丁目58-11 中沢ビル4F

事業内容:大手企業特化型の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」の開発・提供

URL：https://www.blm.co.jp