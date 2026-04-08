株式会社KIRINZ

株式会社KIRINZ（本社：東京都目黒区、代表取締役：鵜池航太、以下「KIRINZ」）は、コスプレイヤーを起点とした企画・キャスティングおよびイベント運営事業を展開するtribute株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小栗徳丸、以下「tribute」）に対し、第三者割当増資を引き受ける形で出資を行うとともに、資本業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■ 提携の背景：オンラインとオフラインを横断する「新時代のスター」創出

近年、ライブ配信市場およびクリエイターエコノミーは急速に拡大しており、個人クリエイターの活動領域はオンライン配信のみならず、IPビジネス、大型イベント、地域連携など多様な分野へ広がっています。

KIRINZは、国内最大級のライバーマネジメント事業を中心に、数多くのクリエイターの収益化とキャリア支援を行ってまいりました。一方、tributeは、日本が誇るポップカルチャーである「コスプレ」の熱量を活かし、アニメ・ゲームIPを持つ企業や自治体との架け橋となる企画・キャスティング・イベント運営において独自の強みを持っています。

両社の強みを融合することで、「ライブ配信によるコミュニティ形成（オンライン）」と「コスプレによるIP連動イベント（オフライン）」をシームレスにつなぎ、 クリエイターの価値を最大化する新たなロールモデルの構築を目指します。

■ 主な提携内容

本提携により、両社は以下の取り組みを強力に推進してまいります。

■ 両社代表コメント

- 次世代クリエイターの共同育成・マネジメントKIRINZのライブ配信ノウハウと、tributeのコスプレ・表現力を掛け合わせ、多角的な発信力を持つ次世代クリエイターを育成します。- ライブ配信を活用したIP連動型コンテンツの開発アニメ・ゲームIPを活用した公式番組や、ファン参加型のオンラインイベントを共同開発し、新たなファン体験を提供します。- リアルイベントとライブコマースの融合大型コスプレイベントでのライブ配信ブース設置や、クリエイターによるライブコマース施策を共同で展開します。- 企業・自治体向けソリューションの拡充コスプレイヤーのキャスティングから配信プロモーションまで、ワンストップでのマーケティング支援を提供します。

株式会社KIRINZ 代表取締役 鵜池航太

「tribute社が持つコスプレ領域での企画力と、弊社のライブ配信におけるコミュニティ形成力を掛け合わせることで、クリエイターがより広く、より深く活躍できる場を提供できると確信しています。日本のポップカルチャーを支える新たな経済圏を共に創り上げてまいります。」



tribute株式会社 代表取締役 小栗徳丸

「ライブ配信業界を牽引するKIRINZ社との提携を大変嬉しく思います。今回の提携により、コスプレイヤーという趣味を超えたクリエイターとしての可能性を広げ、オンラインでもオフラインでも輝ける『次世代のロールモデル』を数多く輩出していきたいと考えています。」

■ 今後の展開

本提携を通じて、コスプレイヤーが配信・イベント・IPビジネスを横断して活躍できる環境を整備します。KIRINZは今後もクリエイターエコノミー領域における事業拡張を推進し、持続可能なクリエイター支援基盤の構築を進めてまいります。

■ 会社概要

株式会社KIRINZ

代表取締役 鵜池航太

所在地：東京都目黒区中目黒1-8-8 目黒F2ビル 1F

サイト：https://kirinz.tokyo/



tribute株式会社

代表取締役 小栗徳丸

所在地：名古屋市東区東桜1-10-9 栄プラザビル 9F

サイト： https://tribute-inc.co.jp/