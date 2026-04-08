【国内初】「インテリアを選べる」障がい者グループホームが岐阜市に誕生！中部経済新聞にも掲載｜家賃9,900円・完全個室で″ひとり暮らし″を実現

優しい街と株式会社▲「自分らしい部屋に住みたい」--その想いに応える3タイプの個室。 ピンクを基調とした女性向けルーム、落ち着きある和室、すっきりとした洋室などから選べる。

障がい者グループホームの運営を手がける優しい街と株式会社（本社：愛知県一宮市、代表取締役：島崎慎吾）は、2026年4月1日、岐阜市洞において障がい者グループホーム「ゆいまちとひとり 岐阜洞」を正式に開設しました。本件は中部経済新聞（2026年3月31日付）にも掲載されました。

■ 社会的背景

厚生労働省の最新調査（※1）によると、精神障害者保健福祉手帳の所持者は全国で154万人を超え、5年連続・年間10万人ペースで増加しています。統合失調症・うつ病・発達障害など、日常生活に困難を抱える方々が増える一方、住まいの選択肢は限られたままです。

※1 厚生労働省が公表した「令和6 <2024> 年度 衛生行政報告例」による

▼ 岐阜市のグループホームの費用・選び方を詳しく知りたい方へ

「岐阜市の障害者グループホーム完全ガイド｜費用・選び方・入居の流れ」(https://yuimachi.jp/gifu-grouphome/gifu-shougaisha-grouphome-guide/)

■ 開設の背景

親が80代、子どもが50代となる「8050問題」が深刻化するなか、障がいのある子どもを持つ親が「子どもが自立できる住まい」を求める声は増加しています。一方、既存の障害者グループホームは共同生活を前提としたものが多く、「一人で暮らしたい」「好みの部屋に住みたい」というニーズに応えられていませんでした。

こうした課題に応えるため、当社代表・島崎慎吾が昨年11月に優しい街と株式会社を設立。不動産会社経営の知見を活かし、既存のアパートに家具家電を設置し、インテリアが選べる障がい者グループホームとして【国内初のモデル※2】を実現しました。

※2 障がい者グループホームの複数のインテリアスタイルから入居者が部屋を選択できるサービスとして、自社調査による。（2026年3月現在）

■ ゆいまちとひとりの特徴

- 完全個室・1人1室--共同生活が苦手な方も安心して暮らせる環境- 家賃9,900円～（自己負担額）--業界最安値水準。家具・家電付きで初期費用を大幅に抑制- 内装へのこだわり--和室と洋室・女性向け（ピンクの家具・鏡台）など居室を3種類から選択可能- 体験入居制度あり--入居前に実際の生活を体験できる- 安心サポート--プライバシー確保と夜間支援などの必要な生活支援を同時に実現

体験入居はこちらです＞＞(https://yuimachi.jp/contact/)

和室

低めのベッドでゆったり

洋室

シンプルなインテリア

女性専用

鏡台もあり、ピンクで統一

ワンルーム

プライバシーに配慮

■ 内覧来訪者の声（2026年3月）

3月に行った現場内覧会にご来場いただいた方から、以下のような声をいただいています。

「静かな環境で、本当に住みやすそうだと感じました。」

――内覧来訪者（利用者男性）

「家具・家電がすべて揃っているのはとてもありがたいです。生活のスタートがしやすい。」

――内覧来訪者（相談支援専門員）

「こんなにかわいい部屋を選べるなんて思っていませんでした。ここに住みたいと思いました。」

――内覧来訪者（利用者女性）

■ 施設概要

施設名：ゆいまちとひとり岐阜洞

所在地：岐阜市洞1037番地22 サンメゾン２４Ｃ棟（既存アパート1階・2階・３階）

対象：精神障害、知的障害などをお持ちの方

定員：7名（男女混合）

運営開始：2026年4月1日

運営法人：優しい街と株式会社



岐阜市の障がい者グループホームゆいまちの詳細ページはこちら＞＞(https://yuimachi.jp/types/gifu-hora/)

■ 今後の展開

当社は3年後（2029年）に岐阜市内10カ所体制を目標に掲げています。利用者が30人に達すれば、就労継続支援B型事業所も開設予定。障がいのある方が「住みたい場所に、好きな部屋で、好きな人と、暮らせる」社会の実現を目指します。

■ 代表コメント

「障がい者の方が施設ではなく、自分が借りたい家に住める--そんな当たり前の暮らしを提供したい。不動産と福祉の掛け合わせで、新しいグループホームのかたちを岐阜から全国に広げていきます。」

--代表取締役 島崎慎吾

■ 著書の紹介

親はお金を残すな、チームを残せ

障がいのある方を持つ家族が直面する「親なきあと」問題をテーマにしたKindle書籍『親はお金を残すな、チームを残せ: 発達障害・知的障害の子の 「親なきあと」を守る最強チームの作り方』を出版。

グループホーム・成年後見・家族信託の活用を、当事者家族や支援者向けに わかりやすく解説。福祉の現場と不動産の両面から発信を続けている。

発売後、Amazon Kindle ランキングで無料部門・総合１位、 有料部門で介護カテゴリー２位を獲得。

詳細を見る :https://yuimachi.jp/gifu-grouphome-book-kindle/

■ 報道・取材のお問い合わせ

会社名：優しい街と株式会社（やさしいまちと）

代表者：代表取締役 島崎慎吾

所在地：愛知県一宮市北方北方東本郷下１８９

事業内容：障がい者グループホーム「ゆいまち」の運営

障害福祉サービス事業所番号（岐阜市）：21201-042-82

TEL：050-1793-9000

WEBサイト：https://yuimachi.jp