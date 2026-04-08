【山崎実業 新商品のお知らせ】 日本製のセラミックナイフや、浮かせて収納できる食洗機対応の抗菌まな板など、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社セラミックナイフ タワー 三徳 16.5cm

■トマトなどの繊細な食材が簡単に軽く切れる！刃渡り16.5cmの三徳ナイフ

幅広い食材に使えて便利な、日本製セラミック三徳ナイフです。

手にしっかり馴染むハンドルで、長時間使っても疲れにくい設計です。

刃には、超高圧・高密度成形焼結による純ジルコニアセラミックを採用しており、刃の密度が高く、金属よりも摩耗しにくいため、切れ味が長持ちします。

錆びに強く、金属アレルギーの心配がなく、酸やアルカリにも強いので、漂白除菌や食洗機にも対応しています。

1本1本、職人の手で刃付けを行い、高い品質管理のもと国内生産された、日本製のセラミックナイフです。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/55948/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTセラミックナイフ タワー ペティ 13cm

■野菜やフルーツのカットに最適な、軽量で扱いやすい刃渡り13cmのペティナイフ

小回りが利き、細かな作業やちょっとした調理にも便利なペティナイフです。

手にしっかり馴染むハンドルで、長時間使っても疲れにくい設計です。

V字形状の二段刃により、食材への抵抗が少なく、滑らかに切れるのが特徴。

刃には、超高圧・高密度成形焼結による純ジルコニアセラミックを採用しており、刃の密度が高く、金属よりも摩耗しにくいため、切れ味が長持ちします。

錆びに強く、金属アレルギーの心配がなく、酸やアルカリにも強いので、漂白除菌や食洗機にも対応しています。

1本1本、職人の手で刃付けを行い、高い品質管理のもと国内生産された、日本製のセラミックナイフです。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/02184/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTセラミックナイフ用シャープナー タワー

■研ぎ職人と同じ角度で研げるスティック形状のシャープナー

通常の砥石では研げないセラミックナイフに対応したシャープナーです。

15度の傾斜が付いた砥ぎ台にのせて研ぐだけで、安定した角度を保てるため、職人のような美しい仕上がりに。

ご家庭でも手軽に刃先を整えることができます。

ステンレス製のハサミや、セラミック・チタン・ハガネ製の包丁の刃研ぎはもちろん、釣り針など金属製品の仕上げにもご使用いただけます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/61195/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ラウンド L

■浮かせて収納できる、食洗機対応の抗菌まな板Lサイズ

マグネットでキッチンパネルなどに浮かせて収納できる、SIAA基準を満たした抗菌加工済みのまな板。

自立する構造でカット面が乾きやすく、衛生的に使えます。

スリムで収納場所も取りません。

滑りにくいクッション付きで安定感があり、刻んだ食材をのせたままでも広く使えて、一度にさまざまな食材をカットできます。

脚付きでカット面が浮いた状態を保てるため清潔に使え、持ち上げやすい形状で、直径30cmのピザもそのまま食卓に並べられるシンプルでおしゃれなデザイン。

食洗機対応で、お手入れも簡単です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/91411/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネットキーフック リン ロング

■マグネットで簡単に取り付けできる！扉付きキーフック ワイドタイプ

スリムな奥行きで玄関ドアに貼り付けても場所を取らず、すっきり設置できます。

本体下があいているので、鍵の長さを気にせず収納可能で、キーケースやICカードケースも掛けられて便利です。

可動式フックが8個付属しており、お好みの位置に調整して取り付けられます。

扉は、片手で簡単に開閉できて固定も可能なため、鍵の出し入れもスムーズ！

天然木の木目が映える美しいキーフックで、温かみのあるスタイリッシュな空間を演出します。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/36193/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT壁付けキーフック リン ロング

■石こうボードピンで簡単に取り付けできる！扉付きキーフック ワイドタイプ

スリムな奥行きで玄関の壁面やリビングなどに取り付けても場所を取らず、すっきり設置できます。

本体下があいているので、鍵の長さを気にせず収納可能で、キーケースやICカードケースも掛けられて便利です。

可動式フックが8個付属しており、お好みの位置に調整して取り付けられます。

スチール製の本体にはマグネット小物なども取り付け可能。

扉は、片手で簡単に開閉できて固定も可能なため、鍵の出し入れもスムーズ！

天然木の木目が映える美しいキーフックで、温かみのあるスタイリッシュな空間を演出します。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/50286/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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