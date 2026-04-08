4月8日(水)より、FREAK’S STOREから、藤本美貴セレクションアイテム第2弾が発売開始。第2弾では、オン・オフで活躍し、接触冷感やUVカットなどの機能を備えたアイテムを展開。

株式会社デイトナ・インターナショナル

“かっこいい女性像”として主婦を中心に支持されている藤本氏が提案する、

「おしゃれだけどタイパ」をテーマにしたラインナップ。

第2弾では、オン・オフで活躍し、接触冷感やUVカットなどの機能を備えたジャケットや、セットアップで着用可能なパンツ、

さらに、1枚でコーディネートが完成する異素材ドッキングのワンピースやブラウスを展開。

LOOK１

・接触冷感/UVカット Aライン半袖ジャケット \8,998(税込)

・接触冷感/UVカット ウエストベルトパンツ \8,998(税込)

・メッセージロゴ 半袖Tシャツ \6,380(税込)

夏場に嬉しい接触冷感とUVカット機能を備えた高機能素材をセレクト。

同素材のパンツとのセットアップ着用可能で、裾のドロストを絞ることで後ろがふんわりしたバルーンシルエットになり、気になる腰回りを自然にカバーしてくれます。

LOOK２

・配色ハーフジップワンピース \8,998(税込)

今季トレンドの配色襟は藤本さんと一緒にカラーを厳選し、お顔周りを華やかに見せつつ1枚で着映えするデザインに仕上げました。

1枚でコーディネートが完結し、忙しい朝も迷わずおしゃれに決まる時短とタイパを両立した優秀なワンピース。

接触冷感、UVカット、抗菌機能の付いた、着心地のいい天竺素材を使用。

Other

シアードッキング 切替 Tシャツワンピース \8,998(税込)

爽やかな肌ざわりが心地よいコットン天竺素材をメインに、1枚で着映えする異素材切り替えのデザインに仕上げました。

体のラインを拾わないゆったりとしたサイズ感でありながら、切り替えの効果で縦のラインを強調し自然な細見えを叶えるシルエット。

ドッキングレイヤード Tシャツブラウス \6,380(税込)

今季のトレンドであるレイヤードスタイルを1枚で再現し、コーディネートに迷う時間を解消する時短とタイパを両立した頼れるTシャツブラウス。

吸水速乾と接触冷感機能がついた、日常のデイリーシーンからちょっとしたお出かけまでオンオフ問わず幅広いシーンで活躍します。

リボンギャザー半袖Tシャツ \6,380(税込)

ウエストのリボンでシルエットを自由に変えられ、その日の気分やボトムスに合わせて自分らしい着こなしが楽しめる万能な1着。

吸水速乾と接触冷感機能が付いた、さらりとした心地よい肌触りの素材をセレクト。

接触冷感/UVカット ヘンリーネックフレアワンピース \8,998(税込)

前はトレンドのヘンリーネック、後ろは大人可愛いバックリボンを施した360度どこから見ても抜かりないデザイン。

前後2wayで着用できリボンを前にしてほどけばスキッパー襟として、後ろをボタンデザインとしても楽しめる着回し力の高さが魅力。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1058947

【FREAK'S STORE／フリークス ストア】

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。