「ABEMA」、なでしこジャパンのアメリカ遠征・国際親善試合3連戦の豪華解説陣を発表！丸山桂里奈、近賀ゆかり、大野忍、岩渕真奈、鮫島彩らレジェンドたちが各試合の解説に登場

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月に開催されるなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のアメリカ遠征・国際親善試合3連戦の生中継における解説者として、4月12日（日）に丸山桂里奈氏・近賀ゆかり氏・大野忍氏、4月15日（水）に岩渕真奈氏、4月18日（土）に鮫島彩氏が決定したことをお知らせいたします。さらに、なでしこジャパンがアメリカを下し大会初優勝を果たした『2025 SheBelieves Cup』の決勝戦を4月10日（金）夜7時より特別再放送することが決定いたしました。

来年2027年に控えるFIFA女子ワールドカップに向け、先日行われた『AFC女子アジアカップ2026』で見事優勝するなど着実な成長を見せているなでしこジャパン（FIFAランキング5位）。今回の遠征では、強力なアタッカー陣を擁し、過去の対戦成績は2勝8分け31敗（PK戦での勝敗は引き分け扱い）の“宿敵”アメリカ女子代表（FIFAランキング2位）との完全アウェイでの3連戦に挑みます。

この大一番に、2011年に世界一を経験し、なでしこジャパンを牽引してきたレジェンドたちが、「ABEMA」の解説陣として集結します。4月12日（日）の第一戦には丸山桂里奈氏、近賀ゆかり氏、大野忍氏が登場。丸山氏は「重要なのはしっかり得点を取っていくこと。守備的になりすぎると、相手に攻め込まれる展開になってしまう」、近賀氏は「アジアカップでは、古賀選手がビルドアップ能力の高さを見せていた。この力を強豪国アメリカに対しても良さを出してほしい」、大野氏は「世界の基準を理解した上で、日本人にしかできないプレーをこだわり続けること、出し続けられるかが大事」と、それぞれ試合のポイントを語りました。

続く4月15日（水）の第二戦は岩渕真奈氏が担当し、「強烈な個が沢山いるアメリカに対し、攻守においてチームとして連携する姿に期待したいです！」とエールを送ります。さらに4月18日（土）の第三戦で解説を務める鮫島彩氏は、「個々の能力を最大限に引き出し合うことができれば、世界一を狙えるチームだと思っています」と、現在のなでしこジャパンへ高い期待を寄せています。なお、実況は3試合すべて小松正英氏が担当いたします。

また、「ABEMA」ではこの3連戦を前に、なでしこジャパンがアメリカを下して大会初制覇を成し遂げた『2025 SheBelieves Cup』決勝戦を4月10日（金）夜7時より特別再放送いたします。世界トップレベルの強豪を相手に見事初制覇を成し遂げた歴史的瞬間を、当時の岩渕真奈氏による解説とともに振り返ります。

「ABEMA」では、なでしこジャパンが挑むアメリカ遠征3連戦を無料生中継。世界のトップを目指すなでしこジャパンの挑戦を、ぜひ「ABEMA」でリアルタイムにお楽しみください。

■解説者コメント全文

＜丸山桂里奈氏＞

・15年前のチームと現在の比較、世界一への要素・強みは？

2011年に優勝したことで、他国から徹底的に分析されるようになり、周囲からの期待も背負う中でプレーがしにくい状況になっているかと思います。また当時は、澤さんのような存在がチームをまとめ、背中で引っ張っていました。今のチームは全体的に技術力が高いので、そうしたリーダーシップを発揮できる選手が現れれば、さらに上のステージに行けると思います。

・アメリカ戦への期待、勝つためのプレーは？

アメリカ戦はお互いに戦術を理解し合っている中での対戦になります。アメリカも世代交代の中でチーム作りに苦労している状況で、重要なのはしっかり得点を取っていくこと。守備的になりすぎると、相手に攻め込まれる展開になってしまいます。早いうちに得点し、自分たちのペースに持ち込むことが大切です。

・ABEMA視聴者への注目ポイント・メッセージ

選手たちの高い技術力はもちろん、男子とはまた違った女子サッカーならではのしなやかさや、がむしゃらにプレーする姿に注目してほしいです。また、さまざまな髪色の選手がいるので、そういった個性にもぜひ注目してもらいたいです。

＜近賀ゆかり氏＞

・アメリカ遠征での注目選手を教えてください。

古賀選手に注目したいと思っています。アジアカップでは、攻撃の時間が多く、古賀選手がビルドアップ能力の高さを見せていました。この力を強豪国アメリカに対しても良さを出してほしいという想いと、守備の時間も増えると予想されるので、ヨーロッパでプレーしている経験をこの試合で見せてくれるのではないかと期待しています。

＜大野忍氏＞

・15年前のチームと現在の比較、世界一への要素・強みは？

海外でプレーしている選手が多いため、世界の基準を理解した上で、日本人にしかできないプレーをこだわり続けること、出し続けられるかが大事なのかと思います。

・アメリカ戦への期待、勝つためのプレーは？

より多くのゴール前でシュートを打てるかを期待しています。

・ABEMA視聴者への注目ポイント・メッセージ

日本の女子サッカーが注目されるためにも結果が大事になってくる本遠征。選手たちも闘うと思うので、ぜひ応援してください。

＜岩渕真奈氏＞

・15年前のチームと現在の比較、世界一への要素・強みは？

沢山の選手が日々海外の選手と経験を積めているのは今の日本の選手達の強みだと思います！

・アメリカ戦への期待、勝つためのプレーは？

強烈な個が沢山いるアメリカに対し、攻守においてチームとして連携する姿に期待したいです！

・ABEMA視聴者への注目ポイント・メッセージ

どんなサッカーをするのか私も楽しみですが、どんな状況であれ懸命に戦う選手達を一緒に応援できればと思います。

＜鮫島彩氏＞

・15年前のチームと現在の比較、世界一への要素・強みは？

各選手が海外の強豪クラブで主力として活躍していて、個の能力が非常に高く、また経験値の豊富な選手が揃っています。先日優勝したアジアカップのように、その個々の能力を最大限に引き出し合うことができれば、世界一を狙えるチームだと思っています。

・アメリカ戦への期待、勝つためのプレーは？

アジアカップで非常に良い戦いを見せていたので、この3連戦もぜひ勝ち越しで終えてほしいです。アメリカ代表は、特にペナルティエリア内での強さが際立つチームです。その一瞬の勝負の中で、日本がどれだけ相手に怖さを与えられるかは、勝敗を分けるポイントの一つになると思います。

・ABEMA視聴者への注目ポイント・メッセージ

多くの選手が海外に挑戦してから一定の期間が経ち、それぞれ結果を出してきています。チームとしての勝利はもちろんですが、1対1の対応や個人での打開力、決定力といった部分がどれだけレベルアップしているのか、世界トップクラスのアメリカを相手に、それを試せる絶好の機会でもあるので、ぜひ選手の皆さんへの熱い応援をよろしくお願いします！

■『2025 SheBelieves Cup』決勝 再放送概要

放送日時：2026年4月10日（金）夜7時より特別再放送

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/F5GmyiV2KrPHHZ

■放送概要

『なでしこジャパンvsアメリカ女子代表 第一戦』

放送日時：2026年4月12日（日）6:00～（6：37 KICK OFF）

放送URL：https://abema.tv/live-event/d5a5ad88-7a85-40d8-b50a-9273948d899d

解説：丸山桂里奈、近賀ゆかり、大野忍

実況：小松正英

『なでしこジャパンvsアメリカ女子代表 第二戦』

放送日時：2026年4月15日（水）10:30～（11:07 KICK OFF）

放送URL：https://abema.tv/live-event/23a44070-8bb7-43b2-b8f0-ca0be81753ad

解説：岩渕真奈

実況：小松正英

『なでしこジャパンvsアメリカ女子代表 第三戦』

放送日時：2026年4月18日（水）9:30～（10:07 KICK OFF）

放送URL：https://abema.tv/live-event/0f59ecc9-f088-4b7a-a430-fd489b810e0a

解説：鮫島彩

実況：小松正英

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」