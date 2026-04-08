【日本初上陸】韓国ファッションブランド「YUJI」 大丸東京店でPOP-UP STORE開催

株式会社TSG

韓国発ファッションブランド YUJI（ユジ） は、アジア市場展開の第一歩として、日本・東京にて

POP-UP STOREを開催いたします。

本イベントは2026年4月15日（水）から5月12日（火）までの期間、大丸東京店 3階にて開催され、日本市場でのブランド展開を本格的にスタートするプロジェクトとなります。

【YUJI】の日本市場における戦略や事業展開は、ファッション業界で日本ブランドのみならずグローバルブランド支援などの経験豊富な実績をもつ【WONDERFUL WORLD株式会社】が中心となり全面サポートしています。また韓国から日本進出サポートおよびイベント運営についてはパートナーシップの【株式会社TSG】 が支援しています。

東京駅直結という日本有数の商業拠点である 大丸東京店 にて開催される今回のPOP-UPは、YUJIに

とって日本市場への本格進出を象徴するイベントとなります。

韓国で注目されるファッションブランド「YUJI」YUJIは韓国発のファッションブランドで、

シンプルでありながら洗練されたシルエットと、都市的でモダンなデザインを特徴としています。

近年、韓国ファッションは世界的に注目されており、日本国内でも韓国ブランドへの関心は急速に

高まっています。

YUJIは、韓国の最新トレンドとミニマルデザインを融合させたブランドとして、次世代の韓国ブランドとして注目を集めています。

日本初となる「YUJI SHOW CASE」今回のPOP-UP STOREでは、YUJIのブランドコンセプトを体験できる空間として「YUJI SHOW CASE」をテーマに展開されます。

店内では、YUJIの2026年春夏コレクションを中心に、日本初公開となるアイテムや人気アイテムが販売されます。また、POP-UP STORE限定の商品や、日本市場向けにセレクトされたラインナップも展開予定です。

展開予定アイテム

本POP-UPでは、以下のラインナップを展開予定です。

・2026 Spring / Summer コレクション

・ブランドのシグネチャーアイテム

・日本初公開アイテム

・POP-UP限定アイテム（一部）

ミニマルで洗練されたデザインは、日常のスタイルに取り入れやすく、幅広い層のファッションユーザーに向けたコレクションとなっています。

日本市場への展開

今回のPOP-UP STOREは、日本市場へのブランド認知拡大を目的としたプロジェクトの一環として開催されます。YUJIは今後、日本国内の百貨店やセレクトショップなどを中心に展開を予定しており、

日本市場でのブランド展開を拡大していく予定です。

POP-UP STORE 概要

イベント名

YUJI TOKYO POP-UP STORE

「YUJI SHOW CASE」

会期

2026年4月15日（水）～5月12日（火）

営業時間

10:00～20:00

※大丸東京店の営業時間に準じます

【特典】

・POP-UP期間中に3万円（税別）以上ご購入いただいた方へ、【日本限定版YUJIオリジナルTシャツを100着ご用意しています。】

会場

大丸東京店 3F

所在地

東京都千代田区丸の内1-9-1

ブランド概要

YUJI

YUJIは韓国発のファッションブランドで、ミニマルで洗練されたデザインを特徴とするブランドです。

現代的なシルエットと上質な素材使いを通して、都市的でモダンなスタイルを提案しています。

ブランド公式サイト/SNSの概要

公式サイト:yujiofficial.kr(https://yujiofficial.kr/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn7csmnw0ecsTBnM_voJyAQ_nnSli5CqjPHqUocfxcNkadXHanm6at9jovGZw_aem_r7soR59gd2LZ8kFkAQXD8Q)

公式SNS（Instagram):instagram.com/yuji_official(https://www.instagram.com/yuji_official/)