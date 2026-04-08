𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐚
STARSHIP ENTERTAINMENTは、アーティストの発掘・育成を基盤に、音楽・マネジメント・コンテンツ制作を通じてグローバル展開を行っている韓国のエンターテインメント企業です。
K.will、MONSTA X、宇宙少女（WJSN）、CRAVITY、IVE、KiiiKiii、IDID等のアーティストが所属し、またイ・ドンウク、ソン・スンホン、ユ・ヨンソク、イ・グァンス、キム・ボム、チェ・スビン等の俳優が所属しています。
この度、STARSHIP ENTERTAINMENTは、グローバル市場で活躍する有望人材の発掘のために、日本における公開オーディションの開催を決定しました。
将来的なグローバル活動を前提とした育成候補生を選抜するオーディションです。
≪オーディション開催地区・日程・会場≫
■東京地区
日程：2026年5月16日（土）
会場：東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程
■大阪地区
日程：2026年5月23日（土）
会場：大阪スクールオブミュージック高等専修学校
■名古屋地区
日程：2026年5月24日（日）
会場：名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程
■福岡地区
日程：2026年5月30日（土）
会場：福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程
≪応募資格≫
2004年生まれ～2016年生まれの方
性別・国籍不問
≪応募部門（いずれか１つ選択）≫
ボーカル / ラップ / ダンス / 演技
≪応募締切（地域別）≫
東京 ：2026年5月10日（日）まで
大阪 ：2026年5月17日（日）まで
名古屋：2026年5月17日（日）まで
福岡 ：2026年5月24日（日）まで
※ 事前審査合格者にのみ、現地オーディションのご案内をメールにてお送りします。
※ 現地オーディションのご案内メールは、応募締切後2日以内にご案内予定です。
≪事前審査応募方法≫
ポスター内のQRコード、または応募ページ(https://docs.google.com/forms/d/1BeVBetCXLImm2-pOQopxgUMPqVv9OsmU2zRF0P8qWz0/viewform?edit_requested=true)より書類をご提出ください。
※写真およびパフォーマンス動画の添付が必須です。
詳細につきましてはSTARSHIP公式アカウントをご参照ください。
IG：starshipaudition_official(https://www.instagram.com/starshipaudition_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
X ：STARSHIP AUDITION(https://x.com/STARSHIP_ADT?s=20)
■運営
リードイン
■お問い合わせ先
STARSHIP運営事務局：starshipglobal.adt@gmail.com (日本語対応可能）