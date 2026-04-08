リアルイベント国交省登壇【東京現地開催】2026年版 ドライバー採用の最前線～未経験×外国人×DXで“戦力化”まで～

G.A.グループ株式会社

G.A.グループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今泉 真徳）は、2026年4月22日（金）にナビタイムジャパン主催《【2026年版 ドライバー採用の最前線～未経験×外国人×DXで“戦力化”まで～》に登壇します。

運送業界ではドライバー不足が深刻化する中、採用活動だけでなく「採用後の戦力化」と「業務効率化」を同時に進めることが求められています。本講演では、物流DXの活用により採用力を高め、未経験ドライバーや外国人ドライバーを早期戦力化している運送会社の最新事例を紹介します。業務管理のデジタル化、採用活動のDX、運行データ活用など、実際に成果が出ている具体的な取り組みを解説します。

弊社登壇内容：物流現場を支えるための外国人材採用・育成ロードマップ

申込む :https://fleet.navitime.co.jp/information/20260422-seminar

物流・運送業界の深刻な人手不足に対し、外国人材を単なる「労働力」ではなく「戦略的パートナー」として活用する手法を解説します 。特定技能ドライバー採用の最前線であるインドネシア現地面接のリアルや、自動車整備・倉庫・通訳など各職種の役割分担を提示 。外国人材獲得競争が一層激化する中、2026年度に選ばれる企業となるための人材ポートフォリオ戦略をお伝えします 。

登壇者プロフィール：松田 登士久

G.A.グループ株式会社

市場開発部 統括マネージャー

特定技能および技術・人文知識・国際業務領域における外国人材採用の専門コンサルタントとして、さまざまな業界の人材課題解決に貢献。製造業・建設業・物流業・サービス業・ITなど幅広い分野の企業に対し、採用戦略の立案から候補者選定、定着支援まで一貫したサポートを提供。また、ベトナム・ハノイでの駐在経験を活かし、現地の労働市場や文化に根ざしたアドバイスを実施。日越双方のビジネス環境に精通しており、高度人材領域における日越ブリッジ人材の紹介も得意。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150352/table/36_1_ad76927323297baf07a3795705df9fc9.jpg?v=202604090351 ]

プログラム

申込む :https://fleet.navitime.co.jp/information/20260422-seminar

12:30 -

開場、受付開始

13:00 - 13:05

オープニング

13:05 - 13:25

2026年度最新物流業界採用時流- 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

登壇｜松尾 一志（物流HRグループグループ グループマネージャー)



13:25 - 13:45

ドライバー不足に仕組みで立ち向かう！未経験ドライバーを即戦力化し、配送品質を維持するための手法 - 株式会社ナビタイムジャパン

登壇｜内門 智弥（事業部 部長)

13:45 - 14:05

事例から見る、ドライバーが定着しやすい人事制度設計 - アセンド株式会社

登壇｜下吹越 勇人（ビジネスグロースチーム)

14:05 - 14:20

休憩

14:20 - 14:45

外国人ドライバー最新情報～自動車運送分野特定技能制度評価試験～ - 国土交通省

登壇｜上中 理史（物流・自動車局 貨物流通事業課 専門官)

14:45 - 15:05

2ヶ国面接ツアーで見えた採用成功の分岐点～送り出し機関選定のポイント～

- 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

登壇｜梶原 拓馬（外国人ドライバー採用チーム チームリーダー)

15:05 - 15:25

物流現場を支えるための外国人材採用・育成ロードマップ- G.A.グループ株式会社

登壇｜松田 登士久（市場開発部 統括マネージャー)

15:25 - 15:35

本日のまとめ - 株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

15:50 - 17:30

情報交換懇親会（参加費無料）

申込む :https://fleet.navitime.co.jp/information/20260422-seminar

＜本イベントに関するお問い合わせ先＞

G.A.グループ株式会社 事業企画室 担当：曽江井

主催企業

株式会社ナビタイムジャパン

参加企業

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

国土交通省

アセンド株式会社

G.A.グループ株式会社

G.A.グループ株式会社

所在地： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー5階（東京本社）

代表取締役社長：今泉 真徳

事業内容：外国人材紹介/派遣事業、支援（ベトナム・インドネシア・ミャンマー・フィリピン等）、特定技能外国人向け求人サイト運営、日本語教育支援事業、ベトナム進出支援

URL：https://gagr.co.jp/

外国人材採用支援サービス

G.A.グループが提供する、外国人材採用支援サービスでは、特定技能外国人から、高度専門人材（技術・人文知識・国際業務）まで、ベトナム・インドネシアを中心としたアジア各国の外国人材採用に関するソリューションをワンストップで提供しています。日本語能力に加え、日本の企業文化への適応力を見極める独自の選考プロセスにより、ミスマッチの少ないマッチングを実現。複雑なビザ申請のサポートから入国・入社後の生活支援、定着に向けたフォローアップまで包括的に支援し、製造業・介護業・運送業など幅広い業界の持続的な成長をバックアップしています。詳細は以下のURLをご覧ください。



URL：

https://gagr.co.jp/service01/

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https://gagr.co.jp/service03/

https://gagr.co.jp/haken/