ファイテック、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定

株式会社ファイテック健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）認定証

消火剤・防災製品の製造販売を行う株式会社ファイテック（本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：林 富徳）は、2026年3月9日付で、経済産業省および日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

当社では、社員一人ひとりが安心して長く働ける環境づくりを重要な経営課題と位置づけ、健康管理・労働環境改善に継続的に取り組んでおります。

「健康経営優良法人」認定制度とは

健康経営優良法人認定制度は、経済産業省が推進する制度であり、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している企業を顕彰するものです。国の基準に基づく客観的な審査を経て認定されることから、社員の健康と働きやすさを真剣に考える企業であることの証として広く認知されています。

ファイテックの具体的な取り組み

当社では、以下のような具体的な施策を通じて、従業員の健康維持・増進と働きやすい環境づくりを進めています。

- 定期健康診断受診率100％の達成- 健診結果に基づく再受診の徹底フォロー- 有給休暇取得の促進および残業時間の抑制（管理者による継続的な声掛け・管理）- 女性社員の婦人科がん検診費用を会社が負担- 食生活改善支援（乳酸菌飲料の常備）- ウォーターサーバー設置による水分補給環境の整備- 夏季の熱中症対策（スポーツドリンク・アイスクリームの提供）- テレワーク・時差出勤・育児休業取得など、柔軟な働き方の推進- AIやデジタル技術分野への研修制度など、スキル向上・キャリアアップ支援制度の整備

制度として設けるだけでなく、日常の職場環境として実際に機能させていることが、今回の認定評価につながりました。

取り組みの背景・理念

当社は、「火災から一人でも多くの命を守る」ことを企業理念として掲げ、消火剤・防災製品の研究開発・製造・販売に取り組んでいます。社員が最前線で社会に価値を届けるためには、まず社員自身が健康で安心して働ける環境であることが不可欠です。

「人の命を守る」製品を扱う企業として、社内においても社員の健康と安全を守ることが当社の責任であると考えています。今後も健康経営をさらに深化させ、社員が長く活躍できる職場環境の実現に取り組んでまいります。

採用に関するメッセージ

ファイテックでは、今後の事業拡大に伴い、共に成長していける仲間を募集しています。防災・消防という社会的使命のある分野で、ISO 9001・プライバシーマーク取得など品質と信頼を積み重ねてきた会社で、安心して長く働きたい方のご応募をお待ちしております。

認定概要

認定制度名 ：健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）

制度創設・推進：経済産業省

認定機関 ：日本健康会議

認定年 ：2026年

【 株式会社ファイテックについて 】

株式会社ファイテックは、愛知県大口町に本社を置き、日本国内だけでなく海外48カ国に事業展開実績を持つ消防関連化学製品の製造メーカーです。主力製品には「ファイテック投てき用消火用具」「天ぷら油用消火剤 箱のままいれるだけ」「業務用消火スプレー フライングジェット」などがあり、ヘリコプター用の消火剤注入システム「FEI（Fitech Easy Injection）」などの資機材開発にも取り組んでいます。特に、林野火災（山火事）対策における消火剤開発力が高く評価され、陸上自衛隊でも採用されています。

【 AI・IT事業「Passluck（パスラック）」 】

当社はAI・IT分野にも注力しており、2024年11月にローンチした宅配ボックスAIパスワード管理システム「Passluck（パスラック）」の運営を行っています。「Passluck」は特にオフライン宅配ボックスの暗証番号を安全に管理するシステムで、近年社会問題化している宅配ボックスの不法占拠や無断使用などの課題に対し、利便性とセキュリティの両面から解決を図るものです。

これにより、当社は「防災テック」企業として業界をリードし、消防化学領域の枠を超えたイノベーションで社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

商 号 ： 株式会社ファイテック

代表者 ： 林 富徳

所在地 ： 愛知県丹羽郡大口町秋田3-101

設 立 ： 2010年

資本金 ： 4,800万円

事業内容： 消防関連化学製品製造業

U R L ： https://fitech911.com/

「所属団体」

（NPO法人）国連支援交流協会

（一社）防災安全協会

（一社）全国消防機器販売業協会

（一財）日本森林林業振興会 森林火災対策協会

（公社）日本火災学会

（一社）日本建築学会

（一社）マンション防災協会

当社のすべての消火薬剤は、PFAS（有機フッ素化合物類）を使用しておりません。