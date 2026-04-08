Helpfeel、「NexTech Week 2026 春」に出展

株式会社Helpfeel

ナレッジの力でAIの社会実装を加速する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：洛西 一周、以下「Helpfeel」）は、2026年4月15日（水）から4月17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week 2026 春」に出展することをお知らせします。

■NexTech Week 2026 春について

NexTech Week 2026 春は、＜AI＞＜ブロックチェーン＞＜量子コンピュータ＞＜ヒューマノイドロボット＞の最新テクノロジーと、＜AI時代の人材育成・組織改革＞に必要とされるサービスが出展する5つの展示会で構成されています。

- AI・人工知能 EXPO- ブロックチェーン EXPO- 量子コンピューティング EXPO- AI時代の人材・組織改革 EXPO- ヒューマノイドロボット EXPO

「人・企業・世界」の未来を変革するソリューションが一堂に集結し、DX推進を目指す企業や最新技術を求めるあらゆる業種の方が、業務効率化から社会構造を塗り替える次世代技術まで、幅広く具体的な情報収集ができるのが特徴です。

当社のブースでは、実際のデモを交えながら「Helpfeel（ナレッジ検索システム）」の使いやすさと導入効果をご体感いただけます。また、企業のAI活用を支援する「AIナレッジデータプラットフォーム」や最先端の「AIエージェント」もご紹介いたします。

第一線で活躍する講師のセミナーも充実しており、最新トレンドを効率的にキャッチアップできる絶好の機会ですので、情報収集の場としてぜひご活用ください。

■展示会詳細

名称 NexTech Week 2026 春

開催日程 2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～17:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 東京ビッグサイト（西展示棟）

主催 RX Japan 合同会社

小間位置 3-27

公式サイト https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html

来場予約はこちら :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18Wsko+OOVwuFqxdXVLzBMlp6iAEMdrtpY=&ct=U2FsdGVkX18kIO4tOrfUp3gkwHNPYRBV6Z/cy0llxnU=&p=U2FsdGVkX1+c1y/Vc4v0aAeTqUh6hLo5xTuB+XqTYBaNI9T9g2Fc3Ann/WRNLuxp&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3NDc4Nzg5MywiaWF0IjoxNzc0Nzg3ODkzLCJleHAiOjE3ODk3ODc4OTMsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjgwMTEwZmEzNDQ1MzRiZWY5OTUwYWQyY2JhMmY1N2E3IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzc0Nzg3ODkzLCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.NMFv1AGS05IB0jxUl7StCaec2LC191DSntLOtGphH8r7uyijMCwOslQJDI4E9Ca5vQpuB22nhgIEJkCiMIFBgW6iuJcYXbbJgUyEIcVEST26I7cBtX1zuZqDPOpKAQjBR3TaoIt2B8dF_M_8kvseoDsZztLf8ZxCxkNwweYBJypVwHn8AcHsckqSbDip2jqZsU4H8sAhWkepr4Hr7t-5EPXyVKgp3TlGSLj6C9nFMoaRKbHj9emX9uv2EaCB-CxBFqRpA2gh2dCuQpKMizFrBURRcQ5tqhScR77fibQkDPGZE023SoLkmKclIdSE9uenYVjRgNRrTMlZjw1iwhhHYQ&mpDistinctId=JGRldmljZTpjZGI3ZTE3Ni03Mzg2LTQ4NzMtYmE1Ni01NTc4NDI0OTY3NjQ=&eventEditionId=eve-8e29767b-dcc5-4985-bb76-807c5906798b&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=direct_traffic&utm_medium=direct&utm_source=none

■企業のAI活用を加速させる「AIナレッジデータプラットフォーム」

AIの真価を引き出す鍵は、参照する「ナレッジデータ」の質にあります。

Helpfeelが提供する「AIナレッジデータプラットフォーム」は、企業内に分散しているFAQ、マニュアル、各種ドキュメントを整理・構造化し、AIが活用可能な「ナレッジ資産」へと転換する情報インフラです。ナレッジを起点に、Webサイトにおける顧客体験の向上から社内業務の効率化、検索ログ・応対ログを活用したマーケティング分析まで、幅広い領域を支援しています。金融やメーカーなどのエンタープライズ企業を中心に、800サイト以上で導入されています。

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業が保有する膨大な知識資産を、AIが真に理解・活用できる形式へと最適化し、AI時代の情報インフラを構築するナレッジテクノロジー企業です。「ナレッジデータの創造・蓄積・活用」を一気通貫で支援する3つのAIサービスを中心に、包括的なAIソリューションを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com/)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about?lang=ja)」