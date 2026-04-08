双葉社「パステルNOVEL」1周年記念キャンペーンを実施！　人気キャラクター・マムアンちゃん特製ステッカー特典を全国書店にて展開！

株式会社双葉社

双葉社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梓沢雅治）より発売しているライト文芸の文庫レーベル「双葉文庫パステルNOVEL」の1周年記念キャンペーンを実施！ １周年を記念して全国書店にて「双葉文庫パステルNOVEL」1周年記念フェアを開催。対象商品をご購入の方に、人気キャラクター・マムアンちゃんのステッカーがついてくる特典フェアが開催されます。

人気キャラクター・マムアンちゃん

オリジナルステッカー特典を全国書店にて開催

かわいい女の子の人気キャラクター「マムアンちゃん」。「私は君の人生物語のファンです」というメッセージ入りのオリジナルステッカーを作成。対象作品をご購入いただいた方の購入特典としてついてくるフェアを全国書店にて開催中。

【双葉社特設ページ】

https://fr.futabasha.co.jp/special/pastel/c/first_anniversary/

【双葉文庫パステルNOVEL TikTok】

https://www.tiktok.com/@pastel_novel

【双葉文庫パステルNOVEL X】

https://x.com/pastel_novel

【双葉文庫パステルNOVEL Instagram】

https://www.instagram.com/pastel_novel/

<対象作品>

いぬじゅん『君がくれた七日間の余命カレンダー』

丸井とまと『世界の片隅で、そっと恋が息をする』

高梨愉人『あの夏をラムネの瓶にとじ込めて』

優衣羽『37℃の心臓をください』

【マムアンちゃんプロフィール】

まわりを幸せにする素直でピュアな女の子。名前の由来は頭の形がマムアン（タイ語でマンゴー）みたいだから。ハッピーに生きるためのメッセージを伝えてくれる。ペットの犬の名前はマナオ、猫はララ。お友達はしたくんとマプラオ。作者は愛称タムで知られる、タイの漫画家のウィスット ポンニミット。



【Wisut Ponnimitさんプロフィール】

ウィスット ポンニミット

1976年生まれ。バンコク在住の漫画家。 愛称はタム。2009年「ヒーシーイットアクア」が文化庁メディア芸術祭マンガ部門奨励賞受賞。アニメーションや音楽制作も行う。

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