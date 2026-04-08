APOC、祭礼DXサービス「まつりNOW」の事業譲渡に関するお知らせ

株式会社APOC

株式会社APOC（本社：東京都板橋区、代表取締役：齋藤峻輔、以下「APOC」）は、当社が提供してまいりました祭礼DXサービス「まつりNOW」について、この度、事業を株式会社TSUMUGU（本社：東京都町田市、代表取締役：澁谷航平、以下「TSUMUGU」）へ譲渡したことをお知らせいたします。

「まつりNOW」をご利用いただきました自治体・団体・ユーザーの皆様に、この場を借りて深く御礼申し上げます。

■経緯

当社は、2025年12月23日付のプレスリリース（https://apocc.co.jp/news/251223）にて、諸般の事情により「まつりNOW」のサービスを終了する旨をお知らせいたしました。当該発表を受け、事業承継の可能性について株式会社TSUMUGUよりご連絡をいただきました。その後、株式会社TSUMUGUとの間で協議を重ねた結果、同社がサービスを継続・発展させてくださることへの期待から、本事業の譲渡を決定するに至りました。

引き続きサービスが皆様のお手元に届き続けることを、当社としても心より願っております。

■譲渡概要

譲渡事業：祭礼DXサービス「まつりNOW」

譲渡先 ：株式会社TSUMUGU

譲渡日 ：非公開

譲渡金額：非公開

■今後のサービス利用について

「まつりNOW」に関するご利用のお申し込み・お問い合わせは、譲渡先の株式会社TSUMUGUへ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社TSUMUGU

URL：https://tsumugu.one/

メール：kohei@tsumugu.one

■本リリースに関するお問合せ

株式会社APOC COO / 最高執行責任者 後藤竜生

電話：03-6823-8848

メール：ryusei.goto@apocc.co.jp

■会社概要

会社名：株式会社APOC

代表者：代表取締役 齋藤 峻輔

設立：2022年8月

所在地：東京都板橋区板橋４丁目４－３白鳩マンション306

URL：https://apocc.co.jp/

事業内容：海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」、外国人インフルエンサー広告「UZU広告」