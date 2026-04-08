【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.】西武東戸塚Ｓ.Ｃ.の母の日2026

株式会社そごう・西武

1月にそごう・西武が実施したアンケート＊（回答1,324名）でも、贈りたいギフトとして、花・菓子・日傘などの“母の日らしい定番ギフト”が支持され、自由記入欄にも「花」にまつわる思い出が多数寄せられました。

西武東戸塚Ｓ.Ｃ.では、西武館、モール館各階で母の日におすすめしたい「王道」のギフトアイテム＆スイーツを展開します。カーネーションのブーケや苺が盛り付けたられた限定ケーキを始め、これからの季節に使いやすい折りたたみ日傘やスキンケアアイテムなど、実用的で想いが伝わるアイテムをご提案いたします。

＊そごう・西武母の日アンケート 実施期間：2026年1月14日（水）～21日（水）

有効回答数：1,324名、そごう・西武公式LINEメンバー、そごう・西武メルマガ会員を対象にアンケートを実施

【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.の母の日2026 概要】

■会期：5月10日（日）まで

■会場：各階＝対象売場（フラワーデコ、食品売場、ロフトほか）

■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/mothersday-2026

※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。

～世代を選ばず喜ばれる、ピンクや赤色のカーネーション～

フラワーギフト

■西武館1階＝フラワーデコ

フラワーデコ カーネーション鉢植え

カーネーション鉢植え

4,180円

フラワーデコオリジナルのバスケットとセットになったカーネーションの鉢植えです。

※配送のみ（送料別途）

※お届け期間：5月7日（木）～10日（日）（日付指定不可）

フラワーデコ カーネーションのbouquet

カーネーションのbouquet

4,400円

ピンクのカーネーションとふわふわのカスミ草を合わせた定番の母の日ブーケです。

※配送のみ（送料別途）

※お届け期間：5月7日（木）～10日（日）（日付指定不可）

～苺を可愛くあしらった、今だけの甘い贈り物～

ケーキ＆スイーツ

■西武館1階＝食品売場

横濱元町 霧笛楼 母の日タルトフレーズ

横濱元町 霧笛楼／母の日タルトフレーズ

1台 3,564円

サクサクのタルト生地に、シャンティと

カスタードを詰め込み苺をふんだんに

盛り付けました。

※販売期間：5月9日（土）・10日（日）

ブールミッシュ Thank you ベリーマカロン

ブールミッシュ／Thank you ベリーマカロン

1個 778円

ジューシーな苺のムースに人気のマカロンを丸ごと飾った、母の日のカップデザートです。

※販売期間：5月7日（木）～10日（日）

パステル 苺のショートケーキプリン

パステル／苺のショートケーキプリン

1個 601円

パステル自慢のオリジナルプリンに、ベリーソースと練乳クリームで仕上げた、ショートケーキ仕立てのデザートです。

※販売期間：5月1日（金）～10日（日）

～夏に向けた、キレイ＆涼しい実用的なアイテム～

雑貨・コスメ

■各階＝対象売場

＋moonbat DAKS 晴雨兼用ミニ傘

西武館4階＝＋moonbat／DAKS 晴雨兼用ミニ傘

各14,300円

カラフルなタッチで描かれた街並みに惹かれる晴雨兼用ミニ傘。

軽量かつコンパクトなサイズ感もオススメです。

ファンケル パーフェクトブライトニング キット

西武館4階＝ファンケル／

パーフェクトブライトニング キット

6,200円

手軽にUVケアができるアイテムや「ひんやり・すっきり」を感じられる6アイテムをラインアップした、暑い季節にぴったりなキットです。

ロフト Yunth 生VC美白美容液＜医薬部外品＞、生VCシートマスク

モール館5階＝ロフト／

Yunth 生VC美白美容液＜医薬部外品＞ 3,960円

Yunth 生VCシートマスク 770円

生ビタミンC（※）を配合したスキンケアアイテム。これからの季節の肌対策ケアにもおすすめです。

※アスコルビン酸

特集ページはこちら :https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/mothersday-2026

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。

※イベントの中止や延期、一部内容が変更となる場合がございます。