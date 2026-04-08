人材派遣会社　株式会社ニッコーが『健康経営優良法人2026 中小規模法人部門』に認定

株式会社ニッコー

愛知県名古屋市に本社を置く、人材派遣会社の株式会社ニッコーは、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」として認定されました。

昨年に続き、2年連続で認定をいただくこととなりました。

◆健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

本制度は2016年度に経済産業省によって創設されました。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

◆株式会社ニッコーの紹介

株式会社ニッコーは、愛知県を中心とした東海エリアで、製造業に特化した人材派遣事業を展開しております。

「即日紹介」によるスピーディーな対応や、工場経験が豊富な即戦力人材の在籍により、企業様のニーズに的確にお応えしています。

その実績は、大手自動車メーカー様から【供給力】・【定着力】の両部門で最優秀賞をいただくなど、高い評価につながっております。

◆会社情報

【求人サイト】シゴトクラシ.comを見る :https://022099.jp/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease_20260409株式会社ニッコーの運営する工場求人情報サイトです。

会社名：株式会社ニッコー

本社所在地：〒454-0005 愛知県名古屋市中川区西日置町9丁目111

TEL:052-352-8686（代表）

FAX:052-352-8688

代表者：相馬 誠

設 立：1984年4月

売上高：128億円（令和6年）