【4/15(水)より名古屋にて開催】“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭＜ライブ音響上映＞開催！ウィキッド 永遠の約束、超かぐや姫！、ガンダム最新作、うたのプリンスさまっ他、14作品上映

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合同会社丸与工芸

映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭≪ライブ音響上映≫』が、2026年4月15日(水)～23日(木)≪9日間限定≫にて、愛知県名古屋市のミッドランドスクエア シネマにて開催決定！「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ14作品を集めてお届けいたします。



◇ウィキッド　永遠の約束　(C)Universal Studios. All Rights Reserved.

本映画祭のために開催期間中、ミッドランドスクエア シネマのシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭≪ライブ音響上映≫ぜひお楽しみください！



●会場
　ミッドランドスクエア シネマ2
　名古屋市中村区名駅四丁目11番27号 シンフォニー豊田ビル2階　


　Tel: 052-527-8808



●開催期間
　2026年4月15日(水)～23日(木)≪9日間限定≫



●上映作品／全14作品


　・ウィキッド　永遠の約束　


　・グレイテスト・ショーマン


　・トワイライト・ウォリアーズ　決戦！九龍城砦　


　・超かぐや姫！※V8J絶叫上映企画チーム登壇の“発声可能上映”の実施もあり


　・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ


　・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女


　・劇場版　うたの☆プリンスさまっ♪　マジ LOVE キングダム


　・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ


　・劇場版　うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX


　・KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-


　・KING OF PRISM Your Endless Call み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ


　・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD


　・トリツカレ男


　・映画　けいおん！　



◇超かぐや姫！　(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ


◇機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女　(C)創通・サンライズ


◇映画　けいおん！　(C)かきふらい・芳文社／桜高軽音部

●料金
　2,800円（税込）


　※但し「超かぐや姫！」発声可能上映回は一律3,300円（税込）となります。



●チケット
　・WEB販売　　：発売中


　・劇場窓口販売：発売中


　※既に完売、及び残席僅かの回があります。　



●公式サイト
　http://midland-sq-cinema.jp/top



●“ライブ音響上映”について
　映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、
　映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。