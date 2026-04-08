【4/15(水)より名古屋にて開催】“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭＜ライブ音響上映＞開催！ウィキッド 永遠の約束、超かぐや姫！、ガンダム最新作、うたのプリンスさまっ他、14作品上映
映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭≪ライブ音響上映≫』が、2026年4月15日(水)～23日(木)≪9日間限定≫にて、愛知県名古屋市のミッドランドスクエア シネマにて開催決定！「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ14作品を集めてお届けいたします。
◇ウィキッド 永遠の約束 (C)Universal Studios. All Rights Reserved.
本映画祭のために開催期間中、ミッドランドスクエア シネマのシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭≪ライブ音響上映≫ぜひお楽しみください！
●会場
ミッドランドスクエア シネマ2
名古屋市中村区名駅四丁目11番27号 シンフォニー豊田ビル2階
Tel: 052-527-8808
●開催期間
2026年4月15日(水)～23日(木)≪9日間限定≫
●上映作品／全14作品
・ウィキッド 永遠の約束
・グレイテスト・ショーマン
・トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦
・超かぐや姫！※V8J絶叫上映企画チーム登壇の“発声可能上映”の実施もあり
・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女
・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム
・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ
・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX
・KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-
・KING OF PRISM Your Endless Call み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ
・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
・トリツカレ男
・映画 けいおん！
◇超かぐや姫！ (C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ
◇機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 (C)創通・サンライズ
◇映画 けいおん！ (C)かきふらい・芳文社／桜高軽音部
●料金
2,800円（税込）
※但し「超かぐや姫！」発声可能上映回は一律3,300円（税込）となります。
●チケット
・WEB販売 ：発売中
・劇場窓口販売：発売中
※既に完売、及び残席僅かの回があります。
●公式サイト
http://midland-sq-cinema.jp/top
●“ライブ音響上映”について
映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、
映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。