【4/15(水)より名古屋にて開催】“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭＜ライブ音響上映＞開催！ウィキッド 永遠の約束、超かぐや姫！、ガンダム最新作、うたのプリンスさまっ他、14作品上映

合同会社丸与工芸

映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭≪ライブ音響上映≫』が、2026年4月15日(水)～23日(木)≪9日間限定≫にて、愛知県名古屋市のミッドランドスクエア シネマにて開催決定！「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ14作品を集めてお届けいたします。

◇ウィキッド 永遠の約束 (C)Universal Studios. All Rights Reserved.

本映画祭のために開催期間中、ミッドランドスクエア シネマのシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。“音”で楽しむ！ミッドランドスクエア シネマ映画祭≪ライブ音響上映≫ぜひお楽しみください！

●会場

ミッドランドスクエア シネマ2

名古屋市中村区名駅四丁目11番27号 シンフォニー豊田ビル2階

Tel: 052-527-8808



●開催期間

2026年4月15日(水)～23日(木)≪9日間限定≫

●上映作品／全14作品

・ウィキッド 永遠の約束

・グレイテスト・ショーマン

・トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦

・超かぐや姫！※V8J絶叫上映企画チーム登壇の“発声可能上映”の実施もあり

・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX

・KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

・KING OF PRISM Your Endless Call み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ

・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD

・トリツカレ男

・映画 けいおん！

◇超かぐや姫！ (C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ◇機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 (C)創通・サンライズ◇映画 けいおん！ (C)かきふらい・芳文社／桜高軽音部

●料金

2,800円（税込）

※但し「超かぐや姫！」発声可能上映回は一律3,300円（税込）となります。



●チケット

・WEB販売 ：発売中

・劇場窓口販売：発売中

※既に完売、及び残席僅かの回があります。



●公式サイト

http://midland-sq-cinema.jp/top

●“ライブ音響上映”について

映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、

映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。