公益財団法人野球殿堂博物館

会 期 5月19日（火）～5月24日（日）

協 力 読売ジャイアンツ、阪神タイガース、甲子園歴史館

野球殿堂博物館では、読売ジャイアンツと阪神タイガースによる共同プロジェクト「伝統の一戦 ～ THE CLASSIC SERIES ～」の関連企画として、阪神甲子園球場の甲子園歴史館と協力して相互展示を開催します。

当博物館では上記期間、甲子園歴史館所蔵の佐藤輝明選手のプロ初本塁打時着用バッティング手袋やスパイクなど、その他阪神タイガースの現役選手に関する資料を特別展示します。

また、甲子園歴史館では4月7日（火）～5月24日（日）、当館所蔵の阿部慎之助監督の通算2000安打達成バットなどが公開されます。

甲子園歴史館の展示情報についてはこちら(https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/news/detail/2298.html)をご覧ください。

【野球殿堂博物館 展示資料】

■才木浩人 投手 スパイク（2024年）

■坂本誠志郎 選手 フットガード（2021年）

■佐藤輝明 選手 プロ初本塁打時着用バッティング手袋、スパイク（2021年）

【甲子園歴史館 展示資料】

■吉川尚輝 選手 バット（2018年）

■山崎伊織 投手 グラブ（2024年）

■阿部慎之助 監督 通算2000本安打達成時のバット（2017年）