海外大手電動モビリティメーカーXDAO、Acalieと共同開発し日本市場に本格参入

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、中国大手電動モビリティメーカーXDAOと共同開発した日本専用モデル「CHANGE（チェンジ）」を、日本市場へ本格展開いたします。

本製品は、日本の道路環境・法規・利用シーンに最適化された設計により、電動モビリティにおける「安全性」「耐久性」「実用性」の課題を高い水準で解決する次世代モデルです。



さらに、原付としては日本初※となるEV自動車レベルの発火リスクを大幅に低減した次世代ブレードバッテリーを採用し、従来の電動モビリティの常識を覆します。

※自社調べ、2026年3月、日本国内における「原動機付自転車」として

市場背景と開発意図

電動モビリティ市場は拡大を続ける一方、日本では以下の課題が普及の障壁となっています。

・バッテリーの安全性への不安

・航続距離・耐久性の不足

・業務利用に対応できる実用性の不足

Acalieはこれらの課題に対し、「日本人のため、日本で本当に使えるモビリティ」をコンセプトに開発を推進。XDAOとの共同開発により、日本市場に最適化されたモデルを実現しました。

製品概要（コンセプト）

本モデルは、以下の4つの価値を軸に設計されています。

主な特長

- 自動車レベルの安全性- あらゆる環境に対応する耐久性- 長期使用を前提とした長寿命設計- 日常利用と業務用途を両立する実用性１. 安全性：EV自動車レベルの次世代ブレードバッテリー搭載（日本初※）

日本市場における安全性への高い要求に応えるため、本モデルはEV自動車レベルのブレードバッテリーを採用。日本市場において初めて先進技術を搭載した二輪電動バイクとして、バッテリー起因の安全リスクを根本から低減。従来のリチウムイオンバッテリーと比較し、安全性を大幅に向上させています。

- 最高レベルの安全設計自動車用ブレード型リチウムバッテリー構造を採用。セルはアルミ複合フィルムで保護され、外装にはアルミ合金を使用することで、優れた放熱性と難燃性を実現。圧迫・貫通・高温などの厳格な試験においても、発火・爆発のリスクを大幅に低減します。- スマートBMSによる多重保護新世代のバッテリーマネジメントシステム（BMS）を搭載。ミリ秒単位で各セルの電圧・温度・電流をリアルタイム監視し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温などを自動制御。精密な温度管理とセルバランス制御により、安全かつ高効率な状態を維持します。

２. 耐久性：全環境対応の防水・防腐設計

多雨・高湿度・積雪・塩害など、日本特有の厳しい環境条件に対応するため、本モデルは高水準の耐久設計を採用しています。

- 高い防水性能車体はIP65防水、主要部品（モーター・コントローラー・バッテリー）はIP67の防塵・防水性能を確保。雨天走行や冠水路でも安心して使用できるほか、高圧洗浄機による丸洗いにも対応し、メンテナンス性にも優れています。- 高耐久・防腐フレームフレームには、自動車レベルの陰極電着塗装（電着塗装）と粉体塗装を組み合わせた二重防腐処理を採用。塩水噴霧試験において1000時間以上の耐久性を実証し、長期間にわたり腐食や変形を防止。沿岸地域や冬季の凍結防止剤使用環境でも安心して使用可能です。

３. 実用性：通勤から業務用途まで1台で対応

本モデルは、日本の道路環境や利用シーンを徹底的に分析し、日常利用から業務用途まで幅広く対応できる高い実用性を確保しています。

個人向けのショートレンジモデルと、法人向けのロングレンジモデルの2種類を展開し、それぞれのニーズに最適化。デリバリーなどの業務用途にも対応可能です。

- シングル／デュアルバッテリー切替（日常移動/業務用途の切替）- バッテリー取り外し可能（家庭用100V対応）- 最大積載：200kg（デリバリー需要にも対応可）

【ショートレンジモデル】

近距離移動に最適化。都市での移動を快適にサポート。

※シングルバッテリー航続距離：約50km

【ロングレンジモデル】

長距離移動や業務用途に最適化。安定した航続距離と高い実用性を実現。

※ダブルバッテリー航続距離：約100km（デリバリー対応可）

４. 日本市場への最適化

操作性・収納性・使用シーンまで含め、日本の利用環境に最適化するため、細部に至るまで設計を見直しています。機能性に加え、“選びたくなるモビリティ”を目指し、デザイン性にもこだわりました。

- 操作性・収納性を日本仕様に最適化- 都市に調和するスタイリング- シンプルで飽きのこない設計- 豊富なカラーバリエーション

出展情報

Acalieは、本プロジェクトの発表にあわせて、名古屋モーターサイクルショーに出展し、XDAOの日本仕様モデルを初公開いたします。

会場では、実車展示を通じて製品のデザインや機能性を直接ご覧いただけるほか、日本市場向けに最適化されたポイントについても紹介予定です。

今後の国内展開に向けた重要な発信の場として位置づけております。

【イベント概要】

イベント名：第5回名古屋モーターサイクルショー2026

日時：2026年4月10日（金）～12日（日）

*10日（金）10：00～17：00、11日（土）、12日（日）9：00～17：00

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目）

Acalieブース：B60

URL：https://motorcycle-show.jp/

担当者コメント

[モビリティ事業部／セールスマネージャー神田]

本製品は、日本市場における電動モビリティの課題解決を目的として開発されました。モデル名「CHANGE」には、移動の常識を変革し、新たな時代を創るという思いを込めています。安全性・耐久性・実用性を高水準で実現し、通勤から業務用途まで対応可能な新たなスタンダードの確立を目指します。

今後の展開

今後は、2026年6月より順次市場投入を開始するとともに、販売網の拡充とアフターサービス体制の強化を通じて、日本市場における電動モビリティの普及と持続可能な都市交通の実現に貢献してまいります。

XDAOについて

XDAOは、2004年に設立された中国の電動モビリティメーカーであり、電動バイク・電動スクーター・電動自転車などを中心にグローバル展開を行っております。

年間300万台規模の販売実績を有し、高い生産能力とコスト競争力を強みに、都市型モビリティ分野において確固たる地位を築いています。

株式会社Acalieについて

Acalie（アカリエ）は、Acalie電動モビリティ、Acalie Aiスマートプロダクト、Acalieスポーツ、三つの分野で次世代型製品を展開する企業です。

【モビリティブランド】：ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」

【スマートプロダクトブランド】：スマートグラス「Even Realities」、スマートリング「RingConn」、AI議事録イヤホン「Zenchord」

【スポーツブランド】：急成長中の人気スポーツピックルボール「JUCIAO」

「日本に彩りと豊かさを」のコンセプトのもと、世界中の、最先端の次世代型製品を通して、新しい体験価値をお届けします。

会社概要

・社名：株式会社Acalie

・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

・代表取締役：中友 孟涛

・設立：2017年11月

・HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

・法人 / 販売店様サポート

https://ali-jp.com/customer/

・個人ユーザー様サポート

https://ali-jp.com/support/