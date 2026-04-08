スギ薬局で「VITAS」製品の取り扱い開始！

株式会社スリーピース

より身近な場所で、毎日の「バイタリティ」をサポート

VITAS はこれまで、EC サイトやスポーツジム、ドラッグストアではウエルシア薬局、ツルハドラッグなどを中心に商品を展開し、多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。

この度、さらなる利便性の向上と「身近な店舗で購入したい」というご要望にお応えし、全国のスギ薬局（一部店舗を除く）にて取り扱いを開始いたします！

今回の展開により、お客様の日常の生活動線において、これまで以上に手軽に製品を手に取っていただける機会がさらに広がっていくことでしょう。

スギ薬局への展開で「生活者接点」を最大化

当社ではこれまで「全ての人に、バイタリティをプラス」を掲げ、マルチビタミンサプリメントやプロテインを中心に販売。多くの方のライフスタイルに寄り添ってまいりました。

既存の EC サイトや一部店舗においても着実に支持を広げてまいりましたが、ブランドの次なるステップとして掲げるのは、「日常のあらゆるシーンで、より手軽に健康をサポートできる環境作り」です。

そこで、全国に広範なネットワークを持ち、地域住民の生活拠点となっている「スギ薬局」への展開を決定いたしました。

今回の導入により、日常の買い物ついでにサプリメントやプロテインケーキを手に取っていただける環境を整え、お客様一人ひとりの「バイタリティあふれる暮らし」をより身近な場所から支えてまいります！

新チャネル概要・取扱い開始内容

取扱チャネル： スギ薬局（一部店舗を除く）

取扱開始日： 2026年３月より順次

取り扱い範囲： 全国のスギ薬局店舗（約 1200 店舗）

取扱商品

- VITA POWER- 嫁にもろて プロテインマグケーキ（チョコレート、塩キャラメル）VITA POWER嫁にもろて プロテインマグケーキ

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/