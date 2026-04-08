【無料ウェビナー】材質の特性から選ぶ！産業機械用伝動ベルトの選定講座

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、ウェビナー「材質の特性から選ぶ！産業機械用伝動ベルトの選定講座」を開催いたします。産業機械に用いられる伝動ベルトにはさまざまな品種があり、それぞれに多様な材質が用いられているため、用途や要求品質に応じて適切な伝動ベルトを選択する必要があります。本ウェビナーでは、まず伝動ベルトのアプリケーション事例をご紹介します。さらに伝動ベルトに用いられる「ゴム」や「ウレタン」の材質の基本特性などを解説することで、用途や要求品質に応じた伝動ベルトの選び方を学んでいただけます。

・伝動ベルトに用いられている材質の特性などを基礎から学びたい

・伝動ベルトがどのような機械に、どのような用途で使われているのか知りたい

・用途や要求品質に応じて適切な伝動ベルトを選定したい

上記のような疑問や課題をお持ちの皆さまに、ぜひお聞きいただきたい内容となっています。

※本ウェビナーは、2024年9月開催の「材質の特性から選ぶ！産業機械用伝動ベルトの選定講座」を録画した内容の配信となります。

■開催概要

【テーマ】材質の特性から選ぶ！産業機械用伝動ベルトの選定講座

【登壇者】バンドー化学株式会社 明石 貴光

■開催情報詳細

【日 時】

2026年4月22日（水）15時00分から16時00分（アーカイブ配信）

2026年4月24日（金）10時00分から11時00分（アーカイブ配信）

2026年4月24日（金）16時00分から17時00分（アーカイブ配信）

【会 場】

Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。

（別途アクセス方法をご連絡いたします）

【定 員】 500名

【参加費】 無料（事前登録制）

【お申込み】

以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

URL:https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-260422-application.html?prtimes

※ お申込み期限：各開催日の前日正午までにお申し込みください。

※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■本ウェビナーに関するお問い合わせ

バンドー化学株式会社 産業資材事業部 営業部

担当：遠藤 TEL: 06-7175-7422 E-mail: shoko.endo@bandogrp.com

以上