【派遣会社向け】登録が集まらない課題を解消！“選ばれる派遣会社”になるためのSNS採用・ブランディング戦略をセミナーで解説

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年４月15日(水) 14:00よりオンラインセミナー「「求人広告を打っても登録が来ない」を卒業する！派遣会社のためのSNS採用・ブランディング戦略 」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260415/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260415%22%E2%80%83%E2%80%83%22260416

「SNSを活用した採用に取り組みたいが、投資対効果（ROI）の説明が難しい」

「派遣先を撮影できず、案件も流動的なため、投稿内容に悩む」

本セミナーでは、こうした派遣業界特有の課題を解消し、「選ばれる派遣会社」になるためのSNS採用・ブランディング戦略を解説いたします。

また、なぜ今SNS採用に取り組むべきなのかという背景とあわせて、コーディネーターの人柄や社風を通じて信頼を構築する手法など、具体的な施策をご紹介します。

当日のプログラム

（1）「手詰まり」の採用市場と「ブルーオーシャン」のSNS採用

（2）派遣スタッフに「選ばれる会社」になるためのSNSコンテンツ戦略

（3）攻めの施策：派遣担当者を「ブランド」にするSNS運用ロードマップ

（4）SNS採用の効果と「社内説得」のヒント

（5）質疑応答

登壇者紹介

株式会社MIGUSHI 代表取締役

釣本聖太

2015年、株式会社博報堂に入社。不動産、日用品、製菓メーカーなど多様な業界を担当し、戦略立案からブランディング、CM制作、イベント企画、広告出稿まで、広告業務全般に従事。 2021年に同社を退社後、プロダクト開発とブランディングを手がける株式会社MIGUSHIを設立。企画力と表現力を活かし、企業やブランドの価値を高めるプロジェクトを推進している。

株式会社天職市場

マーケティングチーム SNS運用担当

中川耕汰

個人のSNS総フォロワーは4万人以上。現在は天職市場にて企業の採用SNSアカウント運用の支援に取り組んでいる。

株式会社天職市場

アナリストチーム チーフアナリスト

斎藤 一

システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。

開催概要

タイトル：「求人広告を打っても登録が来ない」を卒業する！派遣会社のためのSNS採用・ブランディング戦略

開催日時：2026年４月15日(水) 14:00 ～ 15:00 ※10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260415/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260415%22%E2%80%83%E2%80%83%22260416(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260415/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260415%22%E2%80%83%E2%80%83%22260416)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社天職市場 セミナー事務局

担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年8月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025 年3 月31 日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/