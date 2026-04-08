トミー ヒルフィガーから、ニューヨークのエネルギーをイメージした、タイムレスな魅力のカップリングフレグランスが新登場

ブルーベル・ジャパン株式会社

2026年4月8日(水)トミー ヒルフィガーは、カップリングフレグランス「トミー ニューヨーク オードトワレ」と「トミー ガール ニューヨーク オードトワレ」を発売。ブランドの拠点、ニューヨークの計り知れないエネルギーと、決して止まることのないリズムを表現しています。常に変化し続け、無限の可能性が広がる「都市の舞台」で自らの道を切り拓く――そんな人々のためのフレグランスです。

■ボトルデザイン

新作について :https://bit.ly/4smRZGn

摩天楼を見渡すアーバンビューにインスパイアされ、スカイラインを思わせるブルーをメンズフレグランスに、夕暮れ時の空を写したピンクをレディースフレグランスに採用し、アイコニックなロゴがあしらっています。キャップには、ブランドの魂であるジーンズのディテールを彷彿とさせるシルバーボタンがあしらわれ、タイムレスな魅力を添えています

■香り

名だたる香水を手がけてきたクリストフ・レイノーが調香。ニューヨーカーが持つ情熱的なエネルギーを、独自の感性で香りの一滴へと昇華させました。

トミー ニューヨーク オードトワレ

30mL 5,940円 (流通限定)/ 50mL 9,240円/ 100mL 12,980円（全て税込）

ニューヨークの躍動感を表現したこのフレグランスは、アロマティックなラベンダーから始まります。続いてコリアンダー、カルダモン、ピンクペッパーといったスパイスがエネルギッシュに弾け、ラストはシダーウッドやパチョリが深みと力強くモダンな余韻を描きます。

TOP: ラベンダー MID: コリアンダー、カルダモン、ピンクペッパー、パチョリ

BASE: シダーウッド

トミー ガール ニューヨーク オードトワレ

30mL 6,380円 (流通限定)/ 50mL 9,680円/ 100mL 12,980円（全て税込）

明るく自信に満ちた女性像を表現したフレグランスを構成するのは、はじけるように爽やかなベルガモットと、甘く華やかなローズ。ラストノートでパチョリが顔を覗かせ、光り輝くようにリッチな余韻を残します。

TOP: ベルガモット MID: ローズ BASE: パチョリ

■調香師クリストフ・レイノーがクリエイションについて語る

新作について :https://bit.ly/4smRZGn

Q: オリジナルフレグランス「トミー オードトワレ」、「トミー ガール オードトワレ」との違いは？

A: 新作「トミー ニューヨーク オードトワレ」は、一世を風靡したタイムレスな名作フレグランス「トミー オードトワレ」のDNAを継承しつつ、モダンなムードを加えました。ラベンダーの清潔感はそのままに、シダーウッドやベチバーで「摩天楼のような垂直的な力強さ」をプラス。一方で「トミー ガール ニューヨーク オードトワレ」は「トミーガール オードトワレ」から華やかな進化を遂げました。スズランにローズを重ね、サンダルウッドで仕上げることで、昼から夜まで楽しめるモダンかつエレガント、そしてスタイリッシュな印象になっています。

Q: 新作の特にユニークな香料は？

A: メンズには3種のスパイスを使い、ウッドの輝きを強調。レディースには最高級のブルガリア産ローズを使用し、多面的な魅力を引き出しました。両フレグランスに共通してパチョリを忍ばせ、普遍的で陶酔感のある深みを与えています。

Q：今回の新作フレグランスをまとう人物像、理想的なシーンは？

A: どちらのフレグランスにも、それぞれがキラリと光る瞬間があります。ニューヨークのスピリットを胸に宿す人々--勤勉でありながら、自分らしい人生を積極的に追求し、楽しめるときはとことん楽しむ--そんなニューヨーカーのフレグランスワードローブにふさわしいパーフェクトな香りだと思います。

■プロモーション

トミー ヒルフィガーフレグランス製品を税込12,980円以上お買い上げの方に、トミー ヒルフィガーレディースフレグランスのセットもしくは、同メンズフレグランスのセットをプレゼント。(数量限定、なくなり次第終了)

【レディースフレグランスのセット】

ミニスプレーサンプル(1.5mL) x 4種：トミー ガール オードトワレ、トミー ガールフォーエバー オードトワレ、トミー ガール ナウ オードトワレ、トミー ガール ニューヨーク オードトワレ

【メンズ フレグランスのセット】

ミニスプレーサンプル(1.5mL) x 4種：トミー オードトワレ、トミー フォーエバー オードトワレ、トミーナウ オードトワレ、トミー ニューヨーク オードトワレ

取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?area=all&brand=tommy-hilfiger