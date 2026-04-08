『ひと搾りレモンのラッシー&カルピス』4月21日期間限定発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、『ひと搾りレモンのラッシー&カルピス』を4月21日から期間限定で発売します。

『ひと搾りレモンのラッシー&カルピス』は、レモン果汁を加えたラッシーと「カルピス」を組み合わせた乳性飲料です。「カルピス」の甘ずっぱさをベースに、ラッシーのまろやかさとレモンの酸味を加えた味わいが特長です。

パッケージは、中央にラッシーのイラストを配し、「ゴクゴク爽やか！」の文言を記載することで、商品特長を分かりやすく訴求しています。

「カルピス」ブランドは、「人と時をつなぐ“甘ずっぱいおいしさの体験と記憶”が、一人ひとりの心とカラダをすこやかにして、『ピースな世の中』を広げていく」をテーマに掲げています。今後も商品やコミュニケーションを通して発信し、子どもから大人まですべての人の笑顔とすこやかな生活に貢献していきます。

【商品概要】

商品名：ひと搾りレモンのラッシー&カルピス

容器・容量：PET480ml

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：乳性飲料

発売日：4月21日（7月までの販売を予定）

発売地域：全国

「カルピス」「CALPIS」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。