ダウンロード版ゲームが最大83％OFFとなるセールが開催中！『リトルナイトメア3』は20%OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント

　




株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『リトルナイトメア3』や『デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション』など、人気タイトルが最大83％OFFの特別価格でお楽しみいただける期間限定のセールです。


この機会をぜひお見逃しなく。



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】


■セール期間：2026年4月8日（水）～2026年4月22日（水）




【セール対象：PlayStation(R)5】


『デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション』


販売価格：11,000円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：8,800円（税込）



『スーパーロボット大戦Y』


販売価格：9,790円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,832円（税込）



『ドラゴンボール Sparking! ZERO　サウンドアルティメットエディション』


販売価格：14,960円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：7,480円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『Tales of ARISE - Premium Edition』


販売価格：9,900円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,920円（税込）



『Freedom Wars Remastered Standard』


販売価格：4,950円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：2,475円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』


販売価格：3,300円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：1,320円（税込）



『GOD EATER RESURRECTION』


販売価格：2,970円（税込）⇒【34%OFF】セール販売価格：1,960円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【40%OFF】セール販売価格：1,781円（税込）



『ONE PIECE WORLD SEEKER』


販売価格：8,360円（税込）⇒【83%OFF】セール販売価格：1,421円（税込）


など



セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/


【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2026年4月8日（水）～ 2026年5月3日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_3(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_3)




【セール対象：Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2】


『リトルナイトメア3』


販売価格：4,950円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：3,960円（税込）



『ONE PIECE 海賊無双4』


販売価格：4,400円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,990円（税込）



【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ』


販売価格：8,360円（税込）⇒【40%OFF】セール販売価格：4,980円（税込）



『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション』


販売価格：6,578円（税込）⇒【39%OFF】セール販売価格：3,980円（税込）



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


販売価格：6,578円（税込）⇒【24%OFF】セール販売価格：4,990円（税込）



『塊魂アンコール』


販売価格：3,520円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,760円（税込）


など



セール会場 :
https://bnent.jp/Sale_Release/


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ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M


■権利表記：


『リトルナイトメア3 デジタルデラックスエディション』


Little Nightmares(TM)III & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.



『デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション』


(C)本郷あきよし・東映アニメーション　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ONE PIECE 海賊無双4』


(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』


ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN &


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。


(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。