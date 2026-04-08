ダウンロード版ゲームが最大83％OFFとなるセールが開催中！『リトルナイトメア3』は20%OFF！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『リトルナイトメア3』や『デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション』など、人気タイトルが最大83％OFFの特別価格でお楽しみいただける期間限定のセールです。

この機会をぜひお見逃しなく。

詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。

セール公式HP :https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】

■セール期間：2026年4月8日（水）～2026年4月22日（水）

【セール対象：PlayStation(R)5】

『デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション』

販売価格：11,000円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：8,800円（税込）

『スーパーロボット大戦Y』

販売価格：9,790円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,832円（税込）

『ドラゴンボール Sparking! ZERO サウンドアルティメットエディション』

販売価格：14,960円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：7,480円（税込）

など

【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】

『Tales of ARISE - Premium Edition』

販売価格：9,900円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,920円（税込）

『Freedom Wars Remastered Standard』

販売価格：4,950円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：2,475円（税込）

など

【セール対象：PlayStation(R)4】

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』

販売価格：3,300円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：1,320円（税込）

『GOD EATER RESURRECTION』

販売価格：2,970円（税込）⇒【34%OFF】セール販売価格：1,960円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40%OFF】セール販売価格：1,781円（税込）

『ONE PIECE WORLD SEEKER』

販売価格：8,360円（税込）⇒【83%OFF】セール販売価格：1,421円（税込）

など

セール会場はこちら！ :https://bnent.jp/Sale_Release/

【ニンテンドーeショップ】

■セール期間 ：2026年4月8日（水）～ 2026年5月3日（日）

■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_3(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_3)

【セール対象：Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2】

『リトルナイトメア3』

販売価格：4,950円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：3,960円（税込）

『ONE PIECE 海賊無双4』

販売価格：4,400円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,990円（税込）

【セール対象：Nintendo Switch(TM)】

『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ』

販売価格：8,360円（税込）⇒【40%OFF】セール販売価格：4,980円（税込）

『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション』

販売価格：6,578円（税込）⇒【39%OFF】セール販売価格：3,980円（税込）

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

販売価格：6,578円（税込）⇒【24%OFF】セール販売価格：4,990円（税込）

『塊魂アンコール』

販売価格：3,520円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,760円（税込）

など

セール会場 :https://bnent.jp/Sale_Release/

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ご登録はこちらから :https://lin.ee/7O1en1M

■権利表記：

『リトルナイトメア3 デジタルデラックスエディション』

Little Nightmares(TM)III & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

『デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション』

(C)本郷あきよし・東映アニメーション (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ONE PIECE 海賊無双4』

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN &

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。